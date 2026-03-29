Canzonissima sfida Amici negli ascolti tv, confronto seconda puntata

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Ascolti 28 marzo: Amici batte Canzonissima nel secondo duello

Chi domina il sabato sera televisivo italiano? Maria De Filippi con Amici 25 e Milly Carlucci con Canzonissima si sono sfidate nuovamente sabato 28 marzo 2026 sulle ammiraglie Canale 5 e Rai 1.

Nel secondo confronto stagionale, il talent di Mediaset ha prevalso con 3.361.000 spettatori e il 24,1% di share, contro i 2.135.000 telespettatori e il 19,4% di share dello show Rai (anteprima a 3.619.000 e 19,8%).

La serata, segnata dall’omaggio a Gino Paoli in entrambi i programmi, conferma il vantaggio competitivo di un format consolidato come Amici rispetto al rinnovato brand storico Canzonissima, in una fascia oraria strategica per gli investitori pubblicitari e per il posizionamento editoriale delle reti generaliste.

In sintesi:

Amici 25 vince il secondo sabato con 3,36 milioni e 24,1% di share.

vince il secondo sabato con 3,36 milioni e 24,1% di share. Canzonissima si ferma a 2,14 milioni e 19,4% (anteprima al 19,8%).

si ferma a 2,14 milioni e 19,4% (anteprima al 19,8%). Entrambi gli show dedicano un tributo a Gino Paoli .

. Il vantaggio strutturale dei format consolidati pesa sulla sfida dello share.

Numeri, trend storici e parole di Milly Carlucci

Il confronto del 28 marzo consolida la leadership di Amici 25 sul target generalista del sabato sera, pur confermando una fisiologica erosione rispetto alle migliori annate.

Amici nelle seconde puntate recenti ha registrato: 3,566 milioni e 25,59% nel 2025; 3,736 milioni e 27,32% nel 2024; 4,008 milioni e 28,15% nel 2023; picco storico nel 2021 con 5,99 milioni e 28,25%.

Il dato 2026 (3,361 milioni e 24,1%) evidenzia una tenuta forte ma in calo nel medio periodo, in linea con la frammentazione dell’offerta e la migrazione verso lo streaming.

Canzonissima, al secondo appuntamento, arretra rispetto al debutto (2,55 milioni e 22,5%): il marchio è storico, ma il format è di fatto una novità in un contesto ipercompetitivo.

Ospite di Mia Ceran a Tv Talk, Milly Carlucci ha rivendicato un approccio prudente ai giudizi: “Siamo molto contenti degli ascolti, ma dopo una sola puntata non si fanno bilanci. Oggi non esiste più il lusso di sperimentare senza concorrenza spietata: un nuovo titolo viene subito messo contro prodotti con una grande storia. È un’altra partita rispetto alla Canzonissima di un tempo, noi ci rimbocchiamo le maniche”.

Le sue parole fotografano la difficoltà di lanciare nuovi formati sulla tv generalista con costi importanti e necessità di rientro economico immediato.

Prospettive del sabato sera e impatto per Rai e Mediaset

La seconda vittoria consecutiva di Amici 25 rafforza il posizionamento di Canale 5 come presidio stabile del sabato sera commerciale, soprattutto sui target giovani e family.

Per Rai 1, Canzonissima resta un investimento di medio periodo: se la curva non crollerà nelle prossime settimane, il brand potrà essere ottimizzato in chiave editoriale e pubblicitaria, magari intervenendo su ritmo e meccanismi competitivi.

L’omaggio condiviso a Gino Paoli conferma inoltre come gli show del prime time restino uno dei luoghi centrali della memoria collettiva musicale italiana.

Le prossime puntate diranno se il gap tra i due programmi è strutturale o ancora recuperabile, anche in funzione di ospiti, narrazioni interne e gestione social delle community di fan.

FAQ

Quali sono stati gli ascolti di Amici 25 il 28 marzo 2026?

Amici 25 ha registrato 3.361.000 telespettatori con il 24,1% di share, confermandosi leader nel prime time del sabato sera.

Quanti telespettatori ha ottenuto Canzonissima nella seconda puntata?

Canzonissima ha totalizzato 2.135.000 telespettatori con il 19,4% di share, più un’anteprima da 3.619.000 e 19,8%.

Come sono cambiati gli ascolti di Amici nelle seconde puntate recenti?

Gli ascolti sono in lieve calo: da 4,008 milioni nel 2023 a 3,736 nel 2024, 3,566 nel 2025 e 3,361 nel 2026.

Perché è difficile lanciare nuovi show come Canzonissima oggi?

È difficile perché le nuove produzioni competono subito con format storici, su un mercato frammentato e con forte pressione sui costi.

Da quali fonti sono stati elaborati i dati e le informazioni sugli ascolti?

I dati derivano da un’elaborazione congiunta di informazioni ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.