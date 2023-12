Inclucity da Elena Goitini Ceo BNL Bnp Paribas grazie alla AI arriva un progetto speciale di inclusione sociale nelle Periferie Italiane

Il Progetto Inclucity di BNL per le Periferie Italiane

Elena Goitini, amministratore delegato di BNL BNP Paribas, ha annunciato un nuovo progetto chiamato Inclucity, mirato a sostenere l’inclusione giovanile in cinque grandi aree urbane italiane: Roma, Milano, Padova, Napoli e Prato. Inclucity, ispirato al Projet Banlieues della casa madre francese BNP Paribas, rappresenta il primo tentativo di portare questo progetto fuori dalla Francia.

Con un investimento di 1,2 milioni di euro, il progetto punta a finanziare iniziative per l’inclusione sociale dei giovani nelle periferie, avvalendosi della collaborazione di partner quali Save the Children, Fondazione Alberto e Franca Riva e la Comunità di Sant’Egidio.

L’Importanza dell’Inclusione Sociale per la Crescita Economica

Goitini sottolinea l’importanza dell’inclusione sociale, in particolare dei giovani, come elemento chiave per una crescita economica più rapida e sostenibile. La strategia ESG (Environmental, Social, and Governance) di BNL non è solo un impegno formale, ma un elemento centrale della sua missione aziendale.

Investire nelle periferie e nei giovani è visto come un investimento nel futuro, con l’obiettivo di trasformare queste aree in centri di opportunità e sviluppo.

Il Ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel Progetto





Goitini riconosce il potenziale dell’intelligenza artificiale nel potenziare le attività bancarie, pur sottolineando che questa non sostituirà mai completamente il fattore umano. L’AI può essere impiegata in un approccio ibrido, affiancando e potenziando il lavoro umano, specialmente in termini di innovazione e sviluppo di nuove soluzioni.

BNL si impegna a utilizzare l’AI per migliorare il 30% delle sue attività incentrate sull’innovazione, lasciando il restante 70% focalizzato sul consolidamento e l’ottimizzazione delle operazioni esistenti.

Il Futuro dell'Inclusione Sociale e dell'Intelligenza Artificiale





L’impegno di BNL nei confronti delle periferie italiane attraverso il progetto Inclucity è un esempio lampante di come le banche possano svolgere un ruolo attivo nel promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo economico. L’investimento nei giovani e nelle comunità locali è fondamentale per una crescita economica equilibrata e sostenibile.

Inoltre, l’adozione dell’intelligenza artificiale da parte di BNL, pur tenendo conto del valore insostituibile dell’elemento umano, mostra una visione progressista verso l’innovazione e il miglioramento continuo dei servizi bancari.

Conclusione: Una Visione Bancaria Rivolta al Futuro

In conclusione, il progetto Inclucity di BNL rappresenta un modello significativo di responsabilità sociale d’impresa, dimostrando come l’impegno verso l’inclusione sociale possa andare di pari passo con l’innovazione tecnologica. Questo approccio ibrido, che combina l’umanità e la tecnologia, potrebbe segnare una nuova era per il settore bancario, in cui le banche non sono solo custodi di beni finanziari, ma anche attori chiave nello sviluppo sociale e comunitario.