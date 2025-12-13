Amadeus e Sanremo 2027: le risposte di Carlo Conti sulle possibili novità del Festival

Amadeus e il futuro del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo continua a essere al centro delle attenzioni mediatiche, in particolare sul futuro alla conduzione della kermesse musicale più nota d’Italia. Dopo l’annuncio di Carlo Conti di ritirarsi dal ruolo di presentatore al termine dell’edizione 2026, si intensificano le speculazioni su chi prenderà il suo posto. Tra le ipotesi più ricorrenti emerge il possibile ritorno di Amadeus, nome che negli ultimi anni ha rappresentato un pilastro indiscusso del Festival. La questione è diventata oggetto di discussione anche alla luce del recente calo d’ascolti e dei risultati non soddisfacenti ottenuti da Amadeus nelle sue ultime esperienze televisive con Discovery. La combinazione di questi fattori alimenta un dibattito serrato su un suo eventuale reintegro nel palinsesto Rai e, soprattutto, sulla sua conduzione del Festival 2027.

La risposta di Carlo Conti sulle voci di un ritorno

Carlo Conti, attualmente impegnato nella conduzione del Festival di Sanremo 2026, è stato interrogato direttamente riguardo alle continue indiscrezioni che vorrebbero un ritorno di Amadeus al timone della celebre manifestazione nel 2027. Nel corso della conferenza stampa dedicata a Sarà Sanremo, il conduttore fiorentino ha preferito adottare un approccio prudente e misurato, evitando di confermare o smentire ufficialmente tali voci. Ha sottolineato che la Rai continua a mostrargli grande stima e fiducia, ribadendo il suo impegno costante al servizio dell’azienda.

Contestualmente, Conti ha minimizzato la portata dei rumor, definendoli parte integrante del “mestiere” giornalistico e delle dinamiche mediatiche che circondano l’evento. La sua ironica osservazione sull’ipotesi della vittoria dello Scudetto da parte della Fiorentina rappresenta un chiaro segnale della cautela con cui ha affrontato la questione, lasciando trasparire che, almeno per il momento, non si attendono variazioni immediate nel ruolo di conduttore.

In sintesi, nonostante le speculazioni insistenti e la diffusione di notizie su un possibile addio di Amadeus a Discovery, la posizione ufficiale resta sospesa: Carlo Conti non ha confermato alcuna trattativa né avanzato ipotesi concrete riguardo al futuro del Festival, mantenendo un atteggiamento istituzionale e prudente di fronte a una questione ancora aperta e soggetta a molteplici interpretazioni.

I possibili eredi per la conduzione del 2027

Con la certezza che Carlo Conti guiderà il Festival di Sanremo fino al 2026, prende sempre più forma il dibattito sull’identità del suo successore. Nella recente intervista, Conti ha indicato chi potrebbero essere i candidati ideali per prendere il testimone nel 2027. Sul tavolo ci sono nomi noti come Gianluca Gazzoli, Alessandro Cattelan e Stefano De Martino, volti apprezzati e già consolidati all’interno del panorama televisivo italiano. Un’alternativa potrebbe essere rappresentata da una direzione artistica affidata a donne di grande esperienza e carisma, tra cui spiccano Milly Carlucci, Geppi Cucciari e Fiorella Mannoia.

Un’ipotesi affascinante e oggetto di discussione riguarda infine la possibilità che una figura femminile molto amata, come Giorgia, possa condurre o addirittura dirigere l’edizione 2027 del Festival. Il suo interesse espresso pubblicamente per il ruolo accende ulteriori aspettative, anche grazie a un’eventuale lettura innovativa insieme a Fiorello. Le combinazioni sul futuro artistico e conduttivo dell’Ariston restano dunque aperte, con una preferenza verso nomi in grado di garantire un profilo di qualità, freschezza e autenticità per uno spettacolo di caratura internazionale come Sanremo.