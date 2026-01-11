Can Yaman libero dopo arresto lampo: svolta shock nell’inchiesta e retroscena sulla soffiata della Polizia

Rilascio di Can Yaman e prime verifiche

Can Yaman è stato rilasciato dalla Polizia turca dopo l’audizione davanti agli inquirenti e l’esecuzione degli esami tossicologici sul sangue, come riportato da ANSA. Il fermo era scattato in seguito al ritrovamento di sostanze durante una perquisizione in un locale di Istanbul. Le verifiche mediche sono state richieste per accertare l’eventuale consumo di stupefacenti e saranno valutate dagli investigatori nell’ambito del fascicolo già aperto.

Fonti locali indicano che l’arresto sarebbe seguito a una soffiata, mentre la Procura non aveva inizialmente emesso un mandato di cattura, ma solo disposto controlli in più esercizi notturni. Il rilascio è arrivato senza misure cautelari note, con le indagini che restano in corso. Ulteriori riscontri su tempi, esiti degli esami e possibili sviluppi investigativi sono attesi nelle prossime ore.

Dettagli dell’operazione e della “stanza segreta”

Il blitz ha interessato nove locali notturni di Istanbul, tra cui il Bebek Hotel, dove l’attore stava trascorrendo la serata. La perquisizione è scattata dopo una segnalazione che indicava presunto consumo di droga, con riscontro di sostanze addosso a Can Yaman, secondo quanto riportato dai media turchi. La Procura non aveva inizialmente emesso un mandato d’arresto, ma un ordine di perquisizione mirato ai locali individuati.

Gli investigatori ipotizzavano la presenza di una “stanza segreta” all’interno del Bebek Hotel destinata a registrazioni utilizzabili per ricatti, ambiente che, stando alle ricostruzioni, sarebbe stato effettivamente rinvenuto. La scoperta è ora oggetto di accertamenti tecnici su dispositivi, supporti e potenziali flussi di dati collegati.

Le autorità stanno incrociando sequestri, testimonianze e i risultati delle perizie per definire eventuali responsabilità penali connesse sia al presunto uso di stupefacenti sia all’ipotesi di produzione di contenuti illeciti. Il fascicolo resta aperto e si attendono ulteriori atti istruttori in coordinamento con la polizia giudiziaria.

Impatti su programmi tv e prossimi impegni dell’attore

La presenza di Can Yaman nei palinsesti non subisce modifiche: la fiction Sandokan resta confermata su Rai1 e l’ospitata a C’è Posta Per Te su Canale5 va in onda come previsto. La decisione, riferita da AdnKronos, è motivata dal fatto che la puntata del people show è stata registrata prima dell’emersione della notizia del fermo del 10 gennaio.

Le emittenti mantengono quindi la programmazione ordinaria, senza annunci di variazioni o rinvii legati all’indagine. La partecipazione televisiva dell’attore è trattata come contenuto già prodotto e non condizionato dagli sviluppi in corso.

Nel breve periodo, l’agenda pubblica di Can Yaman resta immodificata secondo le comunicazioni disponibili, mentre eventuali aggiornamenti dipenderanno dagli esiti degli accertamenti e da decisioni editoriali successive dei network coinvolti.

FAQ