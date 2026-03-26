Censis fotografa la sessualità in Italia monogamia più attiva e donne oltre i vecchi stereotipi

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Sessualità in Italia 2025: cosa rivela davvero il rapporto Censis

Il nuovo rapporto Censis sulla sessualità in Italia, pubblicato nel 2025, descrive un Paese meno libertino che pragmatico. Italiani e italiane tra 18 e 60 anni vivono il sesso soprattutto dentro relazioni stabili, con frequenza regolare e con una crescente normalizzazione culturale.

Il cambiamento più profondo riguarda le donne, che separano sempre di più amore e piacere sessuale, uscendo dal mito dell’amore romantico come unica cornice legittima del desiderio.

La ricerca, condotta a livello nazionale, mostra però anche fragilità persistenti: prime esperienze spesso problematiche per le donne, resistenze sulla verginità e un forte legame tra carico di cura e calo del desiderio, soprattutto femminile. Il quadro complessivo è quello di una sessualità meno mitizzata, più contrattata e intrecciata alla qualità concreta della vita quotidiana.

In sintesi:

Sesso ancora centrale: quasi tutti attivi, due terzi con rapporti almeno settimanali.

Monogamia e relazione stabile associate a maggiore frequenza sessuale rispetto alla singletudine.

Le donne separano sempre più amore e piacere, indebolendo il mito romantico.

Prime volte spesso difficili per le donne, tra dolore, disagio e aspettative disattese.

Monogamia, normalizzazione del sesso e rivoluzione silenziosa delle donne

Secondo il Censis, l’88,3% degli italiani tra 18 e 60 anni ha avuto rapporti sessuali completi e quasi due terzi riferiscono una vita sessuale almeno settimanale; solo l’8,5% è sostanzialmente astinente.

Il dato più netto riguarda il contesto: l’80,4% dichiara rapporti esclusivamente con il partner di una relazione stabile, mentre solo il 12% vive il sesso soltanto con partner occasionali. Nelle coppie stabili la frequenza è maggiore che tra i single, dove gli astinenti salgono al 32,5%. La retorica del single iperattivo, sexualmente libero e sempre soddisfatto, viene così fortemente ridimensionata.

La trasformazione più profonda riguarda le donne: nel 2000 solo il 35,7% riteneva separabili amore e piacere sessuale, nel 2025 la quota sale al 56,4%. Questo spostamento segna l’ingresso del piacere femminile nel campo dell’autonomia soggettiva, non più subordinato a giustificazioni affettive o riproduttive. Gli uomini, indipendentemente dall’orientamento, mostrano variazioni più contenute.

Differenze di genere, contraddizioni culturali e il peso del carico di cura

La prima esperienza sessuale è ricordata come piacevole dal 65,9% degli intervistati, ma il divario di genere è netto: il 72,4% degli uomini contro il 56,3% delle donne. Per una quota elevata di italiane l’ingresso nella sessualità resta legato a disagio, tensione, dolore o disallineamento tra aspettative e realtà.

Nonostante una sessualità più laica, il 36,3% continua a considerare la verginità un valore da preservare; nel Sud e nelle Isole questa posizione è maggioritaria. Parallelamente, l’età media del primo rapporto si abbassa leggermente per le donne e sale per gli uomini, segnalando percorsi di ingresso alla sessualità sempre meno uniformi.

La separabilità tra sesso e amore cresce, ma il 68,5% ritiene che un tradimento comprometta irreparabilmente la relazione: apertura culturale e severità sulla lealtà convivono. Il sesso occasionale esiste, le app e i social favoriscono gli incontri (il 32,5% ha conosciuto partner online), ma la vita erotica più intensa resta legata alla relazione stabile. Quando il sesso è raro, la causa non è solo il desiderio: le donne indicano soprattutto stanchezza e sovraccarico, gli uomini l’assenza di una relazione o la disponibilità del partner.

FAQ

Quanti italiani hanno una vita sessuale attiva secondo il Censis 2025?

Secondo il report, l’88,3% degli italiani tra 18 e 60 anni ha avuto rapporti sessuali completi e quasi due terzi sono sessualmente attivi almeno ogni settimana.

È vero che i single fanno più sesso delle coppie stabili?

No, i dati mostrano il contrario: tra i single gli astinenti raggiungono il 32,5%, mentre nelle coppie stabili il sesso è più frequente e regolare.

Come cambia il rapporto tra amore e piacere sessuale per le donne?

Cambia in modo netto: le donne che considerano separabili amore e piacere sessuale passano dal 35,7% nel 2000 al 56,4% nel 2025.

Quanto pesa il tradimento nella percezione delle relazioni di coppia?

Pesa moltissimo: il 68,5% degli italiani ritiene che un tradimento comprometta in modo irreparabile la relazione, nonostante maggiore apertura culturale sul sesso.

Quali sono le fonti dei dati citati sull’intimità degli italiani?

I dati derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.