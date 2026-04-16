michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Superstudio Design guida la Milano Design Week con installazioni, eventi e tendenze da conoscere

Superstudio Design guida la Milano Design Week con installazioni, eventi e tendenze da conoscere

Superstudio alla Milano Design Week 2026: cosa vedere e perché andarci

Dal 20 al 26 aprile 2026, il polo creativo Superstudio di via Tortona conferma il suo ruolo centrale alla Milano Design Week. In tre aree – SuperNova, SuperCity e SuperPlayground – il complesso guidato da Giulio Cappellini diventa osservatorio privilegiato su linguaggi, innovazione e sostenibilità del progetto contemporaneo.
Nel cuore del distretto Tortona e nel quartiere Barona, tra Superstudio Più e Superstudio Maxi, si alternano installazioni immersive, mostre curate, talk internazionali e spazi sperimentali dedicati ai nuovi talenti.
L’obiettivo è duplice: raccontare come il design stia cambiando città, casa e spazio pubblico, e offrire a professionisti, appassionati e brand una piattaforma autorevole per misurare le tendenze che influenzeranno il settore nei prossimi anni.

In sintesi:

  • Superstudio torna protagonista della Milano Design Week 2026 con tre aree tematiche integrate.
  • SuperCity di Giulio Cappellini mette in scena un quartiere del futuro ibrido e inclusivo.
  • SuperNova propone installazioni immersive che trasformano il design in esperienza spettacolare.
  • SuperPlayground dà spazio ai nuovi talenti e alle ricerche più sperimentali del progetto.

SuperNova, SuperCity e SuperPlayground: la mappa del progetto

Il percorso di visita parte spesso da SuperNova, anima più spettacolare di Superstudio. Qui le installazioni site specific dei grandi brand e dei designer internazionali sfruttano l’architettura industriale per creare esperienze immersive, pensate per essere vissute, fotografate e condivise.
Le narrazioni visive sono costruite come ambienti totali: luce, suono, materiali e tecnologia trasformano lo spazio in palcoscenico, dove il prodotto diventa dispositivo narrativo e culturale, non semplice oggetto da esposizione.
Il baricentro culturale è però SuperCity, allestita a Superstudio Maxi e curata da Giulio Cappellini. L’allestimento disegna un “quartiere ideale” del futuro, in cui interni domestici, spazi outdoor e installazioni artistiche si intrecciano con grafica, arte e fotografia.

La mostra When Design Becomes Art indaga il momento in cui il progetto supera la funzione per sfiorare la scultura e l’installazione.
Portraits – fotografia | design mette invece al centro i volti e le storie dei protagonisti del design contemporaneo, rivelandone il lato umano e biografico.
Workshop, collettive e talk – tra cui un appuntamento con ICFF dedicato al futuro dello spazio urbano – completano un programma pensato per chi vuole capire come il design stia rispondendo a transizione ecologica, trasformazione digitale e nuovi stili di vita.

SuperPlayground rappresenta infine la piattaforma più sperimentale: qui giovani studi, scuole e designer emergenti presentano ricerche materiche, prototipi, micro-collezioni e concept visionari.
Non si tratta solo di scouting estetico: le proposte esplorano circular design, riuso, nuove tecniche produttive e contaminazioni tra artigianato, tecnologia e cultura digitale.
Per chi lavora sull’innovazione di prodotto, questo è il territorio dove intercettare segnali anticipati delle tendenze di domani.

Sostenibilità, accessibilità e consigli pratici di visita

Elemento distintivo dell’edizione 2026 è il ruolo di Superstudio Maxi, grande open space modulare nel quartiere Barona.
Primo spazio eventi in Italia con certificazione Leed Gold e ISO 20121, l’edificio è alimentato da 560 pannelli fotovoltaici che consentono di evitare circa 455 tonnellate annue di emissioni di CO₂.
La sostenibilità, qui, non è solo storytelling: impatta progettazione degli allestimenti, gestione energetica e logistica dei flussi di pubblico.

La connessione con il tessuto urbano è supportata da una rete di piste ciclabili che attraversano viale Cassala, il Naviglio Pavese, il Parco Agricolo Sud Milano e l’area Gratosoglio, incoraggiando la mobilità dolce.
Superstudio Design è aperto tutti i giorni dal 20 al 26 aprile 2026: per una visita efficace è consigliabile prevedere almeno mezza giornata, alternando Superstudio Più e Superstudio Maxi.
I momenti migliori, per evitare la massima affluenza, restano le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio infrasettimanale, quando è più semplice fruire le installazioni con calma e raccogliere materiale fotografico e di ricerca.

Il distretto di via Tortona offre inoltre showroom, gallerie e caffè di design che permettono di integrare il percorso con altre tappe di scoperta.
Per i professionisti del settore, pianificare un itinerario tra SuperNova, SuperCity e SuperPlayground, integrato con gli altri hub del Fuorisalone, consente di avere una fotografia concreta e aggiornata delle direzioni del design internazionale.
In questa chiave, Superstudio si conferma laboratorio di tendenze e piattaforma strategica anche per brand, istituzioni e operatori interessati a misurare percezione pubblica e impatto delle proprie scelte progettuali.

FAQ

Quando si svolge Superstudio Design alla Milano Design Week 2026?

Si svolge dal 20 al 26 aprile 2026, tutti i giorni, in contemporanea con il Fuorisalone e gli altri eventi milanesi.

Dove si trovano Superstudio Più e Superstudio Maxi a Milano?

Entrambi si trovano nella zona sud-ovest di Milano: Superstudio Più in via Tortona, Superstudio Maxi nel quartiere Barona.

Come raggiungere Superstudio in modo sostenibile durante la Design Week?

È possibile utilizzare piste ciclabili verso viale Cassala, Naviglio Pavese, Parco Agricolo Sud Milano e zona Gratosoglio, oppure mezzi pubblici integrati.

Quanto tempo dedicare alla visita di Superstudio Design 2026?

È consigliabile dedicare almeno mezza giornata, meglio se in orari mattutini o tardo pomeriggio infrasettimanali, per evitare affollamento.

Quali sono le fonti utilizzate per questo approfondimento su Superstudio?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache