Arisa confessa il cuore in bilico: la verità che non ti aspetti sull’amore e i suoi dubbi

Confessioni sull’amore e i dubbi del cuore

Arisa affronta il tema dei sentimenti con franchezza, ammettendo di non saper definire se oggi sia innamorata. La cantante, 43 anni, descrive un rapporto con l’amore fatto di interrogativi e misura, senza certezze precostituite.

Rivendica l’assenza di una “checklist” per la persona giusta: può lasciarsi sorprendere anche da chi rappresenta l’opposto dell’ideale immaginato. L’attrazione, suggerisce, non sempre coincide con la razionalità e può disattendere aspettative e schemi.

Al centro resta il bisogno universale di essere amati e accolti, che per lei guida gesti e scelte quotidiane. In questa cornice, riconosce la vulnerabilità come parte del gioco emotivo: talvolta ci si lascia andare troppo, talvolta ci si protegge, ma la ricerca di riconoscimento affettivo rimane una costante.

Esperienze sulle app di incontri e libertà personale

Arisa racconta l’iscrizione a un’app di incontri come spazio di sperimentazione e dialogo, non solo per cercare un legame stabile. Con un ragazzo straniero dice di essersi sentita “più libera”, ammettendo di essere diventata “sottona” in tempi rapidi.

Minimizza l’eco mediatica: dichiarare l’uso di piattaforme dating, spiega, è un fatto innocuo che diventa notizia solo perché è Arisa. Le app servono anche a chiacchierare, esplorare, conoscere persone lontane che non sanno chi sia.

Rivendica il diritto all’autenticità: “a domanda rispondo”, senza creare zone franche o tabù, pur mantenendo una parte di riservatezza. L’eccesso emotivo, riconosce, può capitare; resta però il principio della ricerca di accoglienza e di amore come motore delle interazioni digitali e non.

Carriera, Sanremo e legami nel mondo della musica

Arisa lega il proprio percorso artistico al Festival di Sanremo, definendolo una linea di demarcazione tra “prima” e “dopo”. Vincitrice tra le Nuove Proposte nel 2009 con “Sincerità”, seconda nel 2012 con “La notte” e trionfatrice tra i big nel 2014 con “Controvento”, ha anche co-condotto l’edizione 2015.

Quest’anno torna in gara con “Magica Favola”, una presenza che per lei significa ripartenza e nuovi progetti: è la nona partecipazione, segno di un rapporto strutturale con la kermesse. Sanremo, sottolinea, è un acceleratore di visibilità e lavoro, un perno identitario della sua carriera.

Sulle colleghe, mantiene una posizione pragmatica: apprezza molte artiste, consapevole delle difficoltà per le donne nella musica italiana. L’amicizia, precisa, nasce da esperienze condivise ma non è scontata; tra impegni e percorsi divergenti, le occasioni d’incontro sono limitate, lontano dalla “favola” di intese perfette e permanenti.

