Home / SPETTACOLI & CINEMA / Palinsesti Rai e Mediaset rivoluzionano la programmazione del primo maggio

Programmazione Rai e Mediaset del 1° maggio: cosa cambia e perché

Il 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, la programmazione di Rai e Mediaset subirà solo lievi variazioni, senza stravolgimenti nei principali appuntamenti di access prime time.

Il Concertone del Primo Maggio da Piazza San Giovanni a Roma, condotto da BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon, occuperà gran parte del palinsesto di Rai3, mentre su Rai1 e Canale 5 restano confermati i game show più seguiti della fascia preserale.

L’obiettivo delle reti è valorizzare l’evento istituzionale del lavoro, mantenendo però i capisaldi dell’intrattenimento quotidiano e limitando le sospensioni a poche serie e programmi del day time.

In sintesi:

Su Rai3 il Concertone del Primo Maggio in diretta da Roma domina pomeriggio e sera.

Su Rai1 salta Il paradiso delle signore , confermati talk e game show di punta.

, confermati talk e game show di punta. Su Canale 5 pausa per Uomini e Donne, spazio a film e soap pomeridiane.

Confermati Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna in access prime time.

Dettaglio dei palinsesti Rai e Mediaset per la Festa dei Lavoratori

Sulla Rai, il day time di Rai1 resta quasi invariato: alle 9.50 Storie Italiane con Eleonora Daniele, alle 11.55 È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.

Nel primo pomeriggio torna Caterina Balivo con una puntata speciale de La Volta Buona, che si allunga fino alle 16.55, quando subentra Alberto Matano con La vita in diretta.

L’unica vera rinuncia è Il paradiso delle signore, che non andrà in onda e tornerà regolarmente lunedì 4 maggio. È confermato il preserale con L’Eredità condotto da Marco Liorni.

Su Rai3, il Concertone del Primo Maggio in diretta da Piazza San Giovanni partirà alle 15.15, con una pausa tecnica per il Tg3, per poi riprendere dalle 20.00 fino a tarda serata, consolidando il ruolo del servizio pubblico nella celebrazione del lavoro.

Nel gruppo Mediaset, Canale 5 mantiene una griglia riconoscibile: alle 8.45 Mattino Cinque, alle 11.00 Forum.

Dalle 13.50, dopo la finestra sul Grande Fratello Vip, va in onda una nuova puntata di Beautiful, seguita dalla serie turca Forbidden Fruit.

Alle 14.45 si ferma Uomini e Donne, in pausa fino a lunedì 4 maggio: al suo posto un film targato Rosamunde Pilcher, Pagine d’amore.

Alle 16.05 prosegue la telenovela La forza di una donna, quindi la finestra quotidiana di Amici di Maria De Filippi e, a seguire, il programma di cronaca e attualità Dentro la Notizia.

Preserale e prime serate: continuità, cinema e Concertone

Nel preserale di Rai1 resta saldo l’appuntamento con Stefano De Martino e Affari Tuoi, che introduce la prima serata cinematografica con il film Someone like you – L’eco del cuore; in seconda serata spazio all’approfondimento di Tv7.

Su Rai3, il Tg3 delle 19.00 fa da cerniera tra l’informazione e il prosieguo del Concertone del Primo Maggio, in onda fino a mezzanotte circa, a ribadire il legame tra musica live, sindacati e tema del lavoro.

Su Canale 5 l’access prime time conferma Gerry Scotti e Samira Lui con La ruota della fortuna, mentre la prima serata è affidata al film Il Diavolo veste Prada, scelto anche in chiave strategica per accompagnare l’attesa uscita del sequel nelle sale cinematografiche.

Scelte editoriali e prospettive: perché pesano su ascolti e Discover

La decisione di preservare Affari Tuoi, La ruota della fortuna e i principali format di day time segnala la volontà di Rai e Mediaset di non disperdere un pubblico fidelizzato, nemmeno in una festività simbolica come il 1° maggio.

L’ampio spazio al Concertone del Primo Maggio su Rai3 conferma la centralità dei grandi eventi live nella strategia di posizionamento editoriale e digitale, anche in ottica Google News e Discover.

Le micro-modifiche su fiction e talk, unite alla scelta di film riconoscibili come Il Diavolo veste Prada, puntano a massimizzare la permanenza davanti allo schermo in una giornata di forte concorrenza multipiattaforma, tra streaming, social e informazione online.

FAQ

Cosa cambia sulla Rai il 1° maggio 2026?

Il cambiamento principale riguarda Il paradiso delle signore, assente il 1° maggio e di nuovo in onda da lunedì 4 maggio.

Il Concertone del Primo Maggio a che ora inizia e finisce?

Il Concertone su Rai3 inizia alle 15.15, si interrompe per il Tg3 e prosegue dalle 20.00 fino a mezzanotte circa.

Uomini e Donne va in onda il 1° maggio su Canale 5?

No, Uomini e Donne si ferma il 1° maggio e torna regolarmente in palinsesto da lunedì 4 maggio.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sono confermati il 1° maggio?

Sì, Affari Tuoi su Rai1 e La ruota della fortuna su Canale 5 restano regolarmente in onda.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni di palinsesto?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla nostra Redazione.