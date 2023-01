Google minacciato da CHATGPT richiama i fondatori Larry Page e Sergey Brin

La minaccia di ChatGPT per il motore di ricerca di Google

Il generatore di contenuti ChatGPT di OpenAI, presentato due mesi fa, rappresenta una delle più efficienti applicazioni di intelligenza artificiale mai realizzate.

Le sue possibili utilizzazioni sono molteplici, ma una in particolare preoccupa Google: la sua capacità di creare contenuti a partire da semplici istruzioni e di superare l’analisi dei dati, costruendo una sorta di pensiero originale, minaccia di soppiantare il motore di ricerca più utilizzato al mondo, utilizzato da circa il 90% del mercato globale.

La preoccupazione di Google

Il principale business di Google, ovvero la pubblicità venduta grazie al motore di ricerca, è a rischio a causa della minaccia rappresentata da ChatGPT.

Per questo motivo, i fondatori Larry Page e Sergey Brin sono stati richiamati d’urgenza nella sede di Mountain View per valutare la situazione.

Il possibile interesse di Microsoft

A peggiorare la situazione c’è la possibilità che un competitor come Microsoft possa assicurarsi i servizi di ChatGPT per integrarlo nel proprio motore di ricerca Bing, attualmente utilizzato solo dal 3-4% del mercato. Inoltre, il presidente di Microsoft, Satya Nadella, ha espresso grande entusiasmo per ChatGPT durante il forum economico di Davos, ammettendo l’interesse della società di Seattle per il prodotto.

Le possibili applicazioni di ChatGPT

Le possibili utilizzazioni di ChatGPT sono molteplici e vanno oltre il solo ambito dei motori di ricerca.

Ad esempio, il chatbot può essere utilizzato per creare contenuti per giochi, chatbot per il customer service, assistenti virtuali, e molto altro ancora.

La crisi del settore tecnologico

La situazione di Google non è delle migliori in questo momento, poiché la società sta attualmente attraversando una crisi del settore tecnologico.

Proprio ieri, Alphabet, la capogruppo di Google, ha deciso di mandare a casa 12mila lavoratori, ovvero il 6% della forza lavoro della società.

La necessità di innovare

Per far fronte alla minaccia rappresentata da ChatGPT, Google dovrà trovare nuove soluzioni e innovare per mantenere la propria posizione di leader nel mercato dei motori di ricerca.

Inoltre, la possibilità che un competitor come Microsoft possa assicurarsi i servizi di ChatGPT aumenta ulteriormente la pressione sulla società di Mountain View.

La situazione attuale del mercato dei motori di ricerca

Attualmente, Google è il leader incontrastato del mercato dei motori di ricerca, con una quota di mercato del 90%.

Tuttavia, la minaccia rappresentata da ChatGPT potrebbe cambiare questa situazione, aprendo la strada a nuovi concorrenti e creando una maggiore competizione nel settore.

L’importanza dell’intelligenza artificiale nel futuro

L’intelligenza artificiale è destinata a diventare sempre più importante nel futuro, e questo vale sia per le grandi società tecnologiche come Google che per le piccole e medie imprese.

Investire in tecnologie di intelligenza artificiale come ChatGPT potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare la propria posizione sul mercato e creare nuovi modelli di business.

