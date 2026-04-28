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Andrea Sempio e il caso Garlasco il nuovo retroscena che coinvolge la procura di Pavia

Delitto di Garlasco, due fronti giudiziari riaprono il caso Stasi

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Il delitto di Garlasco, costato la vita a Chiara Poggi, torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. Alberto Stasi, condannato in via definitiva, potrebbe ottenere una revisione del processo, mentre per Andrea Sempio si profila un possibile rinvio a giudizio.
Le novità emergono da approfondimenti della Procura di Pavia e dalla Procura Generale di Milano, illustrati in tv dall’inviato Emanuele Canta a Mattino 5.
Le nuove consulenze, in particolare quelle medico-legali riconducibili alla professoressa Cristina Cattaneo, ridiscutono l’orario dell’omicidio, con possibili ricadute sulla posizione di Stasi. L’ipotesi di un clamoroso errore giudiziario alimenta il dibattito pubblico e apre scenari inediti sul futuro del procedimento.

In sintesi:

  • Possibile revisione del processo a Alberto Stasi sul delitto di Garlasco.
  • Per Andrea Sempio si valuta un rinvio a giudizio su binario autonomo.
  • Le nuove consulenze rimettono in discussione l’orario dell’omicidio di Chiara Poggi.
  • La Procura di Pavia rivendica autonomia rispetto alla Procura Generale di Milano.

Due procedimenti autonomi e il nodo dell’orario dell’omicidio

L’inviato Emanuele Canta, a Mattino 5, sottolinea che revisione del processo a Alberto Stasi e ipotesi di rinvio a giudizio per Andrea Sempio procedono su “due binari paralleli che non si incontrano”.
Una distinzione ribadita dal Procuratore Generale, che ha chiarito la piena autonomia decisionale della Procura di Pavia nelle valutazioni su Sempio.
Secondo quanto riferito, il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, avrebbe prospettato alla Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, la possibilità che Stasi sia stato vittima di un grave errore giudiziario.

Indagando su Andrea Sempio, sarebbero emersi elementi tecnico-scientifici ritenuti favorevoli a Stasi. In particolare, le risultanze attribuite alla professoressa Cristina Cattaneo sposterebbero in avanti l’orario dell’omicidio di Chiara Poggi rispetto a quanto indicato nelle sentenze definitive.
Se l’uccisione fosse avvenuta più tardi, dalle 9.35 in poi Alberto Stasi risulterebbe certamente a casa impegnato a scrivere la tesi, fascia oraria in cui, secondo questa ricostruzione, la vittima sarebbe ancora viva.
Questa nuova collocazione temporale viene considerata uno dei principali elementi potenzialmente discolpanti per Stasi e rafforza le richieste di riapertura del caso.

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Gli scenari futuri e l’impatto sul dibattito giudiziario

Le possibili decisioni della Corte d’Appello di Milano sulla revisione del processo a Alberto Stasi e le scelte della Procura di Pavia sul fascicolo a carico di Andrea Sempio potrebbero avere ricadute significative sul sistema giudiziario italiano.
Un’eventuale revisione con esito favorevole a Stasi riaprirebbe il tema degli errori giudiziari in casi mediatici complessi e del ruolo delle nuove tecnologie forensi.
Parallelamente, l’eventuale rinvio a giudizio di Sempio riaccenderebbe le domande ancora aperte sulla dinamica del delitto di Garlasco e sulla definitiva individuazione del responsabile. Il caso rimane un osservatorio privilegiato su indagini, perizie scientifiche e responsabilità istituzionali.

FAQ

Cosa significa revisione del processo per Alberto Stasi

La revisione consente di rimettere in discussione una condanna definitiva quando emergono nuove prove decisive, potenzialmente idonee a scagionare l’imputato.

Chi è Andrea Sempio e perché è indagato

Andrea Sempio è un conoscente dell’ambiente della vittima; nuove analisi lo hanno riportato al centro delle valutazioni della Procura di Pavia.

Perché l’orario dell’omicidio di Chiara Poggi è così importante

È decisivo perché stabilisce se Alberto Stasi potesse materialmente trovarsi sulla scena del crimine o avesse un alibi verificabile.

Qual è il ruolo della Procura di Pavia nel nuovo scenario

La Procura di Pavia conduce in autonomia le indagini su Andrea Sempio, indipendentemente dalla richiesta di revisione per Stasi.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questa ricostruzione

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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