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Antonella Clerici sorprende il pubblico con una gaffe imbarazzante in diretta

Antonella Clerici sorprende il pubblico con una gaffe imbarazzante in diretta

La gaffe di Antonella Clerici a Rai 1 che ricorda Mike Bongiorno

Chi: Antonella Clerici, storica conduttrice Rai.
Cosa: un doppio senso involontario in diretta, diventato virale.
Dove: negli studi Rai di È sempre mezzogiorno, su Rai 1.
Quando: durante la puntata del 16 aprile 2026.
Perché: una frase spontanea su una ricetta con asparagi e piselli ha riacceso il filone dei “cult” televisivi, richiamando alla memoria l’iconico scivolone di Mike Bongiorno a Rischiatutto.

In sintesi:

  • La frase sui “piselli” di Antonella Clerici scatena il web e i social
  • La gaffe nasce durante il gioco telefonico “Pentola o dispensa” di Rai 1
  • Il pubblico collega subito l’episodio allo storico errore di Mike Bongiorno
  • La Clerici consolida la propria immagine di regina dei “cult” televisivi spontanei

Come nasce il doppio senso a È sempre mezzogiorno

La gaffe di Antonella Clerici esplode nella rubrica “Pentola o dispensa”, il gioco di È sempre mezzogiorno in cui i telespettatori telefonano in studio per indovinare gli ingredienti corretti di una ricetta e dove vadano collocati.

Quel giorno la preparazione erano le tagliatelle primavera con asparagi e piselli. La concorrente riesce a individuare gli ingredienti più complessi, ma sbaglia proprio sui piselli, inserendoli nella dispensa invece che in pentola.

A quel punto la conduttrice commenta a braccio: *“Ha indovinato delle cose impossibili e mi è caduta proprio sui piselli”*.

Segue un istante di silenzio, poi lo studio esplode in una risata collettiva, con Daniele Persegani e Alfio piegati in due. Accortasi immediatamente del doppio senso, la Clerici prova a smorzare con un imbarazzato *“Vabbè però… Beh… Scusate…”*. Il gioco riprende e la successiva telespettatrice riesce a vincere il montepremi.

I precedenti cult: da La Prova del Cuoco ai podcast

L’episodio si inserisce in una lunga tradizione di scivoloni linguistici che hanno trasformato Antonella Clerici in una delle regine dei momenti cult della TV italiana.

Dai tempi de La Prova del Cuoco, il repertorio è ricco. Indimenticabile l’anziana concorrente che, incalzata dalla conduttrice, continuava a ripetere ostinatamente *“borra”* invece di “birra”, lasciando studio e pubblico interdetti.

A questo si aggiunge la frase diventata proverbiale: “Fa schiuma ma non è sapone”, perfetta per alimentare meme e clip sui social.

Ma il vertice resta l’uscita: “Io non posso vivere senza ca**o”, immediatamente consacrata dal web. Nel podcast di Gianluca Gazzoli, la Clerici ha ricostruito il retroscena, spiegando: *“Non mi sono accorta di aver detto quella frase, ero convinta di aver detto calcio”*.

Questi episodi, lungi dal danneggiarla, ne hanno rafforzato la percezione di autenticità e spontaneità, qualità oggi centrali per il successo anche su piattaforme come Google Discover e sui social video.

Spontaneità televisiva e nuova vita virale dei momenti cult

La nuova gaffe di Antonella Clerici conferma quanto i programmi diurni Rai restino una miniera di contenuti virali, in un’epoca in cui ogni momento in diretta viene immediatamente estratto, montato e rilanciato su social e piattaforme digitali.

L’assonanza con l’“Ops, mi è caduta sull’uccello” di Mike Bongiorno a Rischiatutto consolida un filo rosso nella storia della TV italiana: gli errori involontari, se percepiti come genuini, diventano patrimonio collettivo, alimentando ricerche online, replay e commenti.

Per la stessa Clerici, questa nuova clip promette di entrare stabilmente nell’archivio dei “cult” ricorrenti, destinati a riemergere in compilation, speciali e, soprattutto, nei consigli algoritmici di piattaforme come YouTube, TikTok e Discover.

FAQ

Quando è avvenuta la gaffe di Antonella Clerici sui piselli?

È avvenuta in diretta il 16 aprile 2026, durante una puntata di È sempre mezzogiorno in onda su Rai 1.

In quale gioco di È sempre mezzogiorno è nata la gaffe?

È nata nel gioco telefonico “Pentola o dispensa”, dove i concorrenti devono collocare correttamente gli ingredienti della ricetta.

Perché la frase di Antonella Clerici è diventata subito virale?

È diventata virale perché il doppio senso è apparso spontaneo, divertente e ha richiamato lo storico errore di Mike Bongiorno.

Qual è l’altro celebre scivolone di Antonella Clerici ricordato online?

È la frase *“Io non posso vivere senza ca**o”*, che la conduttrice sostiene di aver pronunciato credendo di dire “calcio”.

Quali sono le fonti originarie utilizzate per questo articolo?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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