Ticketmaster e Live Nation condannate per monopolio biglietti, svolta storica

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Ticketmaster e Live Nation condannate a New York per monopolio sui concerti

Una giuria federale di New York ha riconosciuto Ticketmaster e Live Nation colpevoli di pratiche monopolistiche nel mercato dei concerti live, al termine di un processo durato cinque settimane. L’azione è stata promossa da una coalizione di oltre 30 stati americani, poi saliti a 34, che contestano un sistema di vendita dei biglietti ritenuto anticoncorrenziale e dannoso per consumatori, artisti e gestori di venue. Al centro del caso, l’“esclusiva fraudolenta” sui tagliandi e un sovrapprezzo medio di 1,72 dollari per biglietto. La decisione, arrivata ora, potrebbe portare a un maxi risarcimento stimato in circa 450 milioni di dollari e a misure correttive strutturali. Il giudice distrettuale Arun Subramanian dovrà definire sanzioni e rimedi, mentre Live Nation ha già annunciato appello, aprendo una nuova fase di scontro legale sul futuro del business dei live.

In sintesi:

Giuria federale di New York condanna Ticketmaster e Live Nation per condotta monopolistica.

Contestata integrazione verticale tra promozione, venue e vendita biglietti, ritenuta anticoncorrenziale.

Stati americani chiedono risarcimenti per sovrapprezzi medi di 1,72 dollari a biglietto.

Possibile maxi risarcimento di 450 milioni di dollari e interventi strutturali sul gruppo.

Come il monopolio sui biglietti ha inciso sul mercato dei concerti

La sentenza fotografa un modello di business fondato sull’integrazione verticale: Live Nation organizza e promuove concerti, controlla numerose venue e, tramite Ticketmaster, gestisce la vendita dei biglietti. Secondo la giuria, questo assetto ha soffocato la concorrenza, imponendo alle arene accordi esclusivi e riducendo drasticamente le alternative per artisti e promoter indipendenti.

Per i fan, l’effetto si è tradotto in costi crescenti: al margine derivante dal rincaro dei live si sono sommati oneri, supplementi e commissioni difficili da evitare in presenza di un quasi-monopolio.

La giuria ha certificato un sovrapprezzo medio di 1,72 dollari per biglietto in centinaia di strutture di grandi dimensioni, cifra modesta solo in apparenza. Proiettata su milioni di transazioni in cinque anni, disegna un trasferimento di valore massiccio dai consumatori al gruppo. Ora il giudice Arun Subramanian dovrà stabilire misure correttive che spaziano da maxi-sanzioni fino alla possibile separazione delle attività. Live Nation contesta duramente il verdetto e punta sull’appello, ma l’impianto accusatorio crea un precedente pesante per l’intero settore.

Il nodo risarcimenti e gli scenari futuri per industria e consumatori

Il possibile risarcimento di circa 450 milioni di dollari deriva dal meccanismo dei danni triplicati previsto dal diritto antitrust statunitense: partendo da un danno “base” stimato in circa 150 milioni di dollari, legato al sovrapprezzo di 1,72 dollari applicato in specifiche venue negli ultimi cinque anni, la cifra viene moltiplicata per tre. Parallelamente, Live Nation ha già accantonato oltre 280 milioni di dollari in un accordo separato con il Dipartimento di Giustizia, segnale della dimensione economica del contenzioso.

Per il pubblico, gli esiti concreti potrebbero andare da rimborsi diretti a crediti per futuri eventi o ad altre forme di compensazione collettiva. Ma l’impatto più rilevante è sistemico: per la prima volta l’architettura economica del ticketing live viene messa in discussione in modo documentato. Se le misure del giudice limiteranno l’integrazione verticale o imporranno la scissione tra Ticketmaster e Live Nation, il mercato globale dei concerti potrebbe aprirsi a nuovi operatori, con effetti potenzialmente dirompenti anche su prezzi, commissioni e potere negoziale degli artisti.

FAQ

Cosa hanno deciso i giudici di New York su Ticketmaster e Live Nation?

I giudici hanno accertato che Ticketmaster e Live Nation hanno mantenuto un sistema monopolistico nel ticketing dei concerti, violando le leggi antitrust statunitensi e danneggiando consumatori, venue e operatori indipendenti.

Quanto potrebbe valere il risarcimento per il caso Ticketmaster-Live Nation?

Il risarcimento potenziale è stimato in circa 450 milioni di dollari, frutto della triplicazione antitrust di un danno base calcolato in circa 150 milioni.

Come potrebbero essere rimborsati i consumatori coinvolti nel sovrapprezzo?

I consumatori saranno probabilmente rimborsati attraverso indennizzi diretti, crediti per futuri biglietti o altre forme di compensazione collettiva gestite sotto supervisione giudiziaria.

La sentenza può cambiare il mercato globale dei concerti live?

Sì, la sentenza può favorire maggiore concorrenza, spingendo a rivedere esclusività, commissioni e integrazione verticale tra promoter, venue e piattaforme di ticketing.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione sulla vicenda Ticketmaster?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.