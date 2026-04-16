Home / EVENTI / Superstudio Design guida la Milano Design Week con installazioni, eventi e tendenze da conoscere

Superstudio alla Milano Design Week 2026: cosa vedere e perché andarci

Dal 20 al 26 aprile 2026, il polo creativo Superstudio di via Tortona conferma il suo ruolo centrale alla Milano Design Week. In tre aree – SuperNova, SuperCity e SuperPlayground – il complesso guidato da Giulio Cappellini diventa osservatorio privilegiato su linguaggi, innovazione e sostenibilità del progetto contemporaneo.

Nel cuore del distretto Tortona e nel quartiere Barona, tra Superstudio Più e Superstudio Maxi, si alternano installazioni immersive, mostre curate, talk internazionali e spazi sperimentali dedicati ai nuovi talenti.

L’obiettivo è duplice: raccontare come il design stia cambiando città, casa e spazio pubblico, e offrire a professionisti, appassionati e brand una piattaforma autorevole per misurare le tendenze che influenzeranno il settore nei prossimi anni.

In sintesi:

Superstudio torna protagonista della Milano Design Week 2026 con tre aree tematiche integrate.

SuperCity di Giulio Cappellini mette in scena un quartiere del futuro ibrido e inclusivo.

di mette in scena un quartiere del futuro ibrido e inclusivo. SuperNova propone installazioni immersive che trasformano il design in esperienza spettacolare.

SuperPlayground dà spazio ai nuovi talenti e alle ricerche più sperimentali del progetto.

SuperNova, SuperCity e SuperPlayground: la mappa del progetto

Il percorso di visita parte spesso da SuperNova, anima più spettacolare di Superstudio. Qui le installazioni site specific dei grandi brand e dei designer internazionali sfruttano l’architettura industriale per creare esperienze immersive, pensate per essere vissute, fotografate e condivise.

Le narrazioni visive sono costruite come ambienti totali: luce, suono, materiali e tecnologia trasformano lo spazio in palcoscenico, dove il prodotto diventa dispositivo narrativo e culturale, non semplice oggetto da esposizione.

Il baricentro culturale è però SuperCity, allestita a Superstudio Maxi e curata da Giulio Cappellini. L’allestimento disegna un “quartiere ideale” del futuro, in cui interni domestici, spazi outdoor e installazioni artistiche si intrecciano con grafica, arte e fotografia.

La mostra When Design Becomes Art indaga il momento in cui il progetto supera la funzione per sfiorare la scultura e l’installazione.

Portraits – fotografia | design mette invece al centro i volti e le storie dei protagonisti del design contemporaneo, rivelandone il lato umano e biografico.

Workshop, collettive e talk – tra cui un appuntamento con ICFF dedicato al futuro dello spazio urbano – completano un programma pensato per chi vuole capire come il design stia rispondendo a transizione ecologica, trasformazione digitale e nuovi stili di vita.

SuperPlayground rappresenta infine la piattaforma più sperimentale: qui giovani studi, scuole e designer emergenti presentano ricerche materiche, prototipi, micro-collezioni e concept visionari.

Non si tratta solo di scouting estetico: le proposte esplorano circular design, riuso, nuove tecniche produttive e contaminazioni tra artigianato, tecnologia e cultura digitale.

Per chi lavora sull’innovazione di prodotto, questo è il territorio dove intercettare segnali anticipati delle tendenze di domani.

Sostenibilità, accessibilità e consigli pratici di visita

Elemento distintivo dell’edizione 2026 è il ruolo di Superstudio Maxi, grande open space modulare nel quartiere Barona.

Primo spazio eventi in Italia con certificazione Leed Gold e ISO 20121, l’edificio è alimentato da 560 pannelli fotovoltaici che consentono di evitare circa 455 tonnellate annue di emissioni di CO₂.

La sostenibilità, qui, non è solo storytelling: impatta progettazione degli allestimenti, gestione energetica e logistica dei flussi di pubblico.

La connessione con il tessuto urbano è supportata da una rete di piste ciclabili che attraversano viale Cassala, il Naviglio Pavese, il Parco Agricolo Sud Milano e l’area Gratosoglio, incoraggiando la mobilità dolce.

Superstudio Design è aperto tutti i giorni dal 20 al 26 aprile 2026: per una visita efficace è consigliabile prevedere almeno mezza giornata, alternando Superstudio Più e Superstudio Maxi.

I momenti migliori, per evitare la massima affluenza, restano le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio infrasettimanale, quando è più semplice fruire le installazioni con calma e raccogliere materiale fotografico e di ricerca.

Il distretto di via Tortona offre inoltre showroom, gallerie e caffè di design che permettono di integrare il percorso con altre tappe di scoperta.

Per i professionisti del settore, pianificare un itinerario tra SuperNova, SuperCity e SuperPlayground, integrato con gli altri hub del Fuorisalone, consente di avere una fotografia concreta e aggiornata delle direzioni del design internazionale.

In questa chiave, Superstudio si conferma laboratorio di tendenze e piattaforma strategica anche per brand, istituzioni e operatori interessati a misurare percezione pubblica e impatto delle proprie scelte progettuali.

FAQ

Quando si svolge Superstudio Design alla Milano Design Week 2026?

Si svolge dal 20 al 26 aprile 2026, tutti i giorni, in contemporanea con il Fuorisalone e gli altri eventi milanesi.

Dove si trovano Superstudio Più e Superstudio Maxi a Milano?

Entrambi si trovano nella zona sud-ovest di Milano: Superstudio Più in via Tortona, Superstudio Maxi nel quartiere Barona.

Come raggiungere Superstudio in modo sostenibile durante la Design Week?

È possibile utilizzare piste ciclabili verso viale Cassala, Naviglio Pavese, Parco Agricolo Sud Milano e zona Gratosoglio, oppure mezzi pubblici integrati.

Quanto tempo dedicare alla visita di Superstudio Design 2026?

È consigliabile dedicare almeno mezza giornata, meglio se in orari mattutini o tardo pomeriggio infrasettimanali, per evitare affollamento.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Superstudio?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.