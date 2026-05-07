Home / NEWS / Andrea Sempio ascolta le intercettazioni su Chiara Poggi e rompe il silenzio davanti ai pm

Intercettazioni su Andrea Sempio, nuova tessera nel caso Garlasco

Le nuove intercettazioni su Andrea Sempio, registrate nell’aprile 2025 in provincia di Pavia, sono state contestate oggi dai pm durante un lungo interrogatorio in Procura. L’amico d’infanzia di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, è indagato per il delitto di Garlasco, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le conversazioni captate in auto, in cui Sempio parla da solo, contengono riferimenti a una telefonata con Chiara prima dell’omicidio e alla visione di un video intimo tra la giovane e il fidanzato Alberto Stasi. Gli inquirenti ritengono tali dialoghi un tassello rilevante nella nuova ricostruzione investigativa, mentre la difesa insiste sulla loro piena spiegabilità e sulla necessità di contestualizzare ogni frase registrata.

In sintesi:

Intercettazioni del 2025 contestate ad Andrea Sempio nell’interrogatorio in Procura a Pavia .

nell’interrogatorio in Procura a . Sempio, indagato per il delitto di Garlasco , sceglie il silenzio davanti ai magistrati.

, sceglie il silenzio davanti ai magistrati. Le captazioni riguardano una presunta telefonata con Chiara Poggi e un video intimo con Alberto Stasi .

e un video intimo con . La Procura valorizza impronta 33 e tracce genetiche, la difesa parla di elementi spiegabili.

Che cosa emerge davvero dalle nuove captazioni e dalle audizioni

Secondo indiscrezioni del Tg1, nelle intercettazioni ambientali dell’aprile 2025 il 38enne Andrea Sempio, solo in auto, avrebbe ricordato una telefonata con Chiara Poggi prima dell’omicidio, descrivendo un suo tentativo di approccio respinto dalla ragazza con la frase: “Non ci voglio parlare con te”, seguita dalla chiusura della chiamata. Nella stessa registrazione Sempio avrebbe detto di aver visto il video intimo di Chiara con il fidanzato Alberto Stasi.

In parallelo, a Mestre, è stato sentito come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha ribadito di non aver mai visto quel filmato. Assistito dal legale Francesco Compagna, Poggi ha risposto a tutte le domande delle pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, ascoltando gli audio in cui Sempio parla da solo in macchina e ricevendo una spiegazione dettagliata degli elementi tecnici che, per la Procura di Pavia, collegherebbero Sempio all’omicidio: l’ormai nota impronta 33 e gli accertamenti genetici sul materiale biologico rinvenuto sotto le unghie di Chiara.

La difesa di Sempio, rappresentata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ridimensiona le intercettazioni. Cataliotti ha sottolineato in tv, a Dentro la Notizia su Canale 5, che il suo assistito si ritiene perfettamente in grado di spiegare quelle captazioni, una volta riascoltate e collocate nel giusto contesto. Taccia ha precisato che Sempio, all’epoca, “commentava le trasmissioni” e ha respinto l’idea di una confessione implicita: “I pm volevano che confessasse? Non può confessare quello che non ha fatto”.

Le prossime mosse degli inquirenti e i nodi ancora aperti

Le nuove intercettazioni e le dichiarazioni di Marco Poggi saranno ora valutate insieme al complesso dossier tecnico su impronta 33 e DNA. Per la Procura di Pavia, il mosaico indiziario rafforza l’ipotesi accusatoria su Andrea Sempio; per i consulenti della famiglia Poggi, quegli stessi dati restano tutt’altro che univoci.

Le prossime decisioni – dall’eventuale richiesta di rinvio a giudizio a nuovi accertamenti peritali – chiariranno se le captazioni in auto diventeranno prova centrale o mero frammento da rileggere criticamente. L’esito potrà incidere non solo sul destino processuale di Sempio, ma anche sull’evoluzione complessiva del caso Garlasco, riaperto a distanza di anni tra nuove tecnologie forensi, ricostruzioni mediatiche e un crescente scrutinio pubblico sulla coerenza degli indizi accumulati.

FAQ

Chi è Andrea Sempio e perché è indagato nel caso Garlasco?

Andrea Sempio è un amico d’infanzia di Marco Poggi, oggi indagato dalla Procura di Pavia come possibile responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi.

Cosa dicono le intercettazioni ambientali contestate ad Andrea Sempio?

Le intercettazioni riportano un monologo in auto in cui Sempio parla di una telefonata con Chiara Poggi e della visione di un video intimo con Alberto Stasi.

Qual è la posizione della difesa di Andrea Sempio sulle captazioni?

La difesa afferma che le frasi sono pienamente spiegabili, sarebbero commenti a trasmissioni televisive, e non costituiscono alcuna confessione implicita o ammissione di responsabilità penale.

Perché l’impronta 33 e il DNA sotto le unghie di Chiara sono centrali?

Perché la Procura considera impronta 33 e profili genetici sotto le unghie come principali ancoraggi scientifici per collegare l’aggressore alla scena del crimine di Garlasco.

Qual è la fonte delle informazioni su Andrea Sempio e il caso Garlasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.