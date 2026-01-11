Ascolti tv, C’è Posta Per Te contro The Voice Kids: il duello che ribalta le gerarchie del prime time

Dati di ascolto e confronto tra reti

Canale 5 guida il prime time del 10 gennaio: C’è Posta Per Te raccoglie 4.422.000 spettatori con il 28,6% di share, imponendosi sulla concorrenza. Rai 1 con The Voice Kids si ferma a 3.042.000 telespettatori e al 19,7% di share, confermando un divario netto in favore del people show di Maria De Filippi.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il debutto di C’è Posta Per Te 2026 è inferiore ai lanci 2024 e 2025, quando la prima puntata superò i 4,7-4,8 milioni con quote attorno al 31-31,3%. Il dato resta però leader assoluto del sabato e ribadisce la forza del brand Mediaset in prima serata.

Per Rai 1, il risultato di The Voice Kids è competitivo ma non sufficiente a colmare il gap: la fascia family musicale si assesta sotto il 20%, mentre le reunion e i racconti emotivi di Canale 5 catalizzano l’attenzione del pubblico generalista. La sfida del sabato torna dunque a premiare l’impianto narrativo della De Filippi, pur con un leggero fisiologico calo rispetto ai debutti degli ultimi due anni.

C’è posta per te: highlights e numeri

Maria De Filippi riparte puntando su storie ad alta empatia e su ospiti di forte richiamo. In apertura presenza di Raoul Bova, reduce dalle polemiche seguite al caso citato da Fabrizio Corona, e poi ingresso di Can Yaman, al centro di attenzioni mediatiche per un arresto in Turchia. Le trame principali hanno compreso un tradimento, la ricerca di un padre da parte del figlio e una madre che ha invitato alla riconciliazione il figlio e la nuora.

Tutte le storie si sono chiuse con esito positivo, consolidando il format di riconciliazione che sostiene la fidelizzazione del pubblico. Il mix tra celebrity surprise e riunioni familiari ha garantito continuità narrativa e ritmo, elementi che spiegano la leadership pur con un dato leggermente sotto i debutti 2024-2025.

Sul piano numerico, il people show si attesta a 4.422.000 spettatori e 28,6% di share, restando benchmark della prima serata Mediaset. La curva beneficia degli ingressi vip e dei momenti clou delle buste, con picchi nelle fasi di ricongiungimento che trainano la permanenza e favoriscono la conversione social in tempo reale.

FAQ

Qual è stato l’ascolto di C’è Posta Per Te? 4.422.000 spettatori e 28,6% di share.

4.422.000 spettatori e 28,6% di share. Chi sono stati gli ospiti vip? Raoul Bova e Can Yaman .

e . Le storie hanno avuto esito positivo? Sì, tutte le trame si sono chiuse con lieto fine.

Sì, tutte le trame si sono chiuse con lieto fine. Quali temi hanno guidato la puntata? Tradimento, ricerca del padre, tentativo di riappacificazione familiare.

Tradimento, ricerca del padre, tentativo di riappacificazione familiare. Come ha inciso la presenza dei vip? Ha generato picchi di attenzione e sostenuto la leadership della serata.

Ha generato picchi di attenzione e sostenuto la leadership della serata. Il debutto è superiore agli anni scorsi? No, è sotto i lanci 2024-2025 ma resta primo nel prime time.

No, è sotto i lanci 2024-2025 ma resta primo nel prime time. Fonte dei dati e delle informazioni? Testo ispirato a contenuti pubblicati da Nexilia (nexilia.it).

The voice kids: momenti salienti e performance

Antonella Clerici riapre il talent di Rai 1 puntando su emozione e centralità delle voci giovani. La serata si accende con Alessia, che conquista pubblico e coach con “Se telefonando”, dimostrando controllo e gusto interpretativo. Subito dopo arriva il duetto con Arisa sulle note de “La Notte”, momento cardine che valorizza timbro, intonazione e presenza scenica della concorrente.

Andrea sceglie una hit recente di Olly: l’energia c’è, ma la performance non convince la giuria per coerenza stilistica e precisione. Antonella Clerici interviene salvaguardando lo storytelling del format: lo nomina “valletto personale”, scelta editoriale che ne garantisce il rientro in puntata e costruisce continuità narrativa sulle prossime serate.

Il ritmo alterna performance pure a momenti di intrattenimento guidati dai coach, con Arisa in evidenza nelle interazioni e nelle mentorship. L’impostazione family resta chiara: attenzione alla crescita dei piccoli, centralità del palco e uso misurato di clip emotive per sostenere engagement tv e social senza snaturare la gara canora.