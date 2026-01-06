Stefano De Martino shock: il piano segreto se vincesse 5 milioni e la verità sul padre

Speciale Lotteria Italia: festa tv, ospiti e musica

Stefano De Martino presenta Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia 2025, in diretta dal Teatro delle Vittorie con la co-conduzione di Herbert Ballerina. Serata-evento pensata come grande varietà, con ritmo da show e momenti di gioco integrati nello spettacolo. Obiettivo: unire intrattenimento pop e clima da festa televisiva, puntando su riconoscibilità e sorpresa.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

In scaletta una parata di volti noti: Nino Frassica, Claudia Gerini, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Nicola Savino, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia, protagonisti di interventi comici e partecipazioni ai momenti di gioco.

Spazio alla musica con Noemi e Rocco Hunt, mentre l’angolo astrologico è affidato a Simon & The Stars, pensato per scandire il racconto della serata con inserti leggeri e riconoscibili.

Se vinco 5 milioni: l’ironia su Herbert Ballerina

Stefano De Martino rilancia il suo tratto ironico rispondendo alla domanda sulla maxi-vincita: «Cosa farei con 5 milioni? Li darei a Herbert Ballerina così si sistema e ce ne liberiamo», battuta che stempera l’attesa e ribadisce l’intesa con il co-conduttore.

La gag sottolinea la cifra del format: gioco e leggerezza, senza rinunciare al registro popolare.

Il conduttore usa l’umorismo come cornice narrativa dell’evento, trasformando la curiosità sul premio in un momento di spettacolo che valorizza la coppia alla guida.

Il padre, gli affetti e i ricordi di Stefano De Martino

Stefano De Martino rievoca il legame con il padre: «Ha abbandonato la danza a 20 anni per permettermi di inseguire il sogno». Un gesto che per il conduttore pesa più delle parole, culminato in un «ti voglio bene» arrivato quando lui aveva 21 anni.

«Da lui ho ricevuto più fatti che dichiarazioni, con il tempo si è sciolto», racconta, riconoscendo in quella scelta un passaggio decisivo nel suo percorso.

Il rapporto quotidiano con i genitori passa anche dalla tv: «Mi guardano sempre e commentano le puntate, è come cenare insieme ogni sera». Sulla sua prima conduzione ammette: «Mi dissero che ero troppo serio».

FAQ