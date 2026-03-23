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Box office Italia domina L’ultima missione Project Hail Mary incassi alti

Box office Italia domina L’ultima missione Project Hail Mary incassi alti

Project Hail Mary domina il box office italiano e rilancia Amazon MGM

L’ultima missione: Project Hail Mary, sci‑fi con Ryan Gosling tratto dal romanzo di Andy Weir, ha guidato il box office italiano del weekend 19‑22 marzo 2026.
Il film, distribuito da Eagle Pictures, ha incassato 1.252.585 euro (1.311.727 includendo le anteprime PLF), risultando il miglior debutto nelle sale italiane.

Negli Stati Uniti, con 80 milioni di dollari di incasso e oltre 20mila dollari per sala, è diventato il primo vero grande successo cinematografico per Amazon MGM.
Il positivo passaparola e la solidità del genere fantascientifico spiegano perché il titolo viene indicato dagli analisti come possibile long‑seller, con margini di crescita rilevanti anche sul mercato italiano.

In sintesi:

  • Project Hail Mary guida il box office italiano con oltre 1,3 milioni includendo anteprime PLF.
  • Negli USA è il più grande esordio di sempre per lo studio Amazon MGM.
  • Jumpers e Un bel giorno consolidano il podio, superando i precedenti benchmark di franchise e cast.
  • Il weekend chiude a 5,96 milioni di euro, in calo rispetto al 2025.

Numeri, confronti e trend del weekend cinematografico italiano

Alle spalle di L’ultima missione: Project Hail Mary, resiste l’animazione Disney/Pixar Jumpers, al suo terzo weekend in sala.
Jumpers incassa 783.895 euro, media 1.516 euro per cinema, e raggiunge 4.369.390 euro complessivi, superando ampiamente Elio (2,9 milioni nel 2025) e avvicinandosi alla stima MeteoCinema di 5 milioni a fine corsa.

Terzo posto per la commedia italiana Un bel giorno (01) con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, che al terzo weekend registra 542.613 euro (media 1.236), salendo a 3.966.086 euro totali.Tre di troppo, precedente titolo con la stessa coppia; gli analisti di MeteoCinema ipotizzano un consuntivo oltre i 4,5 milioni, con possibilità di leggero over‑performance.

Tra le nuove uscite, spicca la commedia generazionale Notte prima degli esami 3.0 (01), tratta dalla celebre saga, con 416.659 euro e media di 1.024 euro; le proiezioni indicano un potenziale di 1,9 milioni.
Mi batte il corazon, diretto e interpretato dal comico napoletano Peppe Iodice e ispirato allo spettacolo teatrale *Ho visto Maradona*, autodistribuito con Run Film in sole 49 sale, ottiene un sorprendente box office di 338.104 euro, registrando la migliore media per sala della Top 10: 6.900 euro.

Debutta anche il dramma Gli occhi degli altri (Vision) con Jasmine Trinca e Filippo Timi: 180.027 euro e media 928 euro, su un potenziale stimato di 510mila euro secondo MeteoCinema.

Calano gli incassi ma si rafforza la polarizzazione dei successi

Nel complesso, il weekend 19‑22 marzo 2026 vale 5.965.276 euro di incassi e 806.826 presenze, in calo dell’8% rispetto alla settimana precedente e del 30% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Un anno fa il podio era guidato da Biancaneve (3,8 milioni al debutto), Follemente (1,1 milioni al quinto weekend) e The Monkey (505mila euro all’esordio).

I dati Cinetel mostrano un mercato più concentrato: pochi titoli ad alto profilo – come Project Hail Mary e Jumpers – catalizzano gran parte delle presenze, mentre i film medi puntano sempre di più su nicchie identitarie, forte radicamento territoriale (caso Peppe Iodice) e saghe riconoscibili come Notte prima degli esami 3.0.

FAQ

Quanto ha incassato Project Hail Mary in Italia nel primo weekend?

In Italia, Project Hail Mary ha incassato 1.252.585 euro da giovedì a domenica, che diventano 1.311.727 euro includendo le anteprime Premium Large Format.

Perché Project Hail Mary è importante per Amazon MGM?

È importante perché, con 80 milioni di dollari e oltre 20mila dollari per sala negli USA, rappresenta il più grande esordio di sempre per lo studio Amazon MGM.

Quanto sta incassando Jumpers rispetto a Elio di Pixar?

Jumpers ha raggiunto 4.369.390 euro, superando nettamente i 2,9 milioni totali di Elio, consolidandosi come nuovo riferimento recente per l’animazione Pixar al cinema.

Mi batte il corazon è un successo nonostante le poche sale?

Sì, con 338.104 euro in sole 49 sale e una media di 6.900 euro, Mi batte il corazon è una delle migliori performance per sala della Top 10.

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