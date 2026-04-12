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Zelig On svela la nuova scaletta dei comici su Italia 1

Zelig On svela la nuova scaletta dei comici su Italia 1

Zelig On torna su Italia 1: conduttori, date, comici, dove vederlo

Lo spin-off comico Zelig On torna domenica 12 aprile in prima serata su Italia 1, con cinque appuntamenti settimanali registrati a Milano.
Alla conduzione ritroviamo il duo formato da Lodovica Comello e Paolo Ruffini, chiamati a valorizzare una nuova generazione di cabarettisti affiancata da volti storici.
Il programma nasce come costola del classico Zelig di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio e punta a rilanciare il comedy italiano in tv e streaming, anche su Mediaset Infinity, intercettando il pubblico giovane che consuma contenuti brevi e seriali.

In sintesi:

  • Cinque serate di Zelig On da domenica 12 aprile, prime time su Italia 1.
  • Conduzione di Lodovica Comello e Paolo Ruffini, con supporto di Ale & Franz e Max Angioni.
  • In apertura diciannove comici tra emergenti e volti già affermati della scena italiana.
  • Visione in diretta tv e in streaming gratuito su piattaforma Mediaset Infinity.

I comici protagonisti e il nuovo laboratorio della risata

La prima puntata di Zelig On schiera diciannove artisti pronti a usare il palco come vero laboratorio di comicità contemporanea.
Spiccano i nomi femminili, a partire da Federica Ferrero, igienista dentale torinese che trasforma fobie e ossessioni dei pazienti in monologhi di ironia chirurgica, e da Giada Parisi, che ha lasciato il lavoro “sicuro” prima dei trent’anni per dedicarsi totalmente al cabaret.
Accanto a loro, l’attrice pluripremiata Alice Redini, che nel cabaret trova spazio per un umorismo diretto e senza filtri, e Chiara Lippi, nota per le sue “lettere” recitate, dove smonta con lucidità comica i miti dell’amore romantico e della maternità perfetta.

Completano il cast Vincenzo Albano, Diego Casale, Marco Colonna, Vincenzo Comunale, Michele Cosentino, Raffaello Corti, Francesco Migliazza, Elia Morra, Max Pieriboni, Max Samaritani, Fausto Solidoro, Davide Spadolà, Antonello Taurino, Virgigno e i Senso D’Oppio, garantendo un mix di stand-up, personaggi, magia comica e sketch corali.

In studio, a fianco di Lodovica Comello e Paolo Ruffini, ritroviamo anche la coppia Ale & Franz e il comico Max Angioni, volto di Le Iene, chiamati a fare da ponte tra la tradizione di Zelig e i nuovi linguaggi comici che viaggiano tra tv generalista e social.

L’impatto di Zelig On e le prospettive per la comicità italiana

Zelig On arriva in un momento in cui la comicità italiana sta migrando su piattaforme digitali e palchi indipendenti.
Il format Mediaset prova a intercettare questo fermento riportandolo nel prime time, con tempi televisivi più rapidi e grande attenzione alle voci emergenti femminili.
Per i comici in scaletta, la vetrina di Italia 1 può tradursi in tour teatrali, special in streaming o progetti autorali, mentre per il pubblico rappresenta un osservatorio immediato sui nuovi registri dell’umorismo nazionale.

FAQ

Quando va in onda Zelig On su Italia 1?

La messa in onda è prevista da domenica 12 aprile, in prima serata, a partire dalle 21:20 su Italia 1.

Chi conduce Zelig On nella nuova edizione?

La conduzione è affidata a Lodovica Comello e Paolo Ruffini, affiancati da Ale & Franz e Max Angioni sul palco.

Quanti comici partecipano alla prima puntata?

Alla prima serata prendono parte diciannove comici, tra cui Federica Ferrero, Giada Parisi, Alice Redini e Chiara Lippi.

Dove posso vedere Zelig On in streaming legale?

È possibile seguirlo gratuitamente in streaming e on demand sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity, dopo registrazione rapida.

Qual è la fonte delle informazioni su Zelig On?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

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