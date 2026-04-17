Home / NEWS / Estrazioni SuperEnalotto Lotto e 10eLotto di oggi del 17 aprile 2026: tutti i numeri vincenti

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 17 aprile 2026

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto di venerdì 17 aprile 2026 sono state comunicate, come da prassi, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dalle ore 19:55 alle 20:00.

Le combinazioni vincenti riguardano le ruote del Lotto, la sestina del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, la combinazione del 10eLotto con opzioni Numero Oro, Doppio Oro ed Extra, oltre ai cinque simboli del Simbolotto collegato ad aprile alla ruota di Genova.

Le informazioni ufficiali consentono ai giocatori di verificare in sicurezza le proprie giocate e di comprendere quali siano i Numeri Oro e i simboli estratti che determinano l’eventuale vincita.

In sintesi:

Pubblicate le combinazioni vincenti di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto del 17 aprile 2026.

Sestina SuperEnalotto, con Numero Jolly e SuperStar, valida per jackpot e fasce minori.

Ruote del Lotto complete e Numeri Oro determinati dall’ultimo estratto di ogni ruota.

Combinazione 10eLotto con Numero Oro, Doppio Oro, Extra e simboli del Simbolotto di Genova.

Le estrazioni odierne si inseriscono in un contesto di forte partecipazione: nel 2026 le vincite complessive del Lotto hanno già superato 1 miliardo e 10 milioni di euro.

La consultazione puntuale delle combinazioni permette non solo il controllo immediato delle schedine, ma anche un monitoraggio nel tempo dei numeri più frequenti o ritardatari, utile a molti appassionati per impostare le proprie strategie di gioco.

Resta fondamentale ricordare che si tratta di giochi aleatori, regolati e vigilati dallo Stato, da praticare con consapevolezza e limiti di spesa definiti, facendo sempre riferimento alle comunicazioni ufficiali dell’Autorità concessionaria.

Dettaglio estrazioni SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto e Simbolotto

Per il SuperEnalotto di oggi, 17 aprile 2026, la combinazione vincente comunicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è: 27 – 57 – 13 – 53 – 84 – 45.

Il Numero Jolly è 34, mentre il Numero SuperStar è 63.

Questi elementi definiscono tutte le fasce di premio, dal “6” al “2+SuperStar”, secondo il regolamento ufficiale.

Per il Lotto, i numeri estratti sulle diverse ruote sono:

BARI 4 – 25 – 41 – 83 – 90

CAGLIARI 16 – 81 – 9 – 87 – 82

FIRENZE 67 – 13 – 8 – 49 – 39

GENOVA 29 – 61 – 54 – 15 – 22

MILANO 6 – 11 – 8 – 48 – 53

NAPOLI 60 – 13 – 46 – 67 – 63

PALERMO 78 – 72 – 54 – 2 – 58

ROMA 35 – 47 – 89 – 25 – 77

TORINO 39 – 27 – 35 – 30 – 85

VENEZIA 36 – 32 – 47 – 63 – 73

NAZIONALE 17 – 33 – 10 – 51 – 28.

Gli ultimi numeri di ogni ruota costituiscono i Numeri Oro, rilevanti per alcune tipologie di giocata collegata.

La combinazione del 10eLotto collegata al concorso di oggi è: 4 – 6 – 11 – 13 – 16 – 25 – 27 – 29 – 32 – 35 – 36 – 39 – 41 – 47 – 60 – 61 – 67 – 72 – 78 – 81.

Il Numero Oro è 4, mentre il Doppio Oro riguarda i numeri 4 – 25.

L’estrazione Extra ha prodotto i numeri: 2 – 8 – 9 – 15 – 30 – 46 – 48 – 49 – 54 – 63 – 82 – 83 – 87 – 89 – 90.

Per il Simbolotto, nel mese di aprile abbinato alla ruota di Genova, i simboli estratti il 17 aprile 2026 sono: 10 (fagioli), 11 (topi), 43 (funghi), 13 (rana), 4 (maiale).

Il gioco rimane opzionale e gratuito per chi effettua una giocata sulla ruota in promozione.

Gioco responsabile e tendenze future delle estrazioni

Le estrazioni odierne confermano l’interesse stabile degli italiani per Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto, sostenuto da una raccolta significativa e da premi cumulati rilevanti.

Nei prossimi mesi è plausibile attendersi ulteriori interventi di comunicazione sul gioco responsabile da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei concessionari, con strumenti di autolimitazione e tracciabilità sempre più evoluti.

Per tutelare i giocatori, resta essenziale verificare le giocate solo tramite canali ufficiali (ricevitorie autorizzate, siti e app certificate), conservare gli scontrini di gioco e considerare il lotto e i giochi numerici esclusivamente come intrattenimento.

FAQ

Quando avviene l’estrazione di Lotto e SuperEnalotto?

Le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto si tengono tre volte a settimana, generalmente martedì, giovedì e sabato, salvo variazioni ufficialmente comunicate.

Dove posso verificare i numeri vincenti ufficiali?

È possibile verificarli sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sui portali dei concessionari autorizzati e nelle ricevitorie.

Cosa sono Numero Oro e Doppio Oro nel 10eLotto?

Numero Oro e Doppio Oro sono opzioni aggiuntive che, a fronte di una maggiorazione della puntata, consentono premi più alti rispetto alla giocata base.

Come vengono scelti i simboli del Simbolotto?

I simboli del Simbolotto sono estratti in modalità casuale su 45 disponibili, con associazione mensile a una specifica ruota del Lotto.

Quali sono le fonti utilizzate per questi dati sulle estrazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.