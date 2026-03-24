Home / FINTECH / Revolut in forte crescita globale punta a cento milioni di clienti

Revolut chiude il 2025 con profitti record e nuova fase di crescita

Nel 2025 Revolut, fintech con sede a Londra, ha registrato i migliori risultati della sua storia, consolidandosi tra i principali attori globali dei pagamenti digitali e dei servizi bancari evoluti. I ricavi hanno raggiunto 6 miliardi di dollari, in forte aumento rispetto al 2024, mentre l’utile prima delle imposte è salito a 2,3 miliardi, con margini in ulteriore espansione.

La crescita si fonda su una piattaforma multi-prodotto, sull’ampliamento della base clienti retail e business e su una diversificazione delle fonti di ricavo che riduce la dipendenza dai cicli di mercato.

L’espansione internazionale, in particolare in Europa, America Latina e Nord America, e la trasformazione in banca regolamentata in mercati chiave rappresentano il fulcro della strategia per i prossimi anni.

In sintesi:

Ricavi 2025 a 6 miliardi di dollari e utile ante imposte a 2,3 miliardi.

Base clienti globale a 68,3 milioni, con 16 milioni di nuovi utenti retail.

Saldi della clientela a 67,5 miliardi di dollari e transato a 1,7 trilioni.

Piano di investimenti da 10 miliardi di sterline in cinque anni.

I numeri del 2025 confermano la progressiva maturazione del modello di Revolut. I ricavi crescono del 46% anno su anno, sostenuti da undici linee di business ciascuna oltre i 135 milioni di dollari di fatturato, con la divisione Business che pesa ormai per il 16% delle entrate complessive.

L’utile prima delle imposte aumenta del 57%, portando il margine PBT al 38% dal 35% del 2024, mentre l’utile netto raggiunge 1,7 miliardi di dollari, quinto esercizio consecutivo in territorio positivo: un elemento chiave di solidità per regolatori e investitori.

Il forte incremento dei saldi della clientela, pari a 67,5 miliardi di dollari (+66%), rafforza il posizionamento di Revolut come conto principale per una quota crescente di utenti, con impatti diretti sulla stabilità della base di funding e sulla capacità di sviluppare prodotti di credito e risparmio a maggiore marginalità.

Modello multi-prodotto, clienti in crescita e performance per paese

Nel 2025 Revolut ha acquisito 16 milioni di nuovi clienti retail, portando la base globale a 68,3 milioni (+30%), mentre i clienti business sono saliti a 767mila (+33%).

L’utilizzo dei servizi è in forte accelerazione: il volume complessivo delle transazioni ha toccato 1,7 trilioni di dollari (+65%), segnale di un passaggio strutturale da app di supporto a conto principale per privati e imprese.

La crescita è supportata dall’aumento dei ricavi ricorrenti, con abbonamenti in rialzo del 67%, pagamenti con carta del 45%, attività di wealth del 31% e cambio valuta del 43%, riducendo la volatilità dei risultati.

Un contributo decisivo arriva dall’Italia, tra i mercati europei a più alta crescita. Nel 2025 i clienti retail italiani sono aumentati del 61% e quelli business del 67%, con la liquidità depositata in progresso del 74%, a conferma di una crescente fiducia nella piattaforma come banca primaria.

Nel Paese Revolut ha superato 4,5 milioni di clienti e punta a 5 milioni entro il 2026, spinta da un uso quotidiano più intenso: le transazioni con carta sono quasi raddoppiate (+99%) e le operazioni domestiche rappresentano ormai il 75% del totale.

In crescita anche conti condivisi e prodotti per famiglie e minori, che rafforzano il radicamento nel tessuto finanziario italiano e migliorano la retention.

La leva principale sui margini resta la piattaforma tecnologica scalabile, affiancata da una marcata diversificazione di business: oltre ai pagamenti, avanzano investimenti, servizi premium, credito e prodotti di risparmio.

Il portafoglio prestiti ha raggiunto 2,9 miliardi di dollari (+120%), contribuendo a un aumento del 23% del margine di interesse e ampliando le opportunità di cross-selling.

Secondo il management, la strategia “multi-motore” consente di attenuare l’esposizione ai cicli macro, mantenendo una traiettoria di crescita redditizia anche in scenari di mercato meno favorevoli.

Licenze bancarie, espansione globale e impatto sui prossimi anni

La dimensione regolamentare diventa centrale nella trasformazione di Revolut in banca globale. Nel 2026 il gruppo ha avviato la piena operatività bancaria in Messico e completato l’uscita dalla fase di “mobilisation” nel Regno Unito, aprendo alla fornitura di servizi bancari completi ai 13 milioni di clienti locali.

A marzo è stata inoltre presentata la richiesta per una licenza bancaria nazionale negli Stati Uniti, passo cruciale per competere ad armi pari con gli incumbent nel più grande mercato finanziario al mondo.

Parallelamente, è stato annunciato un piano di investimenti da 10 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni, destinato a espansione internazionale, innovazione tecnologica e rafforzamento infrastrutturale.

Il programma prevede anche la creazione di 1.000 posti altamente qualificati nel nuovo quartier generale globale di Londra, con l’obiettivo di attrarre talenti in ambito risk management, compliance, data science e sviluppo prodotto.

Per il medio termine, la fintech ha fissato un traguardo esplicito: raggiungere 100 milioni di clienti entro metà 2027, puntando su integrazione di servizi finanziari e non finanziari all’interno dell’app per aumentare engagement e monetizzazione.

La sfida principale sarà mantenere la traiettoria di crescita preservando qualità degli attivi, robustezza dei controlli e trasparenza verso regolatori e clienti, elementi decisivi per la credibilità di una banca digitale di scala globale.

FAQ

Quanto ha guadagnato Revolut nel 2025?

Nel 2025 Revolut ha registrato un utile prima delle imposte di 2,3 miliardi di dollari e un utile netto di 1,7 miliardi.

Quanti clienti ha Revolut nel mondo e in Italia?

A livello globale Revolut conta 68,3 milioni di clienti retail, mentre in Italia ha superato 4,5 milioni, con obiettivo 5 milioni nel 2026.

Qual è il volume di denaro gestito da Revolut?

Nel 2025 il volume totale delle transazioni elaborate da Revolut ha raggiunto 1,7 trilioni di dollari, con saldi della clientela pari a 67,5 miliardi.

Quali sono le principali linee di ricavo di Revolut?

Le principali fonti di ricavo comprendono abbonamenti, pagamenti con carta, servizi di wealth, cambio valuta, credito e prodotti di risparmio diversificati.

Da dove provengono le informazioni su Revolut in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.