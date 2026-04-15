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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Amazon lancia Alexa+ in Italia: l’assistente con intelligenza artificiale generativa per Prime

Amazon ha ufficialmente annunciato la disponibilità in Italia di Alexa+, la nuova versione dell’assistente personale potenziata dall’intelligenza artificiale generativa. Sviluppata presso il Centro di Ricerca e Sviluppo di Torino, questa evoluzione tecnologica segna il passaggio da un sistema basato su comandi a un’interfaccia conversazionale evoluta, capace di comprendere sfumature culturali e dialettali tipiche del territorio italiano.

Basata su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) tramite Amazon Bedrock, Alexa+ è in grado di eseguire azioni concrete nel mondo reale, come prenotare ristoranti o gestire la domotica in modo proattivo. Il servizio è attualmente accessibile in modalità “Accesso Anticipato” ed è incluso nell’abbonamento Amazon Prime, offrendo un’esperienza fluida tra i vari dispositivi della famiglia Echo.

La sicurezza dei dati rimane un pilastro fondamentale, garantita da una dashboard dedicata che permette agli utenti il controllo totale sulle proprie interazioni.

Evoluzione del linguaggio e architettura LLM

L’architettura di Alexa+ collega centinaia di servizi per trasformare le richieste in azioni reali, superando il concetto di semplice chatbot. Grazie all’integrazione dei modelli linguistici, l’assistente gestisce pensieri incompleti e richieste complesse senza la necessità di ripetere continuamente la parola di attivazione.

Conversazioni fluide e naturali

Gli utenti possono ora interagire in modo più spontaneo, cambiando argomento o interrompendo l’assistente proprio come farebbero in una chiacchierata tra amici. La voce risulta più espressiva e capace di seguire il filo del discorso anche in presenza di modi di dire tipicamente italiani.

Continuità tra dispositivi e contesti

La tecnologia permette di iniziare una richiesta su un Echo Show in cucina e proseguirla sullo smartphone tramite l’app Alexa mentre si è fuori casa. Il sistema mantiene memoria del contesto operativo, evitando all’utente di dover ricominciare la procedura o fornire nuovamente le medesime informazioni.

Personalizzazione proattiva e automazione domestica

Alexa+ non si limita a rispondere, ma impara le abitudini familiari, riconoscendo i singoli membri tramite sistemi vocali e visivi. È in grado di ricordare preferenze alimentari, come l’avversione per determinati ingredienti o regimi vegetariani, applicandole ai suggerimenti per ricette e ristoranti.

Azioni reali e prenotazioni vocali

L’assistente può intervenire concretamente nella quotidianità suggerendo regali o gestendo tavoli tramite TheFork nei prossimi mesi. Grazie alla connessione con Amazon Music, Spotify e Apple Music, seleziona la colonna sonora ideale basandosi sullo stato d’animo rilevato o sulla routine dell’utente.

Gestione intuitiva della Smart Home

Il controllo della casa diventa immediato con frasi naturali come “È buio” per accendere le luci o “Pulisci qui” per attivare il robot aspirapolvere. È inoltre possibile creare routine complesse interamente a voce, senza dover configurare manualmente l’applicazione, migliorando l’accessibilità tecnologica domestica.

Sviluppo locale, privacy e modalità di accesso

Il cuore pulsante di Alexa+ risiede a Torino, dove esperti italiani hanno lavorato per adattare i modelli alle varietà regionali e culturali del Bel Paese. Questo garantisce che l’assistente comprenda perfettamente il contesto sportivo, i piatti della tradizione e le espressioni idiomatiche locali.

Sicurezza e trasparenza dei dati

La privacy è integrata nativamente tramite una dashboard che centralizza la gestione delle interazioni registrate. Gli utenti hanno il potere di ascoltare le registrazioni, decidere per quanto tempo conservarle o eliminarle istantaneamente, assicurando un controllo totale sulla propria impronta digitale.

Requisiti per l’Accesso Anticipato

Per provare le nuove funzionalità è necessario disporre di dispositivi compatibili come Echo Show 11, Echo Show 8 o Echo Studio. I possessori di hardware supportato possono registrarsi sul portale ufficiale per essere invitati gradualmente alla fase di test gratuito di questa tecnologia di nuova generazione.

FAQ

Qual è il costo di Alexa+ per gli utenti in Italia?

Durante la fase di Accesso Anticipato è gratuita per tutti; successivamente rimarrà inclusa senza costi aggiuntivi per i clienti Amazon Prime.

Dove è stata sviluppata la personalità italiana di Alexa+?

La tecnologia è stata perfezionata da scienziati e ingegneri presso il Centro di Ricerca e Sviluppo Alexa situato a Torino.

È ancora necessario usare la parola di attivazione?

No, con Alexa+ è possibile avere conversazioni continuative senza dover ripetere il comando di attivazione tra una frase e l’altra.

Quali dispositivi supportano meglio l’intelligenza generativa?

I dispositivi progettati specificamente per queste esperienze includono Echo Show 11, Echo Show 8, Echo Dot Max ed Echo Studio.

Come posso prenotare un ristorante con la voce?

Nelle prossime settimane sarà possibile effettuare prenotazioni tramite l’integrazione diretta con il servizio TheFork.

Qual è la fonte ufficiale di queste informazioni?

I dati provengono dal comunicato stampa ufficiale Amazon intitolato “Alexa+ è da oggi disponibile in Italia” datato 15 aprile 2026.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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