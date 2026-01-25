Icardi rompe il silenzio su Wanda Nara, accusa shock di truffa milionario e replica social che incendia tutto

Mauro Icardi attacca la ex Wanda Nara: «Bugiarda patologica, mi ha rubato 7 milioni di euro». E lei lo sbeffeggia

Nuovo scontro tra Icardi e Wanda

L’equilibrio tra Mauro Icardi e Wanda Nara si è incrinato di nuovo dopo mesi di relativa tregua. La rottura esplode a partire da un’intervista rilasciata dalla conduttrice a un programma argentino, in cui racconta il rapporto con l’ex marito dopo il divorzio. Secondo la showgirl, il dialogo tra i due sarebbe ancora costante nonostante la separazione formale del 2025.

Le dichiarazioni vengono percepite dal centravanti del Galatasaray come una provocazione e scatenano una reazione durissima sui social e nei media sudamericani. L’argentino accusa pubblicamente l’ex compagna di manipolare l’opinione pubblica con una narrazione studiata a proprio vantaggio. Il tono è glaciale e segna un ulteriore strappo in una storia già costellata di crisi, tradimenti e riconciliazioni mancate.

Alle parole della manager e conduttrice, che oggi si divide tra Buenos Aires, impegni televisivi e il ruolo di madre, l’attaccante replica negando ogni ipotesi di rapporto sereno. Per lui, il legame è ridotto a un minimo indispensabile, limitato esclusivamente alla gestione delle figlie e agli obblighi legali derivanti dalla separazione.

Accuse di furto e violenza

Nel suo sfogo, il capocannoniere argentino definisce l’ex moglie «bugiarda patologica» e contesta punto per punto la ricostruzione offerta in tv. L’attaccante sostiene che le presunte telefonate amichevoli sarebbero in realtà parte di un copione mediatico utile solo all’immagine della conduttrice.

Il passaggio più esplosivo riguarda l’aspetto economico: il calciatore afferma che la ex gli avrebbe sottratto circa sette milioni di euro, parlando di un caso «di dominio pubblico». Parallelamente rilancia accuse di false denunce di violenza di genere e di esclusione dalle sue stesse abitazioni attraverso presunti espedienti legali. L’immagine restituita è quella di un contenzioso totale, giudiziario e personale.

Icardi arriva a ridimensionare il ruolo dell’ex compagna nella propria vita, riconoscendole unicamente la funzione di madre delle sue figlie. Ogni prospettiva di famiglia allargata viene categoricamente esclusa, con un messaggio che mira a chiudere simbolicamente ogni spazio di riconciliazione futura, anche solo sul piano pubblico.

La controffensiva di Wanda

La replica di Wanda Nara è immediata e altrettanto tagliente. La conduttrice e imprenditrice respinge con fermezza le accuse di furto e irregolarità fiscali, rivendicando di aver sempre gestito in autonomia i propri conti e di aver pagato le tasse senza alcun appoggio dell’ex marito. La narrazione che la dipinge come responsabile di un ammanco milionario viene bollata come falsa e diffamatoria.

La showgirl ribalta poi il discorso sul piano etico, puntando il dito sul tema del mantenimento dei figli. Sostiene che in nessun Paese un padre che non onora puntualmente i propri impegni economici familiari godrebbe di una buona reputazione. Il messaggio, seppur implicito, è diretto al comportamento dell’attaccante argentino.

In chiusura, la conduttrice colpisce la carriera sportiva dell’ex compagno, legando le chiamate e le discussioni private a prestazioni deludenti in campo, come la gara in cui l’attaccante ha sbagliato due rigori. Un affondo che unisce vita privata e rendimento professionale, alimentando il clamore mediatico attorno alla frattura tra i due ex coniugi.

