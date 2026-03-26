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Censis fotografa la sessualità in Italia monogamia più attiva e donne oltre i vecchi stereotipi

Censis fotografa la sessualità in Italia monogamia più attiva e donne oltre i vecchi stereotipi

Sessualità in Italia 2025: cosa rivela davvero il rapporto Censis

Il nuovo rapporto Censis sulla sessualità in Italia, pubblicato nel 2025, descrive un Paese meno libertino che pragmatico. Italiani e italiane tra 18 e 60 anni vivono il sesso soprattutto dentro relazioni stabili, con frequenza regolare e con una crescente normalizzazione culturale.
Il cambiamento più profondo riguarda le donne, che separano sempre di più amore e piacere sessuale, uscendo dal mito dell’amore romantico come unica cornice legittima del desiderio.
La ricerca, condotta a livello nazionale, mostra però anche fragilità persistenti: prime esperienze spesso problematiche per le donne, resistenze sulla verginità e un forte legame tra carico di cura e calo del desiderio, soprattutto femminile. Il quadro complessivo è quello di una sessualità meno mitizzata, più contrattata e intrecciata alla qualità concreta della vita quotidiana.

In sintesi:

  • Sesso ancora centrale: quasi tutti attivi, due terzi con rapporti almeno settimanali.
  • Monogamia e relazione stabile associate a maggiore frequenza sessuale rispetto alla singletudine.
  • Le donne separano sempre più amore e piacere, indebolendo il mito romantico.
  • Prime volte spesso difficili per le donne, tra dolore, disagio e aspettative disattese.

Monogamia, normalizzazione del sesso e rivoluzione silenziosa delle donne

Secondo il Censis, l’88,3% degli italiani tra 18 e 60 anni ha avuto rapporti sessuali completi e quasi due terzi riferiscono una vita sessuale almeno settimanale; solo l’8,5% è sostanzialmente astinente.

Il dato più netto riguarda il contesto: l’80,4% dichiara rapporti esclusivamente con il partner di una relazione stabile, mentre solo il 12% vive il sesso soltanto con partner occasionali. Nelle coppie stabili la frequenza è maggiore che tra i single, dove gli astinenti salgono al 32,5%. La retorica del single iperattivo, sexualmente libero e sempre soddisfatto, viene così fortemente ridimensionata.

La trasformazione più profonda riguarda le donne: nel 2000 solo il 35,7% riteneva separabili amore e piacere sessuale, nel 2025 la quota sale al 56,4%. Questo spostamento segna l’ingresso del piacere femminile nel campo dell’autonomia soggettiva, non più subordinato a giustificazioni affettive o riproduttive. Gli uomini, indipendentemente dall’orientamento, mostrano variazioni più contenute.

Differenze di genere, contraddizioni culturali e il peso del carico di cura

La prima esperienza sessuale è ricordata come piacevole dal 65,9% degli intervistati, ma il divario di genere è netto: il 72,4% degli uomini contro il 56,3% delle donne. Per una quota elevata di italiane l’ingresso nella sessualità resta legato a disagio, tensione, dolore o disallineamento tra aspettative e realtà.

Nonostante una sessualità più laica, il 36,3% continua a considerare la verginità un valore da preservare; nel Sud e nelle Isole questa posizione è maggioritaria. Parallelamente, l’età media del primo rapporto si abbassa leggermente per le donne e sale per gli uomini, segnalando percorsi di ingresso alla sessualità sempre meno uniformi.

La separabilità tra sesso e amore cresce, ma il 68,5% ritiene che un tradimento comprometta irreparabilmente la relazione: apertura culturale e severità sulla lealtà convivono. Il sesso occasionale esiste, le app e i social favoriscono gli incontri (il 32,5% ha conosciuto partner online), ma la vita erotica più intensa resta legata alla relazione stabile. Quando il sesso è raro, la causa non è solo il desiderio: le donne indicano soprattutto stanchezza e sovraccarico, gli uomini l’assenza di una relazione o la disponibilità del partner.

FAQ

Quanti italiani hanno una vita sessuale attiva secondo il Censis 2025?

Secondo il report, l’88,3% degli italiani tra 18 e 60 anni ha avuto rapporti sessuali completi e quasi due terzi sono sessualmente attivi almeno ogni settimana.

È vero che i single fanno più sesso delle coppie stabili?

No, i dati mostrano il contrario: tra i single gli astinenti raggiungono il 32,5%, mentre nelle coppie stabili il sesso è più frequente e regolare.

Come cambia il rapporto tra amore e piacere sessuale per le donne?

Cambia in modo netto: le donne che considerano separabili amore e piacere sessuale passano dal 35,7% nel 2000 al 56,4% nel 2025.

Quanto pesa il tradimento nella percezione delle relazioni di coppia?

Pesa moltissimo: il 68,5% degli italiani ritiene che un tradimento comprometta in modo irreparabile la relazione, nonostante maggiore apertura culturale sul sesso.

Quali sono le fonti dei dati citati sull’intimità degli italiani?

I dati derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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