Home / SPETTACOLI & CINEMA / Antonino Cannavacciuolo svela il metodo per trasformare la spesa quotidiana

Antonino Cannavacciuolo porta il Made in Italy tra gli scaffali Lidl

Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo entra nel 2026 come nuovo volto di Lidl Italia, protagonista della linea «Italiamo» e dei prodotti ortofrutticoli IGP e DOP.

La campagna, attiva in tutta Italia, si sviluppa tra spot TV, materiali in-store e comunicazione digitale, a partire da domenica 12 aprile 2026.

L’obiettivo dichiarato è valorizzare il Made in Italy dimostrando che la qualità certificata può essere quotidiana, accessibile e conveniente, avvicinando la grande distribuzione al modello delle tradizionali botteghe italiane.

In sintesi:

Antonino Cannavacciuolo è il nuovo testimonial di Lidl Italia per linea Italiamo e ortofrutta certificata.

è il nuovo testimonial di Lidl Italia per linea Italiamo e ortofrutta certificata. La campagna 2026 punta su prodotti IGP , DOP e su un Made in Italy accessibile.

, e su un Made in Italy accessibile. Due spot TV principali, da aprile a ottobre, dedicati a Italiamo e a frutta e verdura.

Lidl dichiara l’80% dell’assortimento di origine italiana, con obiettivo di crescita.

Come nasce la collaborazione tra Cannavacciuolo e Lidl

Nel nuovo progetto, Antonino Cannavacciuolo abbandona la dimensione “irraggiungibile” dello chef tristellato e giudice televisivo per muoversi tra i banchi di Lidl come un normale cliente.

Con la consueta ironia, racconta: «L’ho sempre chiamato Lidol, ora finalmente ho capito come si pronuncia!», sottolineando un approccio spontaneo e non artefatto alla partnership.

Lo chef rivendica un ruolo attivo: «Ho assaggiato ogni singolo prodotto, anche quelli vegani e vegetariani, che piacciono a mia moglie», posizionandosi come garante di gusto e qualità per l’intera selezione.

Nel racconto personale, collega l’esperienza in GDO ai ricordi d’infanzia: le botteghe, il macellaio, il fruttivendolo che hanno plasmato l’identità della cucina italiana, oggi riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. La campagna prova a trasferire quel capitale culturale dentro un format di supermercato contemporaneo.

Spot, obiettivi futuri e impatto sul Made in Italy

Il piano media prevede due spot principali: il primo, dal 12 aprile, dedicato alla linea Italiamo; il secondo, a giugno, focalizzato sull’offerta di frutta e verdura, entrambi in rotazione fino a ottobre.

Lidl Italia comunica un assortimento già oggi composto per l’80% da prodotti italiani e punta a incrementare ulteriormente questa quota, cavalcando la crescente sensibilità per origine e tracciabilità.

Cannavacciuolo sintetizza il traguardo ideale con una battuta che indica però una direzione strategica chiara: «Il mio sogno è che Gianfranco (Marc Brunetti, Chief Customer Officer Lidl Italia) un giorno mi chiamerà per dire che i prodotti venduti da Lidl sono al 100% italiani e, a quel punto, tornerò gratis!».

Il messaggio implicito è una promessa di evoluzione continua sull’italianità dell’offerta, tema centrale per la reputazione del brand nella GDO.

FAQ

Chi è il nuovo testimonial di Lidl Italia per il 2026?

Il nuovo testimonial è lo chef tristellato Antonino Cannavacciuolo, volto della linea Italiamo e dei prodotti ortofrutticoli certificati IGP e DOP.

Cosa include la linea Italiamo promossa da Cannavacciuolo?

Include una selezione di specialità tipiche italiane, dai salumi ai formaggi fino a piatti pronti ispirati alla tradizione regionale, con attenzione alle certificazioni di origine.

Quando vanno in onda gli spot Lidl con Cannavacciuolo?

Gli spot principali partono domenica 12 aprile 2026 per la linea Italiamo e a giugno per frutta e verdura, restando in rotazione fino a ottobre.

Quanti prodotti Lidl sono attualmente di origine italiana?

Attualmente Lidl dichiara circa l’80% di assortimento di origine italiana, con l’obiettivo dichiarato di crescere ulteriormente verso una filiera sempre più nazionale.

Qual è la fonte delle informazioni su Cannavacciuolo e Lidl?

Le informazioni derivano da una elaborazione redazionale basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente integrate.