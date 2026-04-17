Italia pronta a costituirsi parte civile dopo il crollo di Crans-Montana

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Uccisioni a Urnäsch, chiarita l’identità della seconda vittima

Le autorità del Canton Appenzello Esterno hanno identificato la seconda vittima del duplice omicidio avvenuto a Urnäsch, in Svizzera. Si tratta della madre della donna di 48 anni di cui l’identità era già stata accertata. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, in un’abitazione privata, quando un uomo avrebbe aggredito con un coltello le due donne e ferito la figlia di 7 anni della 48enne. La bambina, ricoverata in ospedale in condizioni serie ma stabili, è stata nel frattempo dimessa. Il presunto accoltellatore, sottoposto a intervento chirurgico per le ferite riportate, è ora in detenzione, mentre proseguono le indagini per chiarire motivazioni e dinamica esatta dell’attacco.

In sintesi:

Identificata la seconda vittima: è la madre della donna 48enne già riconosciuta.

La bambina di 7 anni, ferita nell’aggressione, è stata dimessa dall’ospedale.

Il presunto accoltellatore, operato, si trova ora in stato di detenzione.

La polizia di Appenzello Esterno indaga su movente e dinamica dell’accoltellamento.

Dettagli sull’aggressione e stato delle indagini a Urnäsch

Il caso di Urnäsch ha scosso la comunità locale per la sua gravità e per il coinvolgimento di tre generazioni della stessa famiglia. Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, la seconda vittima identificata è la madre della 48enne uccisa, confermando così un legame familiare diretto tra entrambe le donne decedute. L’aggressione sarebbe avvenuta con arma da taglio all’interno di un contesto domestico, e avrebbe coinvolto anche la bambina di 7 anni, figlia della 48enne, rimasta ferita ma ora fuori pericolo dopo le cure ricevute.

Le autorità cantonali stanno ricostruendo la sequenza degli eventi, ascoltando testimoni e acquisendo riscontri medico-legali per definire con precisione responsabilità e movente. Il sospetto, già operato per ferite riportate nel corso dell’episodio, è attualmente in detenzione, sotto sorveglianza delle forze dell’ordine. La procura sta valutando i capi d’imputazione, che potrebbero includere duplice omicidio aggravato e tentato omicidio nei confronti della minore. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità del presunto aggressore, nel rispetto delle indagini in corso e della riservatezza delle vittime.

Impatto sulla comunità e prossimi sviluppi del caso

L’omicidio plurimo di Urnäsch evidenzia ancora una volta la criticità dei reati violenti in ambito domestico e familiare, tema particolarmente sensibile in Svizzera come nel resto d’Europa. Le autorità locali stanno garantendo supporto psicologico ai familiari e alla comunità colpita, mentre i servizi sociali seguono con attenzione il percorso di tutela della bambina sopravvissuta.

Nei prossimi giorni sono attesi gli esiti completi delle autopsie, delle perizie psichiatriche sul sospetto e delle analisi balistiche e forensi sulla scena del crimine. Tali elementi saranno decisivi per definire eventuali responsabilità pregresse, possibili segnali di rischio non colti e misure future di prevenzione. Il caso potrebbe incidere sul dibattito cantonale e federale svizzero in materia di protezione delle vittime e gestione delle situazioni di conflitto domestico.

FAQ

Dove si è verificato il duplice omicidio di Urnäsch?

Il duplice omicidio è avvenuto a Urnäsch, nel Canton Appenzello Esterno, in Svizzera, all’interno di un’abitazione privata riconducibile alle vittime.

Chi è la seconda vittima identificata a Urnäsch?

La seconda vittima è stata ufficialmente identificata come la madre della donna di 48 anni già riconosciuta dalle autorità.

Quali sono le condizioni della bambina ferita nell’accoltellamento?

La bambina, 7 anni, è stata dimessa dall’ospedale dopo le cure ricevute ed è attualmente considerata fuori pericolo immediato.

Cosa si sa sul presunto accoltellatore di Urnäsch?

Il presunto aggressore, sottoposto a intervento chirurgico, è ora in stato di detenzione mentre la procura valuta i capi d’imputazione.

Qual è la fonte delle informazioni su quanto accaduto a Urnäsch?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.