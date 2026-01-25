Icardi rompe il silenzio su Wanda Nara, accusa shock di truffa milionario e replica social che incendia tutto

Icardi rompe il silenzio su Wanda Nara, accusa shock di truffa milionario e replica social che incendia tutto

Mauro Icardi attacca la ex Wanda Nara: «Bugiarda patologica, mi ha rubato 7 milioni di euro». E lei lo sbeffeggia

Nuovo scontro tra Icardi e Wanda

L’equilibrio tra Mauro Icardi e Wanda Nara si è incrinato di nuovo dopo mesi di relativa tregua. La rottura esplode a partire da un’intervista rilasciata dalla conduttrice a un programma argentino, in cui racconta il rapporto con l’ex marito dopo il divorzio. Secondo la showgirl, il dialogo tra i due sarebbe ancora costante nonostante la separazione formale del 2025.

Le dichiarazioni vengono percepite dal centravanti del Galatasaray come una provocazione e scatenano una reazione durissima sui social e nei media sudamericani. L’argentino accusa pubblicamente l’ex compagna di manipolare l’opinione pubblica con una narrazione studiata a proprio vantaggio. Il tono è glaciale e segna un ulteriore strappo in una storia già costellata di crisi, tradimenti e riconciliazioni mancate.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Alle parole della manager e conduttrice, che oggi si divide tra Buenos Aires, impegni televisivi e il ruolo di madre, l’attaccante replica negando ogni ipotesi di rapporto sereno. Per lui, il legame è ridotto a un minimo indispensabile, limitato esclusivamente alla gestione delle figlie e agli obblighi legali derivanti dalla separazione.

Accuse di furto e violenza

Nel suo sfogo, il capocannoniere argentino definisce l’ex moglie «bugiarda patologica» e contesta punto per punto la ricostruzione offerta in tv. L’attaccante sostiene che le presunte telefonate amichevoli sarebbero in realtà parte di un copione mediatico utile solo all’immagine della conduttrice.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il passaggio più esplosivo riguarda l’aspetto economico: il calciatore afferma che la ex gli avrebbe sottratto circa sette milioni di euro, parlando di un caso «di dominio pubblico». Parallelamente rilancia accuse di false denunce di violenza di genere e di esclusione dalle sue stesse abitazioni attraverso presunti espedienti legali. L’immagine restituita è quella di un contenzioso totale, giudiziario e personale.

Icardi arriva a ridimensionare il ruolo dell’ex compagna nella propria vita, riconoscendole unicamente la funzione di madre delle sue figlie. Ogni prospettiva di famiglia allargata viene categoricamente esclusa, con un messaggio che mira a chiudere simbolicamente ogni spazio di riconciliazione futura, anche solo sul piano pubblico.

La controffensiva di Wanda

La replica di Wanda Nara è immediata e altrettanto tagliente. La conduttrice e imprenditrice respinge con fermezza le accuse di furto e irregolarità fiscali, rivendicando di aver sempre gestito in autonomia i propri conti e di aver pagato le tasse senza alcun appoggio dell’ex marito. La narrazione che la dipinge come responsabile di un ammanco milionario viene bollata come falsa e diffamatoria.

La showgirl ribalta poi il discorso sul piano etico, puntando il dito sul tema del mantenimento dei figli. Sostiene che in nessun Paese un padre che non onora puntualmente i propri impegni economici familiari godrebbe di una buona reputazione. Il messaggio, seppur implicito, è diretto al comportamento dell’attaccante argentino.

In chiusura, la conduttrice colpisce la carriera sportiva dell’ex compagno, legando le chiamate e le discussioni private a prestazioni deludenti in campo, come la gara in cui l’attaccante ha sbagliato due rigori. Un affondo che unisce vita privata e rendimento professionale, alimentando il clamore mediatico attorno alla frattura tra i due ex coniugi.

FAQ

D: Perché Mauro Icardi ha attaccato pubblicamente Wanda Nara?
R: Il calciatore ha reagito a un’intervista televisiva in cui lei descriveva un rapporto sereno dopo il divorzio, definendola una «bugiarda patologica».

D: Qual è la principale accusa economica mossa da Icardi?
R: L’attaccante sostiene che la ex gli avrebbe sottratto circa sette milioni di euro, parlando di un danno ormai noto all’opinione pubblica.

D: Wanda Nara ha ammesso il presunto furto di 7 milioni di euro?
R: No, la conduttrice nega categoricamente di aver rubato denaro all’ex marito e afferma di aver sempre gestito in modo autonomo le proprie finanze.

D: Che cosa dice Icardi sul ruolo di Wanda nella sua vita?
R: Il calciatore ribadisce che la considera esclusivamente la madre delle sue figlie e non più parte della sua famiglia.

D: Come risponde Wanda alle critiche sul piano familiare?
R: Wanda sposta il focus sul tema del mantenimento, sostenendo che un padre che non lo versa regolarmente non è ben visto in nessun Paese.

D: Il litigio riguarda anche la carriera sportiva di Icardi?
R: Sì, Wanda collega alcune discussioni private a prestazioni negative in campo, citando una partita con due rigori sbagliati.

D: Qual è il contesto legale tra i due ex coniugi?
R: Icardi parla di false accuse di violenza di genere e di esclusione dalle proprie case, mentre lei respinge ogni addebito e rivendica la correttezza delle proprie azioni.

D: Qual è la fonte giornalistica originale delle dichiarazioni riportate?
R: Le ricostruzioni sono basate su quanto emerso dalla stampa argentina e dal settimanale Intrusos, che ha raccolto l’intervista di Wanda Nara e le reazioni di Mauro Icardi.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com