Home / SPETTACOLI & CINEMA / Labrinth lascia Euphoria 3 e denuncia maltrattamenti sul set

Labrinth spiega il suo addio alla colonna sonora di Euphoria 3

Il musicista britannico Labrinth ha chiarito perché ha lasciato la colonna sonora di Euphoria 3, serie HBO in arrivo dal 13 aprile su Sky, HBO Max e in streaming su NOW.

Attraverso una storia su Instagram, ha accusato l’industria televisiva di comportamenti scorretti e ha confermato di aver ritirato la musica già composta per i nuovi episodi.

Le sue parole arrivano dopo le dichiarazioni del creatore della serie, Sam Levinson, che aveva definito Labrinth un collaboratore straordinario, dichiarandosi sorpreso dalla sua decisione. Lo scontro, emerso pubblicamente tra marzo e aprile 2026, apre un fronte delicato sul rapporto tra creativi, major discografiche e piattaforme, proprio alla vigilia del lancio di una delle serie più discusse e influenti per pubblico giovane e critica internazionale.

In sintesi:

Labrinth conferma l’addio a Euphoria 3 e denuncia comportamenti negativi nel settore.

conferma l’addio a e denuncia comportamenti negativi nel settore. Il musicista dichiara di aver ritirato tutta la musica composta per la nuova stagione.

Sam Levinson elogia Labrinth ma afferma di ignorare le ragioni dell’uscita.

elogia Labrinth ma afferma di ignorare le ragioni dell’uscita. La colonna sonora di Euphoria cambia direzione, con meno pop e suggestioni da western classico.

Le accuse di Labrinth e la replica di Sam Levinson

Nel nuovo messaggio social, Labrinth attacca frontalmente le dinamiche dell’industria: *“In questo settore la gente mente spudoratamente e si definisce comunque onesta”*.

Il compositore spiega di aver scelto una linea di rottura netta: *“Ho deciso di rimuovere tutta la musica che avevo inserito nella serie. Ho parlato con la HBO e, per quanto ne so, siamo in buoni rapporti. Me ne sono andato perché, in tutta onestà, quando lavoro per qualcuno, la sua visione è fondamentale per me. Ma non permetto che la gente mi tratti di merda”*.

Già un mese prima l’artista aveva scritto online di aver “chiuso con questo settore”, attaccando la major Columbia e la stessa Euphoria.

Sam Levinson, showrunner e regista, aveva risposto attraverso la stampa definendo Labrinth un *“collaboratore incredibile”* e dichiarando di non avere alcuna idea dei motivi specifici dell’addio, pur riconoscendogli il merito di aver creato *“le basi del suono di Euphoria”* nelle prime stagioni.

Come cambia la musica di Euphoria nella terza stagione

In un’intervista a Rolling Stone, Sam Levinson ha anticipato l’evoluzione sonora di Euphoria 3, ora priva del contributo di Labrinth.

Lo showrunner ha spiegato che la scrittura musicale seguirà la maturazione dei personaggi, interpretati tra gli altri da Zendaya: *“In Euphoria, la storia di ogni personaggio è in un certo senso come un film a sé stante. In generale, ero meno interessato alle canzoni e più a qualcosa che ci guidasse attraverso questo mondo…”*.

Con i protagonisti ormai fuori dal liceo, Levinson dichiara che *“le radici pop sono svanite”* a favore di paesaggi sonori più adulti, legati a temi morali, scelte e conseguenze.

Il regista indica come riferimento estetico la tradizione del cinema classico americano: *“Per come l’ho immaginato visivamente, volevo ispirarmi alla colonna sonora di un western hollywoodiano vecchio stile”*. Una scelta che segna un netto distacco dall’identità musicale che aveva reso iconiche le prime stagioni.

Impatto sull’identità della serie e prospettive future

L’uscita di Labrinth rappresenta un passaggio critico per Euphoria, serie che ha costruito parte del proprio successo su una colonna sonora riconoscibile e strettamente legata all’immaginario visivo.

Il cambio di rotta annunciato da Sam Levinson potrebbe ridefinire il posizionamento culturale dello show, spostandolo da fenomeno pop giovanile a dramma più autoriale e meno radio-oriented.

Per il pubblico e per il mercato, la terza stagione diventa così un test su quanto il brand Euphoria sia ancora forte senza la firma sonora che l’ha accompagnato fin dall’esordio e quanto la nuova estetica “western” saprà generare engagement su streaming, social e piattaforme musicali.

FAQ

Perché Labrinth ha lasciato la colonna sonora di Euphoria 3?

Labrinth afferma di essersene andato per comportamenti negativi subiti nel settore, rifiutando che le persone lo trattassero “di merda”, pur mantenendo rapporti corretti con HBO.

Labrinth comparirà in qualche forma nella terza stagione di Euphoria?

No, secondo le sue dichiarazioni ha rimosso tutta la musica originariamente composta per Euphoria 3 e non risulta alcun coinvolgimento ufficiale residuo.

Come cambierà lo stile musicale di Euphoria senza Labrinth?

Cambierà puntando meno su brani pop e più su una colonna sonora orchestrale, ispirata ai western hollywoodiani classici, legata ai conflitti morali dei personaggi.

Quando e dove sarà disponibile Euphoria 3 in Italia?

La terza stagione di Euphoria sarà disponibile da lunedì 13 aprile su Sky, su HBO Max e in streaming su NOW per gli abbonati italiani.

Quali sono le fonti utilizzate per ricostruire questa vicenda?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.