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Angelica Viotto morta dopo il parto, indagano i pm: dubbi dei familiari sulla gestione della gravidanza

Angelica Viotto morta dopo il parto, indagano i pm: dubbi dei familiari sulla gestione della gravidanza

Morte di Angelica Viotto dopo il parto: cosa è accaduto a Pinerolo

Angelica Viotto, 31 anni, di Pinerolo (Torino), è morta pochi giorni dopo aver dato alla luce la sua bambina presso l’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo. Il decesso è avvenuto lunedì 16 marzo, dopo il trasferimento in rianimazione alle Molinette della Città della Salute di Torino, a causa di una grave complicanza insorta nel post-parto.
Le condizioni cliniche della giovane donna, reduce da una gravidanza descritta come serena e non a rischio, si sono improvvisamente aggravate nelle ore successive al parto, avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo.

L’AslTo3 ha espresso cordoglio e ha reso noto di aver attivato tutte le procedure di emergenza e messo la documentazione a disposizione della Procura, mentre la famiglia, assistita dall’avvocato Roberto Macchia, chiede di chiarire se vi siano stati errori sanitari.

In sintesi:

  • Mamma 31enne muore dopo il parto all’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo.
  • Trasferimento d’urgenza in rianimazione alle Molinette di Torino, decesso il 16 marzo.
  • AslTo3 parla di grave complicanza clinica e consegna gli atti alla Procura.
  • La famiglia, assistita da un legale, chiede verità su eventuali responsabilità mediche.

Complicanza clinica improvvisa e trasferimento d’urgenza a Torino

Secondo la ricostruzione fornita dall’AslTo3, il parto di Angelica Viotto è avvenuto senza apparenti criticità nella notte tra il 13 e il 14 marzo presso l’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo. La gravidanza era considerata regolare, *«non era una gravidanza a rischio»*, sottolinea la famiglia.
Nel corso delle ore successive, però, si è verificata una *«complicanza clinica»* definita grave dall’azienda sanitaria. I professionisti presenti avrebbero attivato immediatamente i protocolli previsti per le emergenze ostetriche, disponendo il trasferimento urgente in rianimazione alla Città della Salute, presso le Molinette di Torino.

Nonostante le terapie intensive, la donna è morta lunedì 16 marzo. In una nota, l’AslTo3 ha espresso *«profondo cordoglio»* e ha comunicato di aver messo *«con la massima trasparenza»* tutta la documentazione clinica a disposizione della Procura per gli accertamenti. Al momento non risultano indagati formalmente.

Indagine medico-legale, autopsia e domande aperte della famiglia

La famiglia di Angelica Viotto, attraverso l’avvocato Roberto Macchia, ha annunciato la costituzione di parte offesa e la nomina di un proprio consulente per seguire l’autopsia. *«Al giorno d’oggi non si muore di parto. È una drammatica tragedia e vogliamo capire la verità»*, afferma il legale.
La bambina, secondo quanto riferito, è in buone condizioni di salute ma è nata orfana di madre, circostanza che accresce il dolore dei familiari. *«Questa donna era entrata in ospedale convinta che sua figlia sarebbe nata con parto naturale e in tempi rapidi. Questa cosa non doveva succedere»*, prosegue l’avvocato, che chiede chiarimenti sulle scelte cliniche effettuate.

Gli esiti degli accertamenti autoptici e delle perizie tecniche saranno decisivi per chiarire la dinamica della complicanza, valutare l’aderenza ai protocolli e stabilire se vi siano stati ritardi diagnostici, errori o se il decesso sia riconducibile a un evento imprevedibile e non evitabile.

FAQ

Chi era Angelica Viotto e dove ha partorito?

Angelica Viotto era una 31enne di Pinerolo. Ha partorito all’ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo, in provincia di Torino.

Quando è avvenuto il parto e quando è morta Angelica Viotto?

Il parto è avvenuto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo. Angelica è deceduta lunedì 16 marzo alle Molinette di Torino.

La gravidanza di Angelica Viotto era considerata a rischio?

No, secondo quanto riferito dalla famiglia la gravidanza non era considerata a rischio e si era svolta in modo sereno.

Quali verifiche sono in corso sull’operato dell’ospedale?

Attualmente sono in corso accertamenti della Procura. L’AslTo3 ha consegnato la documentazione clinica e verranno svolte perizie e autopsia.

Qual è la fonte delle informazioni su questo caso di cronaca?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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