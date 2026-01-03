Apple Vision Pro shock: flop clamoroso o rivoluzione rimandata? Scopri cosa non torna nell’hype

Dati di vendita deludenti e segnale di mercato negativo

Apple Vision Pro con chip M5, presentato lo scorso autunno, non ha innescato la ripresa attesa: secondo elaborazioni che incrociano fonti del settore, tra cui IDC, nel trimestre delle festività 2025 le unità vendute si sarebbero fermate a circa 45.000. Un risultato particolarmente debole se confrontato con il posizionamento premium del dispositivo e con la fase di lancio del modello aggiornato, tradizionalmente il momento più favorevole per la trazione commerciale di un prodotto Apple.

Il dato, se confermato, invia un segnale inequivocabile al mercato del computing spaziale: l’interesse dei consumatori rimane limitato e la domanda non ha beneficiato in modo apprezzabile degli avanzamenti introdotti dall’hardware M5 e dagli aggiornamenti di visionOS. In parallelo, l’intero comparto dei visori VR e MR ha mostrato fragilità: le stime di Counterpoint Research indicano un calo annuo intorno al 14%, segno che la debolezza non riguarda solo Cupertino ma coinvolge anche competitor come Meta e i produttori minori. In questo contesto, il performance gap del visore appare aggravato da dinamiche macro di settore, riducendo la capacità del prodotto di imporsi come leader di categoria.

La mancanza di comunicazioni ufficiali sulle vendite da parte di Apple contribuisce a consolidare il quadro: quando un lancio supera le aspettative, l’azienda tende a evidenziarlo nelle call trimestrali o durante gli eventi pubblici. Il silenzio attuale sul Vision Pro alimenta l’ipotesi di una domanda inferiore alle previsioni e di una curva di adozione più lenta del previsto per una piattaforma che ambisce a definire una nuova classe di dispositivi.

Calo degli investimenti pubblicitari e strategia in revisione

Il drastico ridimensionamento della spesa promozionale per Apple Vision Pro emerso dalle analisi di Sensor Tower rappresenta un segnale operativo rilevante. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, i budget destinati al marketing digitale del visore sarebbero diminuiti di oltre il 95% su base annua, una contrazione incompatibile con una fase di espansione commerciale. Un taglio di tale portata suggerisce una revisione tattica dell’allocazione risorse o, più probabilmente, una ridefinizione del perimetro di go-to-market in attesa di condizioni più favorevoli.

La riduzione degli investimenti pubblicitari in un trimestre chiave come quello delle festività 2025, coincidente con il lancio del modello con chip M5, indica che Cupertino sta privilegiando un approccio difensivo: contenimento dei costi di acquisizione, focalizzazione su target professionali a maggiore valore e minore pressione sulla domanda consumer generalista. In assenza di segnali di trazione organica, intensificare la spesa avrebbe probabilmente prodotto un incremento marginale delle vendite a fronte di un costo non sostenibile, considerato il posizionamento premium del dispositivo.

Il contesto competitivo e macro di categoria, indebolito dal calo del market VR/MR rilevato da Counterpoint Research, rafforza la scelta di contenimento: in mercati contrattivi, le campagne ad alta intensità risultano meno efficienti e rischiano di penalizzare i margini senza modificare la curva di adozione. L’orientamento a una comunicazione più selettiva e a iniziative mirate (demo controllate, programmi pilota aziendali, partnership verticali) appare coerente con la necessità di proteggere la percezione di valore di Vision Pro evitando scontistiche o push aggressivi tipici del mass market.

Il silenzio sui risultati e il ribilanciamento dei budget suggeriscono quindi una fase di attesa: ottimizzazione del prodotto e dell’ecosistema visionOS, consolidamento degli use case ad alta utilità e preparazione di una narrativa più convincente per i segmenti disposti a sostenere costi elevati. In questo quadro, l’assenza di campagne di grande scala non va letta solo come arretramento, ma come indicazione di una strategia in testing continuo, con obiettivi di medio periodo allineati a una domanda che si sta dimostrando più lenta e selettiva del previsto.

Prezzo, disponibilità limitata e incognite sulla roadmap futura

Il prezzo di ingresso di Apple Vision Pro, fissato a 3.499 dollari negli Stati Uniti, resta il principale freno all’adozione. In Europa, l’effetto combinato di IVA e oneri locali porta il listino a livelli ancora più alti, restringendo il bacino potenziale a early adopter, professionisti e imprese con budget dedicati alla sperimentazione. In assenza di un posizionamento più accessibile o di segmentazione di gamma, il dispositivo rimane un prodotto di nicchia con barriere economiche che scoraggiano l’utenza generalista.

Alla soglia di prezzo si aggiunge la disponibilità geografica limitata, che riduce l’inerzia commerciale e frena lo sviluppo dell’ecosistema. Una diffusione parziale rallenta la crescita della base installata, elemento cruciale per attrarre sviluppatori e ampliare le applicazioni su visionOS. Anche gli avanzamenti introdotti con il chip M5—maggior efficienza, autonomia della batteria esterna e ottimizzazioni di comfort—non compensano l’assenza di un modello più leggero sul fronte costo e distribuzione.

Sul piano della roadmap, le indiscrezioni convergono su un possibile percorso verso form factor più vicini a occhiali tradizionali. Un dispositivo più leggero, discreto e meno costoso rappresenterebbe la risposta naturale agli ostacoli attuali, ma la miniaturizzazione necessaria per condensare le capacità del Vision Pro richiede ancora anni di ricerca e industrializzazione. Nel frattempo, Cupertino si trova a gestire un equilibrio complesso: sostenere un prodotto tecnologicamente avanzato in un mercato in contrazione, senza segnali pubblici sulle vendite e con una strategia commerciale più prudente, nell’attesa che il contesto tecnologico e il tessuto applicativo maturino a sufficienza per giustificarne una diffusione più ampia.

