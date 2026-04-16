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Alex Manninger muore al passaggio a livello vicino Salisburgo minivan travolto da un treno

Alex Manninger muore al passaggio a livello vicino Salisburgo minivan travolto da un treno

Morte di Alexander Manninger, ex portiere della Juventus, cosa è successo

L’ex portiere austriaco Alexander Manninger, 48 anni, è morto a Nußdorf, vicino Salisburgo, giovedì 16 aprile. Era alla guida del suo minivan quando è stato investito da un treno a un passaggio a livello locale. Secondo la polizia austriaca, il convoglio ha trascinato il veicolo per diversi metri. I soccorritori hanno estratto Manninger dalle lamiere e tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza esito. L’incidente ha avuto un forte impatto emotivo in Austria e in Italia, dove l’ex portiere aveva giocato con Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena, Salisburgo, Juventus e Liverpool, oltre che con l’Arsenal e la Nazionale austriaca.

In sintesi:

  • Alexander Manninger, ex portiere di Juventus e Arsenal, è morto a 48 anni vicino Salisburgo.
  • Il suo minivan è stato travolto da un treno a un passaggio a livello a Nußdorf.
  • I soccorsi hanno tentato la rianimazione sul posto, ma Manninger è deceduto per le gravi ferite.
  • Linea ferroviaria locale e Alte Bundesstraße chiuse per ore in entrambe le direzioni.

Dinamica dell’incidente e impatto sulla circolazione

Il resoconto diffuso dalla polizia austriaca e dai media locali ricostruisce una dinamica netta: la mattina di giovedì 16 aprile, il veicolo guidato da Alexander Manninger stava attraversando un passaggio a livello nella zona di Nußdorf, area del Flachgau, quando è stato centrato da un treno in transito. L’urto ha spinto il minivan lungo i binari per alcuni metri, provocando danni devastanti all’abitacolo.

All’arrivo dei paramedici, l’ex calciatore è stato estratto dal mezzo in condizioni critiche. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione sul posto, il decesso è stato dichiarato poco dopo. Il macchinista e i passeggeri del convoglio sono rimasti illesi, ma in stato di shock.

L’incidente ha comportato la chiusura completa della linea ferroviaria locale in entrambe le direzioni per consentire i rilievi tecnici. Bloccata per ore anche l’Alte Bundesstraße, la Vecchia Strada Federale, nel tratto tra il quartiere di Nußdorf a Weitwörth e quello di Anthering ad Acharting. Le autorità dovranno ora chiarire con precisione il funzionamento delle barriere e dei sistemi di sicurezza del passaggio a livello.

Carriera di Manninger e possibili eredità del suo esempio

Nato il 4 giugno 1977 a Salisburgo, Alexander “Alex” Manninger ha costruito una carriera internazionale solida e rispettata. A 20 anni l’approdo all’Arsenal, con cui ha vinto una Premier League, una FA Cup e due Charity Shield, imponendosi come uno dei portieri più affidabili della sua generazione.

In Italia ha difeso i pali di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e poi della Juventus, con cui ha conquistato lo scudetto 2011-2012 nel ruolo di vice ma sempre stimato nello spogliatoio. Successivamente ha giocato con Augbsurg e Liverpool, oltre a indossare più volte la maglia della Nazionale austriaca.

La notizia della morte ha suscitato cordoglio tra tifosi e club: la Juventus e le sue ex squadre hanno ricordato il suo profilo professionale esemplare e la figura di atleta discreto, affidabile, capace di integrarsi in contesti diversi. La tragedia riaccende anche l’attenzione sui livelli di sicurezza dei passaggi a livello secondari nelle reti regionali.

FAQ

Chi era Alexander Manninger e quali club ha rappresentato?

Alexander Manninger era un portiere austriaco, ha giocato per Arsenal, Fiorentina, Torino, Bologna, Siena, Juventus, Augbsurg, Liverpool e nella Nazionale austriaca.

Dove e quando è avvenuto l’incidente mortale di Manninger?

L’incidente è avvenuto la mattina di giovedì 16 aprile a Nußdorf, vicino Salisburgo, in Austria, presso un passaggio a livello ferroviario.

La linea ferroviaria vicino Salisburgo è tornata operativa?

Sì, la linea ferroviaria locale, inizialmente chiusa in entrambe le direzioni per i rilievi, è stata progressivamente riaperta dopo le verifiche tecniche.

Ci sono stati altri feriti oltre ad Alexander Manninger?

No, secondo la polizia austriaca il macchinista e i passeggeri del treno sono rimasti illesi, riportando solo shock emotivo.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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