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Bonus Tari, nuovo requisito Isee stringente riduce platea dei beneficiari

Bonus Tari, nuovo requisito Isee stringente riduce platea dei beneficiari

Bonus Tari 2026, chi ha diritto allo sconto del 25% e perché

Il bonus Tari, misura di sostegno inserita tra i bonus sociali, garantisce dal 2026 una riduzione fino al 25% della tassa rifiuti per le famiglie economicamente vulnerabili.
La prestazione riguarda l’intero territorio nazionale ma continua a intrecciarsi con i regolamenti dei singoli Comuni, che fissano requisiti aggiuntivi rispetto alla sola soglia Isee.

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, riferita al regolamento del Comune di Roma, chiarisce che non basta rispettare il limite Isee per ottenere esenzione o riduzione Tari: occorre essere pienamente in regola con il tributo, senza debiti pregressi, e soddisfare tutte le condizioni comunali.
La pronuncia definisce quando e perché lo sconto può essere negato, offrendo un precedente rilevante per i contribuenti che intendono richiedere il beneficio sulle annualità pregresse e su quelle future.

In sintesi:

  • Il bonus Tari 2026 riduce la tassa rifiuti fino al 25% alle famiglie vulnerabili.
  • L’Isee sotto soglia non basta: servono tutti i requisiti del regolamento comunale.
  • La Corte tributaria del Lazio ha confermato il diniego al bonus per debiti Tari pregressi.
  • Per gli anni precedenti il 2025 vanno verificati i singoli regolamenti comunali.

Requisiti reali del bonus Tari tra norma nazionale e potere dei Comuni

La sentenza n. 1346 del 3 marzo 2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio nasce dal ricorso di un contribuente contro il mancato riconoscimento dell’esenzione Tari per gli anni 2019‑2021, nonostante un Isee entro i limiti fissati.
In quel periodo, il bonus Tari non era ancora disciplinato su base nazionale: valevano le delibere comunali.

Nel caso del Comune di Roma, il regolamento prevedeva esenzione solo per chi: utilizzava l’immobile come abitazione principale; risultava intestatario Tari; presentava Isee non superiore a 6.500 euro; non aveva debiti Tari o Tares alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Il contribuente, pur con Isee regolare, ha ammesso l’esistenza di debiti pregressi, esclusa l’annualità 2018 prescritta, e non ha provato di averli saldati.

Applicando l’articolo 2697 del codice civile sull’onere della prova, la Corte ha confermato il rigetto del ricorso: il bonus è un’agevolazione destinata a chi è in difficoltà ma dimostra di essere in regola, non a chi mantiene pendenze irrisolte con il fisco locale.

Cosa cambia per gli anni passati e come tutelarsi oggi

Dal 2025 il bonus Tari è inquadrato nei meccanismi nazionali dei bonus sociali, con criteri fissati dall’Autorità Arera, ma per le annualità precedenti continuano a valere, ai fini dei contenziosi, i singoli regolamenti comunali.

Prima di pretendere rimborsi o esenzioni Tari arretrate, è essenziale: verificare le norme del proprio Comune negli anni interessati; controllare eventuali morosità presso lo sportello tributi; valutare piani di rateizzazione per regolarizzare la posizione.

La pronuncia della Corte del Lazio indirizza la giurisprudenza futura: la riduzione Tari è concepita come strumento di inclusione per chi rispetta gli obblighi minimi verso l’ente locale.
Chi intende accedere allo sconto del 25% dal 2026 deve quindi concentrare l’attenzione non solo sull’Isee, ma soprattutto sull’assenza di debiti Tari e sulla corretta intestazione dell’utenza.

FAQ

Chi può ottenere il bonus Tari con sconto del 25% dal 2026?

Possono ottenerlo i nuclei familiari economicamente vulnerabili con Isee sotto la soglia prevista e in regola con i requisiti fissati dal proprio Comune, inclusa l’assenza di debiti Tari.

Cosa succede se ho Isee basso ma debiti Tari pregressi?

In presenza di debiti Tari o Tares non sanati, il bonus può essere legittimamente negato. È consigliabile chiedere una rateizzazione e regolarizzare la posizione prima di presentare domanda.

Come verifico se avevo diritto al bonus Tari negli anni passati?

Bisogna consultare il regolamento Tari del proprio Comune per gli anni interessati e rivolgersi allo sportello tributi per controllare Isee, morosità e eventuali delibere agevolative.

Serve essere intestatari Tari per ottenere l’agevolazione?

Sì, è generalmente necessario che l’intestatario della Tari coincida con chi richiede il bonus e che l’immobile sia abitazione principale, secondo le regole comunali.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su bonus Tari e sentenza?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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