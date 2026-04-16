Superstudio Design guida la Milano Design Week con installazioni, eventi e tendenze da conoscere
Indice dei Contenuti:
Superstudio alla Milano Design Week 2026: cosa vedere e perché andarci
Dal 20 al 26 aprile 2026, il polo creativo Superstudio di via Tortona conferma il suo ruolo centrale alla Milano Design Week. In tre aree – SuperNova, SuperCity e SuperPlayground – il complesso guidato da Giulio Cappellini diventa osservatorio privilegiato su linguaggi, innovazione e sostenibilità del progetto contemporaneo.
Nel cuore del distretto Tortona e nel quartiere Barona, tra Superstudio Più e Superstudio Maxi, si alternano installazioni immersive, mostre curate, talk internazionali e spazi sperimentali dedicati ai nuovi talenti.
L’obiettivo è duplice: raccontare come il design stia cambiando città, casa e spazio pubblico, e offrire a professionisti, appassionati e brand una piattaforma autorevole per misurare le tendenze che influenzeranno il settore nei prossimi anni.
In sintesi:
- Superstudio torna protagonista della Milano Design Week 2026 con tre aree tematiche integrate.
- SuperCity di Giulio Cappellini mette in scena un quartiere del futuro ibrido e inclusivo.
- SuperNova propone installazioni immersive che trasformano il design in esperienza spettacolare.
- SuperPlayground dà spazio ai nuovi talenti e alle ricerche più sperimentali del progetto.
SuperNova, SuperCity e SuperPlayground: la mappa del progetto
Il percorso di visita parte spesso da SuperNova, anima più spettacolare di Superstudio. Qui le installazioni site specific dei grandi brand e dei designer internazionali sfruttano l’architettura industriale per creare esperienze immersive, pensate per essere vissute, fotografate e condivise.
Le narrazioni visive sono costruite come ambienti totali: luce, suono, materiali e tecnologia trasformano lo spazio in palcoscenico, dove il prodotto diventa dispositivo narrativo e culturale, non semplice oggetto da esposizione.
Il baricentro culturale è però SuperCity, allestita a Superstudio Maxi e curata da Giulio Cappellini. L’allestimento disegna un “quartiere ideale” del futuro, in cui interni domestici, spazi outdoor e installazioni artistiche si intrecciano con grafica, arte e fotografia.
La mostra When Design Becomes Art indaga il momento in cui il progetto supera la funzione per sfiorare la scultura e l’installazione.
Portraits – fotografia | design mette invece al centro i volti e le storie dei protagonisti del design contemporaneo, rivelandone il lato umano e biografico.
Workshop, collettive e talk – tra cui un appuntamento con ICFF dedicato al futuro dello spazio urbano – completano un programma pensato per chi vuole capire come il design stia rispondendo a transizione ecologica, trasformazione digitale e nuovi stili di vita.
SuperPlayground rappresenta infine la piattaforma più sperimentale: qui giovani studi, scuole e designer emergenti presentano ricerche materiche, prototipi, micro-collezioni e concept visionari.
Non si tratta solo di scouting estetico: le proposte esplorano circular design, riuso, nuove tecniche produttive e contaminazioni tra artigianato, tecnologia e cultura digitale.
Per chi lavora sull’innovazione di prodotto, questo è il territorio dove intercettare segnali anticipati delle tendenze di domani.
Sostenibilità, accessibilità e consigli pratici di visita
Elemento distintivo dell’edizione 2026 è il ruolo di Superstudio Maxi, grande open space modulare nel quartiere Barona.
Primo spazio eventi in Italia con certificazione Leed Gold e ISO 20121, l’edificio è alimentato da 560 pannelli fotovoltaici che consentono di evitare circa 455 tonnellate annue di emissioni di CO₂.
La sostenibilità, qui, non è solo storytelling: impatta progettazione degli allestimenti, gestione energetica e logistica dei flussi di pubblico.
La connessione con il tessuto urbano è supportata da una rete di piste ciclabili che attraversano viale Cassala, il Naviglio Pavese, il Parco Agricolo Sud Milano e l’area Gratosoglio, incoraggiando la mobilità dolce.
Superstudio Design è aperto tutti i giorni dal 20 al 26 aprile 2026: per una visita efficace è consigliabile prevedere almeno mezza giornata, alternando Superstudio Più e Superstudio Maxi.
I momenti migliori, per evitare la massima affluenza, restano le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio infrasettimanale, quando è più semplice fruire le installazioni con calma e raccogliere materiale fotografico e di ricerca.
Il distretto di via Tortona offre inoltre showroom, gallerie e caffè di design che permettono di integrare il percorso con altre tappe di scoperta.
Per i professionisti del settore, pianificare un itinerario tra SuperNova, SuperCity e SuperPlayground, integrato con gli altri hub del Fuorisalone, consente di avere una fotografia concreta e aggiornata delle direzioni del design internazionale.
In questa chiave, Superstudio si conferma laboratorio di tendenze e piattaforma strategica anche per brand, istituzioni e operatori interessati a misurare percezione pubblica e impatto delle proprie scelte progettuali.
FAQ
Quando si svolge Superstudio Design alla Milano Design Week 2026?
Si svolge dal 20 al 26 aprile 2026, tutti i giorni, in contemporanea con il Fuorisalone e gli altri eventi milanesi.
Dove si trovano Superstudio Più e Superstudio Maxi a Milano?
Entrambi si trovano nella zona sud-ovest di Milano: Superstudio Più in via Tortona, Superstudio Maxi nel quartiere Barona.
Come raggiungere Superstudio in modo sostenibile durante la Design Week?
È possibile utilizzare piste ciclabili verso viale Cassala, Naviglio Pavese, Parco Agricolo Sud Milano e zona Gratosoglio, oppure mezzi pubblici integrati.
Quanto tempo dedicare alla visita di Superstudio Design 2026?
È consigliabile dedicare almeno mezza giornata, meglio se in orari mattutini o tardo pomeriggio infrasettimanali, per evitare affollamento.
Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Superstudio?
L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.