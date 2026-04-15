Uomini e Donne svolta nel Trono Over, coppia lascia il programma

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Uomini e Donne, svolta nel Trono Over e scossa nel Trono Classico

Nella più recente registrazione di Uomini e Donne, andata in scena negli studi Mediaset di Roma, nuovi equilibri hanno ridisegnato sia il Trono Over sia il Trono Classico.

Protagonisti principali sono stati Sebastiano Mignosa, deciso a lasciare il programma con Simona, e la coppia in formazione composta da Cristina Tenuta e Antonio Marino.

Sul fronte dei giovani, il trono di Ciro Solimeno è stato scosso dal bacio con Elisa Leonardi e dalla reazione di Martina Calibrò, pronta persino all’addio.

Gli sviluppi confermano il ruolo del dating show di Maria De Filippi come specchio delle dinamiche sentimentali e delle fragilità relazionali di diverse generazioni.

In sintesi:

Sebastiano Mignosa lascia il Trono Over con Simona , scelta di coppia fuori dalle telecamere.

lascia il Trono Over con , scelta di coppia fuori dalle telecamere. Cristina Tenuta e Antonio Marino proseguono una conoscenza in crescita e più strutturata.

e proseguono una conoscenza in crescita e più strutturata. Tra Massimo ed Elena arriva la rottura definitiva per la differenza d’età.

ed arriva la rottura definitiva per la differenza d’età. Nel Trono Classico, il bacio tra Ciro ed Elisa riapre la competizione con Martina.

Nuove coppie, addii e tensioni nel parterre Over e nel Trono Classico

Nel parterre Over, l’attenzione si è concentrata sul percorso di Cristina Tenuta e Antonio Marino.

I due hanno raccontato una cena andata bene e una frequentazione serena, con la volontà condivisa di approfondire la conoscenza, senza ancora definire tempi e prospettive ma con apertura verso un possibile rapporto stabile.

La decisione più forte arriva però da Sebastiano Mignosa, tornato da poco dopo il confronto teso con Elisabetta Gigante.

Il cavaliere ha scelto di congedarsi dal programma insieme a Simona, con cui ha avviato una relazione che entrambi desiderano far crescere lontano dalle dinamiche televisive, assumendosi la responsabilità di un passo concreto fuori dallo studio.

Resta in gioco Alessio Pili Stella, ma la frequentazione positiva con Debora Bragetti lascia intravedere un possibile futuro addio, qualora la relazione si consolidasse.

Sul fronte opposto, fra Elena e Massimo cala il sipario: è la dama a interrompere la conoscenza, indicando la differenza d’età come ostacolo strutturale alla costruzione di un progetto sentimentale duraturo.

Il futuro del trono di Ciro Solimeno dopo bacio, crisi e ripensamenti

Nel Trono Classico, il percorso di Ciro Solimeno entra in una fase decisiva.

Durante un’esterna definita intensa e romantica, il tronista e Elisa Leonardi si sono scambiati un bacio, accompagnato dalla dichiarazione di lei di essersi innamorata.

La svolta ha innescato la reazione immediata di Martina Calibrò, che ha valutato di lasciare il programma, sentendosi messa in secondo piano rispetto alla rivale.

Ciro l’ha però raggiunta per un confronto serrato, segnale che la sua scelta finale non è ancora definita e che il tronista vuole mantenere aperto il dialogo con entrambe le corteggiatrici.

Rientrata in studio, Martina Calibrò ha proseguito il confronto con Ciro in un clima carico di dubbi e tensioni emotive.

Parallelamente, Elisa Leonardi, in evidente difficoltà per l’esposizione del proprio sentimento, si è defilata e ha rinunciato al ballo, rendendo il quadro sentimentale del trono più incerto e, al tempo stesso, più vicino alle fragilità reali di una scelta amorosa televisiva.

FAQ

Perché Sebastiano Mignosa ha lasciato Uomini e Donne con Simona?

Lo ha fatto per vivere la relazione con Simona lontano dalle telecamere, puntando su un percorso di coppia più privato e consapevole.

Qual è il motivo della rottura tra Elena e Massimo nel Trono Over?

La separazione nasce dalla differenza d’età, che Elena considera un limite concreto per costruire un progetto sentimentale duraturo e realistico.

Cosa cambia per il trono di Ciro Solimeno dopo il bacio con Elisa?

Il bacio e la dichiarazione d’amore di Elisa complicano la scelta di Ciro, riaccendendo la competizione emotiva con Martina.

Cristina Tenuta e Antonio Marino sono già una coppia ufficiale?

Attualmente no: stanno proseguendo una frequentazione in crescita, valutando con prudenza se trasformarla in una relazione stabile e dichiarata.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione su Uomini e Donne?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.