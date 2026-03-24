Home / FINTECH / Antenna Group acquisisce Gedi e consolida il suo peso economico

Antenna rileva Gedi: cosa cambia per l’editoria italiana

L’acquisizione del polo editoriale di Gedi da parte del gruppo greco Antenna Group ridisegna gli equilibri dell’informazione italiana. L’operazione, stimata attorno ai 100 milioni di euro, riguarda quotidiani, radio e asset digitali strategici come Repubblica, Radio Deejay, Radio Capital, m2o, HuffPost Italia, Limes, National Geographic Italia e la concessionaria pubblicitaria Manzoni.

Exor e la famiglia Agnelli-Elkann escono così da un secolo di presenza nel settore, lasciando spazio alla holding internazionale della famiglia Kyriakou. L’operazione, che interessa in primo luogo l’Italia ma si inserisce in una strategia di espansione europea, avviene in una fase di crisi strutturale dei ricavi editoriali. Il vero nodo, oggi, è capire chi è Antenna, quanto vale e quale impatto potrà avere sul sistema dei media nazionali.

In sintesi:

Antenna Group rileva Gedi, includendo Repubblica, radio e asset digitali strategici.

Exor e la famiglia Agnelli-Elkann escono dall’editoria dopo oltre un secolo.

Il prezzo stimato è di circa 100 milioni di euro, segnale del nuovo valore dell’editoria.

Antenna avrebbe ricavi intorno al mezzo miliardo, superiori a quelli di Gedi.

Dimensioni economiche di Antenna e impatto sull’acquisizione Gedi

Le dimensioni reali di Antenna Group sono difficili da misurare con precisione: il gruppo non è quotato e non pubblica un bilancio consolidato facilmente consultabile.

Le stime di mercato più accreditate indicano però ricavi intorno al mezzo miliardo di euro. Si tratta di un operatore privato di taglia intermedia: non un gigante globale, ma neppure un player marginale. Una dimensione sufficiente per sostenere acquisizioni mirate e integrare più piattaforme media.

Il confronto con Gedi è indicativo: le ultime stime disponibili parlano di circa 224 milioni di euro di ricavi per il gruppo italiano, in perdita. Se le valutazioni su Antenna sono corrette, chi compra è quindi più grande – e presumibilmente più solido – di ciò che acquista. Questo sposta il focus dall’importo dell’operazione alla strategia industriale: integrazione di stampa, radio, digitale, raccolta pubblicitaria e contenuti in un ecosistema unico, capace di generare sinergie tra audience e brand.

Strategia di Antenna e incognite sulla governance futura

L’acquisizione si inserisce in un disegno dichiarato di crescita. Antenna Group punta a rafforzarsi su audio, streaming, produzione di contenuti originali e nuovi formati digitali, sfruttando la forza dei marchi italiani acquisiti.

A monte c’è K Group, la holding della famiglia Kyriakou, attiva non solo nei media ma anche in logistica, real estate e finanza. Una struttura internazionale diversificata, che teoricamente assicura risorse e capacità di investimento di medio periodo, ma che resta in parte opaca per la scarsa trasparenza dei dati consolidati.

Le stime sul mezzo miliardo di fatturato di Antenna aiutano a collocare il gruppo, ma non bastano a chiarire fino in fondo la tenuta finanziaria nel lungo periodo. Il vero banco di prova sarà la capacità di rilanciare Repubblica, il network radiofonico e i brand digitali, trasformando un polo editoriale in un hub multimediale competitivo a livello europeo.

FAQ

Chi è Antenna Group e in quali settori opera oggi?

Antenna Group è un gruppo greco privato, controllato dalla famiglia Kyriakou, attivo nei media, intrattenimento, digitale, con attività collegate in logistica, real estate e finanza tramite K Group.

Quanto vale il fatturato stimato di Antenna Group?

Le stime di mercato indicano per Antenna Group circa mezzo miliardo di euro di ricavi annui, valore non ufficiale ma coerente con le dimensioni delle sue attività.

Perché Exor e la famiglia Agnelli-Elkann hanno lasciato l’editoria?

L’uscita di Exor riflette una riallocazione strategica del capitale verso settori a maggiore crescita e redditività, in un contesto di crisi strutturale dei ricavi editoriali tradizionali.

Cosa cambia per Repubblica e le radio del gruppo Gedi?

Cambia la regia industriale: Antenna punta a integrazione tra carta, digitale, radio, audio on demand e raccolta pubblicitaria unificata, con possibili investimenti su streaming e contenuti originali.

Qual è la fonte delle informazioni su Antenna e sull’operazione Gedi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie e dati pubblici tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.