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Andrea Iannone rivoluziona Instagram cancellando ogni traccia delle ex

Andrea Iannone rivoluziona Instagram cancellando ogni traccia delle ex

Andrea Iannone azzera Instagram e saluta il passato sentimentale

Andrea Iannone, pilota abruzzese ed ex di Elodie, ha cancellato tutte le foto dal suo profilo Instagram, seguito da oltre un milione e mezzo di utenti.
Il gesto radicale è avvenuto online negli ultimi giorni, proprio mentre crescono le indiscrezioni sulla sua vita privata, tra la fine della relazione con Elodie e la breve frequentazione con l’attrice Rocío Muñoz Morales.
Al posto degli scatti di coppia e dei momenti privati, è rimasta un’unica immagine simbolica legata alla pista, accompagnata da un essenziale “Ciao”, che suona come un definitivo congedo dal passato e una presa di distanza dai pettegolezzi mediatici.

In sintesi:

  • Iannone cancella tutte le foto Instagram, compresi gli scatti con Elodie e Rocío.
  • Scompare anche l’immagine con Papa Francesco, per lasciare spazio a un nuovo post.
  • L’unico contenuto rimasto rimarca identità sportiva e volontà di ripartire.
  • La vita sentimentale resta instabile tra rotture, liaison brevi e forte esposizione mediatica.

La strategia social di Iannone tra immagine pubblica e vita privata

Il “reset” di Andrea Iannone non è un gesto isolato, ma una mossa comunicativa precisa.
In un primo momento il pilota aveva lasciato visibile solo una foto del 5 settembre 2018, che lo ritraeva nell’incontro con Papa Francesco, caricando la scelta di un forte valore simbolico.
Poche ore dopo, però, anche quell’immagine è stata rimossa: al suo posto, un nuovo scatto in cui Iannone fa una linguaccia mentre esegue un’impennata in pista, accompagnato da una sola parola, “Ciao”.

Il messaggio appare chiaro: mettere al centro la propria identità agonistica, la passione per la pista, e prendere le distanze dalla narrazione sentimentale che lo ha inseguito negli ultimi anni.
La rottura con Elodie, raccontata come particolarmente complessa, e la successiva, breve liaison con Rocío Muñoz Morales, hanno alimentato un flusso costante di gossip.
L’attrice, pur riconoscendo in Iannone *“un uomo con i suoi stessi valori”*, aveva chiarito di non voler costruire una relazione impegnativa, segnalando fin da subito i limiti del rapporto.

La fine delle liaison e il bisogno di controllo del racconto mediatico

La frequentazione tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales viene descritta dagli insider come un “chiodo schiaccia chiodo” successivo alla storia con Elodie, più che come un sentimento strutturato.
Secondo i rumors, *“il loro sentimento si sta assopendo, anche se ostentano complicità agli amici e ai paparazzi”*, a conferma di un equilibrio fragile.

In questo quadro, l’azzeramento di Instagram diventa una forma di riappropriazione della propria immagine: meno esposizione sulla vita sentimentale, più focus sulla carriera e su una ripartenza personale.
Un segnale che, in prospettiva, potrebbe preludere a un nuovo corso comunicativo, più selettivo e orientato alla performance sportiva che al racconto della sfera privata, pur restando sotto l’osservazione costante dei social e dei media.

FAQ

Perché Andrea Iannone ha cancellato le foto da Instagram?

La scelta indica verosimilmente la volontà di chiudere col passato sentimentale, ridurre l’esposizione privata e rilanciare l’immagine sportiva, più controllata e coerente.

Cosa ha pubblicato Andrea Iannone dopo aver eliminato le vecchie immagini?

Ha pubblicato una foto in impennata, con linguaccia e la scritta “Ciao”, evidenziando identità da pilota e saluto simbolico al passato.

Che ruolo hanno Elodie e Rocío Muñoz Morales in questa svolta?

Le relazioni con Elodie e la breve liaison con Rocío hanno alimentato forte pressione mediatica, spingendo Iannone a riposizionare l’immagine pubblica.

Il reset di Instagram è collegato alla carriera sportiva di Iannone?

Sì, il focus sull’unico scatto in pista segnala la priorità della carriera agonistica rispetto ai contenuti sentimentali e privati.

Quali sono le fonti di questo articolo su Andrea Iannone?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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