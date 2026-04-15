Alicia Amoruso, cinque indagati per la morte della 12enne dopo il crollo di un albero a Bisceglie

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Dr. Finanza debutta in Italia per rivoluzionare i mutui delle famiglie

Chi: la fintech portoghese Dr. Finanza, guidata da Nuno Leal e da Antonio Biffi per l’Italia.

Che cosa: avvia l’operatività nel mercato italiano dell’intermediazione dei mutui e dell’educazione finanziaria.

Dove: in tutta Italia, con modello phygital e future filiali fisiche.

Quando: ingresso operativo dal 2026, con obiettivi intermedi fissati al 2027 e al 2030.

Perché: per semplificare la scelta del mutuo, aumentare la consapevolezza finanziaria e affiancare famiglie e banche in un mercato in forte ripresa.

In sintesi:

Dr. Finanza entra in Italia per mediare mutui con consulenza indipendente e personalizzata alle famiglie.

entra in Italia per mediare mutui con consulenza indipendente e personalizzata alle famiglie. Target 2030: 10 milioni di euro di fatturato, 80.000 clienti e 4.000 mutui mediati.

Modello ibrido: piattaforme proprietarie, consulenti esperti e Academy di educazione finanziaria certificata.

Ricerca su 2.300 italiani: mutuo percepito complesso, forte domanda di guida e chiarezza.

Come funzionerà il modello ibrido di Dr. Finanza in Italia

Dr. Finanza porta in Italia oltre dieci anni di esperienza maturata in Portogallo, dove coordina più di 300 specialisti e ha gestito, nel solo 2025, oltre 200.000 richieste e più di 100.000 pratiche finanziarie tra crediti, assicurazioni e operazioni immobiliari.

Il modello di servizio replica un approccio “medico-specialistico”: analisi preliminare, diagnosi dettagliata della situazione economica, definizione della soluzione ottimale e accompagnamento fino all’erogazione del mutuo.

La società sottolinea che il cliente segue un percorso “strutturato, chiaro e trasparente”, in cui ogni fase serve a verificare bisogni, obiettivi e sostenibilità nel tempo, superando la logica del mero confronto di tasso. I consulenti illustrano condizioni, costi, rischi e impatti di lungo periodo, negoziano con gli istituti di credito e presidiano la firma finale.

Le piattaforme proprietarie consentono di filtrare le offerte bancarie e simulare scenari, individuando con precisione il mutuo più coerente con il profilo di rischio e reddito di ciascuna famiglia.

Per l’Italia, la roadmap prevede la costruzione di una struttura operativa dedicata, alleanze con banche e operatori immobiliari e il lancio di un’Academy di formazione certificata destinata a aziende, privati e bambini, con attenzione alla finanza personale domestica.

Entro il 2027, Dr. Finanza punta ad ampliare il perimetro ai prodotti assicurativi, di risparmio e investimento, supportati dall’apertura delle prime filiali fisiche per rafforzare la relazione diretta con il cliente.

L’obiettivo 2030 è ambizioso: 10 milioni di euro di fatturato, 80.000 clienti gestiti e 4.000 mutui intermediati, con un posizionamento come partner strategico per il sistema bancario italiano.

“Il nostro lavoro è semplice, ma profondo: trasformare la complessità finanziaria in chiarezza”, afferma il co-CEO Nuno Leal. Per il Country Manager Antonio Biffi il ruolo è chiaro: “Non vendiamo prodotti: consigliamo le persone e le assistiamo affinché diventino clienti preparati”.

Mutui, giovani e donne: perché cresce la domanda di consulenza esperta

Il debutto di Dr. Finanza arriva in una fase di rimbalzo del mercato: dopo il picco dei tassi del 2023 (4,42% medio sui nuovi mutui prima casa), il costo del credito è sceso al 3,37% a dicembre 2025, riattivando la domanda.

Nel 2024 le nuove erogazioni per l’acquisto dell’abitazione hanno superato i 44 miliardi di euro, contro i 41 miliardi del 2023, mentre per il 2026 il fatturato immobiliare atteso oltrepassa i 170 miliardi di euro con quasi 800.000 compravendite.

Oltre il 90% dei nuovi finanziamenti è a tasso fisso e circa il 37% passa dalle reti di intermediazione, segnale di una forte domanda di stabilità e accompagnamento professionale. Una ricerca di Lexis Ricerche per Dr. Finanza, condotta nei primi due mesi del 2026 su 2.300 italiani, conferma che la scelta del mutuo è percepita come processo complesso: il 30% fatica a comprendere termini e condizioni, il 20% cita la raccolta documentale come ostacolo, il 22% segnala difficoltà nel confronto tra offerte.

L’ecosistema informativo è ibrido: banche (61%), amici e conoscenti (34%) e siti di comparazione (24%), mentre il 68% combina strumenti digitali e consulenti umani nelle fasi decisive.

La domanda di guida è ancora più forte tra i giovani 18–35 anni: il 47% trova difficile leggere le condizioni contrattuali e l’85% prova ansia collegata al mutuo. Lo stesso 85% sarebbe disposto a dedicare tempo alla formazione finanziaria se questo portasse a decisioni più consapevoli.

Tra le donne, solo il 24% dichiara una buona familiarità con i termini tecnici, contro il 40% degli uomini, ma il 50% è pronta a investire tempo nell’educazione finanziaria sul mutuo. Il 61% chiede con forza supporto umano, l’80% vede la casa come principale fonte di stabilità e il 60% considera essenziale costruire un fondo di emergenza prima di accendere un mutuo.

Secondo la società, questi dati rafforzano la necessità di modelli centrati sulla persona, in cui il mutuo non sia solo un prodotto, ma un percorso guidato di consapevolezza, sostenibilità e protezione di lungo periodo. Il modello phygital di Dr. Finanza, che unisce simulazioni digitali, consulenza specialistica e presidio fino alla delibera, punta a colmare proprio questo vuoto strutturale del mercato italiano.

FAQ

Che cos’è Dr. Finanza e in cosa si differenzia da una banca?

È una fintech specializzata in intermediazione del credito: non eroga mutui, ma analizza, confronta e negozia offerte tra più banche, fornendo consulenza indipendente centro-famiglia.

Come può Dr. Finanza aiutare nella scelta del mutuo prima casa?

Supporta nella valutazione della sostenibilità, confronta le proposte, spiega costi e rischi, gestisce pratica e negoziazione, accompagnando il cliente fino alla firma.

Quali servizi di educazione finanziaria offrirà l’Academy di Dr. Finanza?

Offrirà percorsi certificati su mutui, gestione del bilancio familiare, risparmio e investimenti, rivolti a aziende, privati e bambini con tagli formativi dedicati.

I servizi di Dr. Finanza sono solo online o anche in presenza?

Saranno erogati in modalità phygital: piattaforme digitali per analisi e simulazioni, più consulenza diretta e, dal 2027, filiali fisiche dedicate.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Dr. Finanza?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.