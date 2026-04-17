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Uber punta sui robotaxi e ridisegna il futuro della gig economy

Uber punta sui robotaxi e ridisegna il futuro della gig economy

Uber punta sui robotaxi: cosa cambia dal 2026 per la mobilità urbana

Uber sta abbandonando il modello puramente “asset-light” per investire direttamente in flotte di robotaxi. L’azienda prevede oltre 10 miliardi di dollari tra equity e acquisto veicoli, con avvio operativo stimato dal 2026 in almeno 15 città globali.
Il progetto si basa su partnership con gruppi come Baidu, Rivian, Lucid Motors, il fondo sovrano saudita Pif e la tecnologia di Nvidia, con l’obiettivo di garantirsi un ruolo centrale nella futura mobilità autonoma.
La scelta risponde alla necessità strategica di difendere il proprio modello di piattaforma di fronte alla minaccia di servizi di guida autonoma “direct-to-consumer” sviluppati da concorrenti come Waymo, Tesla e Zoox.

In sintesi:

  • Uber investirà oltre 10 miliardi di dollari in robotaxi tra partecipazioni e acquisto flotte.
  • Avvio previsto dal 2026 in almeno 15 città, con partner come Baidu, Rivian e Lucid.
  • Uso di AI, sistema Nuro Driver e piattaforma Nvidia DRIVE Thor per la guida autonoma.
  • Obiettivo: diventare aggregatore globale di mobilità autonoma e difendere il ruolo della piattaforma.

Investimenti, tecnologia e partner strategici del piano robotaxi Uber

Secondo il Financial Times, Uber si prepara a investire oltre 2,5 miliardi di dollari in partecipazioni azionarie e più di 7,5 miliardi per l’acquisto di flotte di robotaxi. Le cifre dipendono dal raggiungimento di specifici obiettivi operativi da parte dei partner industriali.
Tra questi spiccano la cinese Baidu e l’americana Rivian, mentre l’accordo con Lucid Motors prevede fino a 500 milioni di dollari di investimento e l’acquisto di almeno 35.000 veicoli elettrici progettati per il trasporto senza conducente. Il progetto è sostenuto dal fondo sovrano saudita Pif, azionista di maggioranza di Lucid.
Sul fronte tecnologico, Uber utilizza il sistema Nuro Driver, basato su intelligenza artificiale adattiva, integrato con l’infrastruttura di calcolo Nvidia DRIVE Thor. La guida autonoma combina LiDAR, radar e telecamere ad alta risoluzione per mappare l’ambiente in 3D e riconoscere ostacoli, pedoni e segnaletica, puntando a standard di sicurezza compatibili con le richieste dei regolatori.

Parallelamente, Uber ha co-investito con Nvidia in startup come Wayve e Waabi, rafforzando la propria esposizione sia sull’hardware che sul software per la guida autonoma.
Nel lungo periodo, ha spiegato l’amministratore delegato Dara Khosrowshahi, l’obiettivo è diventare un vero “aggregatore di mobilità autonoma”: “Stiamo investendo capitale per garantire l’offerta futura di robotaxi. Gran parte di questa offerta avrà economie redditizie… e continueremo a fare questo tipo di impegni”.
La svolta segna un cambio di paradigma per il gruppo della Silicon Valley, nato come piattaforma senza asset proprietari, basata esclusivamente sull’incontro tra domanda e offerta di corse tramite autisti indipendenti.

Il rischio concorrenza e il futuro della piattaforma Uber

Per oltre dieci anni Uber ha rappresentato l’emblema di un modello “asset-light”, senza flotte di proprietà e con costi fissi ridotti, elemento chiave della sua rapida espansione globale.
L’ascesa dei robotaxi, però, sta ridisegnando la catena del valore della mobilità urbana, riducendo il peso degli intermediari digitali a favore di chi controlla direttamente tecnologia, veicoli e relazione con il cliente finale.
Concorrenti come Waymo (controllata da Alphabet), Tesla e Zoox puntano a servizi di guida autonoma “direct-to-consumer”, offrendo corse senza passare da piattaforme terze. In questo scenario, il rischio per Uber è che il valore della sua app si contragga, se non riuscirà a presidiare l’offerta di veicoli autonomi e a imporsi come hub di riferimento per diverse flotte e tecnologie.

FAQ

Quando partiranno i robotaxi Uber nelle città coinvolte?

Secondo le stime rese note agli investitori, Uber punta a lanciare i robotaxi a partire dal 2026, inizialmente in almeno 15 grandi città globali selezionate.

Quanto investirà Uber complessivamente nei robotaxi?

Uber prevede investimenti superiori a 10 miliardi di dollari, di cui oltre 2,5 miliardi in equity e più di 7,5 miliardi per l’acquisto di flotte autonome.

Che tecnologia useranno i robotaxi Uber per la guida autonoma?

I robotaxi utilizzeranno il sistema Nuro Driver con piattaforma Nvidia DRIVE Thor, combinando LiDAR, radar e telecamere ad alta risoluzione per garantire percezione ambientale e sicurezza operativa avanzata.

Gli autisti Uber saranno sostituiti dai robotaxi?

Al momento Uber punta a un modello ibrido: i robotaxi copriranno alcune aree e fasce orarie, mentre gli autisti umani continueranno a operare dove l’autonomia totale non è ancora sostenibile.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sui robotaxi Uber?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle informazioni fornite da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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