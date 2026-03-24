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Grande Fratello Vip, anticipazioni serata su Canale 5 tra sondaggi e uscita

Grande Fratello Vip, anticipazioni serata su Canale 5 tra sondaggi e uscita

Grande Fratello Vip 2026: cosa accade stasera nella terza puntata

Stasera, martedì 24 marzo 2026, in prima serata da Roma su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 condotta da Ilary Blasi. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli commenteranno dinamiche e strategie dei concorrenti.
La serata ruoterà attorno al primo grande snodo di questa edizione: il primo verdetto di eliminazione deciso dal televoto tra sette Vip in nomination.
Il programma, cardine del prime time Mediaset, punta a consolidare ascolti e centralità social raccontando chiarimenti, scontri e possibili nascite di relazioni all’interno della “casa più spiata d’Italia”.

In sintesi:

  • Stasera terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi su Canale 5.
  • Primo eliminato dell’edizione tra sette Vip in nomination, decisione affidata al televoto.
  • Focus su chiarimenti, litigi e nuove complicità tra i concorrenti più esposti.
  • Programma seguito h24 in tv, streaming e social per massimizzare l’engagement.

Il televoto determinerà chi, tra Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Paola Caruso, Francesca Manzini, Nicolò Brigante e Lucia Ilardo, dovrà abbandonare definitivamente la casa.
Secondo i sondaggi online, il meno sostenuto sarebbe al momento Marco Berry, attestato intorno al 7,9% delle preferenze, tallonato da Dario Cassini e Lucia Ilardo.
In testa, invece, spicca Paola Caruso, che si conferma favorita dal pubblico con una quota di voto nettamente superiore rispetto agli altri Vip in nomination, configurando già ora possibili gerarchie di popolarità interne al cast.

Nomination, scontri e alleanze: gli equilibri della casa al primo test

La puntata odierna è cruciale per comprendere i primi veri equilibri di forza nel Grande Fratello Vip 2026. Il responso del televoto offrirà indicazioni chiare su gradimento, potenziale narrativo dei concorrenti e strategie future degli autori.
In cima alle preferenze dei sondaggi figura Paola Caruso, oltre il 29% dei voti, seguita da Raimondo Todaro e dalla comica Francesca Manzini, che sembrano godere di un solido consenso iniziale.
Sul fronte dinamiche interne, riflettori puntati sul confronto tra Adriana Volpe e Antonella Elia, che avrebbero trovato un punto di equilibrio dopo tensioni iniziali, segnando una tregua utile alla convivenza in casa.

All’opposto, la tensione è salita con il primo vero scontro tra Marco Berry e l’ex tronista Nicolò Brigante, segnale di una competizione destinata a irrigidirsi via via che il gioco prosegue.
Da monitorare anche lo stato emotivo di Francesca Manzini, che inizia a mettere in discussione la scelta di partecipare al reality, e la possibile coppia nascente tra Lucia e Renato, protagonisti di una complicità crescente culminata in un bacio notturno.
Sul piano della fruizione, la strategia Mediaset conferma un presidio costante con doppio appuntamento settimanale e diretta h24 tra tv lineare, sito ufficiale e piattaforme social.

Doppio appuntamento, dirette h24 e impatto su pubblico e social

Il Grande Fratello Vip 2026 consolida il proprio ruolo di motore della programmazione di intrattenimento Mediaset con una struttura editoriale intensiva.
Oltre alla prima serata del martedì e del venerdì su Canale 5, il daytime presidia il pubblico generalista con finestre su Canale 5, Italia 1, La5 e Mediaset Extra, mentre la diretta h24 è garantita tramite il sito ufficiale e i profili social (Facebook, X, Instagram, TikTok).
Questa architettura multipiattaforma consente di amplificare la discussione in tempo reale, orientare percezione e gradimento dei concorrenti e trasformare ogni puntata serale in un evento già “pre-narrato” dai contenuti quotidiani, con alto potenziale di visibilità anche su Google News e Discover.

FAQ

A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2026 stasera?

La puntata di stasera del Grande Fratello Vip 2026 inizia alle 21.20 circa su Canale 5, salvo variazioni di palinsesto.

Chi sono i concorrenti in nomination il 24 marzo 2026?

In nomination ci sono Dario Cassini, Marco Berry, Raimondo Todaro, Paola Caruso, Francesca Manzini, Nicolò Brigante e Lucia Ilardo.

Come si vota per il televoto del Grande Fratello Vip 2026?

È possibile votare tramite sms, app ufficiale Mediaset Infinity e sito grandefratello.mediaset.it, seguendo le istruzioni indicate durante la diretta televisiva.

Dove posso vedere il Grande Fratello Vip 2026 in streaming h24?

Lo streaming h24 è disponibile su grandefratello.mediaset.it e sui canali digitali Mediaset, oltre alle finestre dedicate su Mediaset Extra.

Da dove provengono le informazioni su questa puntata del GF Vip 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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