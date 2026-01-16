Bankitalia shock: famiglie serrano i portafogli, consumi giù e corsa al risparmio

Consumi familiari in rallentamento

Banca d’Italia segnala un freno nei consumi delle famiglie, condizionati da un mercato del lavoro in raffreddamento e da aspettative caute sul quadro macroeconomico. Nel terzo trimestre la spesa è aumentata solo marginalmente, confermando una dinamica debole rispetto ai trimestri precedenti.

Le stime di Via Nazionale indicano che anche nei mesi autunnali la crescita dei consumi è rimasta contenuta, riflettendo timori su occupazione e redditi futuri. L’orientamento prudente delle famiglie ha inciso sulle scelte di spesa non essenziale e su beni durevoli, con effetti differenziati tra comparti.

Pur in presenza di salari nominali in recupero, l’erosione del potere d’acquisto accumulata negli ultimi anni continua a pesare sul bilancio domestico. Il comportamento di consumo appare quindi selettivo, con priorità a beni e servizi indispensabili e rinvio degli acquisti più onerosi.

Risparmio in crescita ai massimi post-crisi

La propensione al risparmio delle famiglie italiane è risalita su livelli tra i più elevati dalla crisi finanziaria globale, al netto delle anomalie della fase pandemica, secondo il bollettino di Banca d’Italia. L’aumento riflette una cautela diffusa, collegata all’indebolimento delle prospettive occupazionali e a valutazioni prudenti sull’evoluzione dell’economia.

Nel quadro descritto da Via Nazionale, la crescita del risparmio si accompagna a consumi in espansione limitata, con una maggiore preferenza per liquidità e strumenti di gestione prudenziale del reddito. Il rafforzamento dell’accumulo precauzionale indica una maggiore attenzione alla sostenibilità dei bilanci familiari.

L’orientamento difensivo resta legato anche alla dinamica dei prezzi e alla dispersione settoriale dei rinnovi contrattuali, che ha lasciato disomogeneità nel recupero del potere d’acquisto. Ne deriva un processo di ricomposizione del budget verso voci essenziali e un rinvio di spese discrezionali, coerente con un ciclo di risparmio in consolidamento.

Prospettive economiche tra servizi in tenuta e industria incerta

Nel quarto trimestre l’attività economica in Italia ha mostrato un progresso moderato, sostenuto dai servizi, in particolare quelli rivolti alle imprese, e da segnali di recupero nell’industria.

Le valutazioni di Banca d’Italia confermano il profilo di crescita contenuto, con il Pil stimato a +0,6% nel 2026 e un graduale rafforzamento nel biennio successivo.

Sul fronte manifatturiero permangono incertezze, legate anche all’intensificarsi della concorrenza della Cina in più comparti, che comprime i margini e rallenta gli investimenti.

I rinnovi dei contratti nel settore privato hanno spinto le retribuzioni nel 2025 (+3,2%), sopra l’inflazione, ma il potere d’acquisto rimane sotto i livelli del 2021.

Nei servizi la perdita reale risulta più marcata rispetto all’industria, a causa dei ritardi nei rinnovi e della minore diffusione delle clausole di salvaguardia.

Nel 2026 oltre l’80% dei dipendenti è coperto da accordi già in vigore: la dinamica salariale dipenderà dagli aumenti definiti, con il wage tracker che segnala un ulteriore, seppur graduale, indebolimento.

Il contributo dei servizi resta il principale sostegno alla crescita, mentre l’industria procede a ritmo disomogeneo e sensibile alla pressione competitiva estera.

La combinazione di redditi reali ancora compressi e prospettive prudenti mantiene elevata la propensione al risparmio.

L’orientamento delle imprese privilegia prudenza negli investimenti, in attesa di segnali più chiari su domanda estera e costi.

