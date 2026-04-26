Home / SPETTACOLI & CINEMA / I Fatti Vostri scivolone in diretta su frase giudicata razzista

Imbarazzo a I Fatti Vostri per il riferimento a “Faccetta Nera”

Nella puntata de I Fatti Vostri andata in onda venerdì 24 aprile su Rai 2, una telefonata dal pubblico ha creato attimi di evidente imbarazzo in studio. Protagonisti in diretta i conduttori Flavio Montrucchio e Anna Falchi, impegnati in un gioco telefonico con i telespettatori.

Durante la conversazione, una signora ha raccontato di avere accanto la sua gatta nera e, parlando del nome dell’animale, ha citato esplicitamente il titolo del canto fascista “Faccetta Nera”. L’episodio è avvenuto alla vigilia del 25 aprile, data simbolica per la Liberazione, accentuando la delicatezza del passaggio.

Montrucchio ha reagito provando a sdrammatizzare e a chiudere rapidamente il discorso, mentre in studio si percepiva il brusio del pubblico e la tensione legata al riferimento politico-storico in un programma di intrattenimento mattutino.

In sintesi:

Telefonata di una telespettatrice crea imbarazzo in diretta a I Fatti Vostri .

. La donna cita il nome “Faccetta Nera” per la sua gatta nera.

Flavio Montrucchio dribbla il riferimento e prova a cambiare argomento.

dribbla il riferimento e prova a cambiare argomento. L’episodio avviene alla vigilia del 25 aprile, data altamente sensibile.

Come si è svolta la telefonata e gestione dell’incidente

La signora, collegata da casa, ha esordito con saluti cordiali: “Buongiorno a tutti voi, come state? Io bene, adesso ancora meglio, perché ho qui la mia gattina nera che mi sta vicino. Capito carissimo Flavio?”.

Flavio Montrucchio, sorridendo, ha risposto: “Ma che bello, come siamo contenti”. Fin qui una normale interazione con il pubblico del daytime Rai. La situazione è cambiata quando il conduttore ha chiesto il nome della gatta.

Alla risposta “Luna”, Montrucchio ha ironizzato collegandosi alla “luna nera” e alla figura televisiva di Cloris Brosca, la Zingara: “Ma questa gattina come si chiama? Luna? Ma che bello, la luna nera, come si suol dire”. A quel punto la telespettatrice ha aggiunto: “La volevo chiamare Faccetta Nera, ma non posso, quindi l’ho chiamata Luna”.

Il riferimento al celebre inno di propaganda fascista degli anni ’30, proprio alla vigilia del 25 aprile, ha generato un evidente gelo in studio. Montrucchio, senza alzare i toni, ha chiuso con un secco: “Ah, ecco, meglio così”, mentre la donna insisteva chiedendo se avesse capito. Il conduttore ha replicato: “Sì, ho capito benissimo”. Subito dopo l’orchestra ha intonato “Guarda che Luna” di Fred Buscaglione e Anna Falchi ha iniziato a ballare, permettendo al programma di spostare il focus e archiviare rapidamente l’incidente.

Altri momenti critici nel programma di Rai 2

L’episodio si inserisce in una storia recente di imprevisti in diretta per I Fatti Vostri, dove la gestione dell’incidente è parte integrante del mestiere del conduttore.

Nel gennaio 2024 un cameraman inciampò facendo cadere un albero di Natale in studio: in quell’occasione Tiberio Timperi intervenne subito, aiutando il tecnico e sdrammatizzando con ironia per evitare allarmismi tra pubblico e telespettatori.

Nel gennaio 2025 fu invece Anna Falchi a spaventare il pubblico: durante i saluti finali, l’attrice e conduttrice svenne in diretta, costringendo la regia a un rapido cambio di inquadratura e a rassicurazioni nei minuti successivi.

Un altro momento delicato è arrivato a novembre, quando lo storico autore e regista del programma, Michele Guardì, si è lamentato in diretta chiamando l’arredatrice dello studio con toni decisamente duri. Anche in quell’occasione Flavio Montrucchio ha avuto il compito di stemperare il confronto, riportando la trasmissione su toni più distesi e compatibili con la fascia oraria.

Televisione in diretta e sensibilità storica dei contenuti

L’uscita sul nome “Faccetta Nera” conferma quanto i programmi in diretta debbano confrontarsi con la sensibilità storica e politica, soprattutto nel servizio pubblico. Il riferimento a un inno fascista, seppur legato al nome di un animale domestico, risulta problematico in una fascia generalista e familiare.

L’abilità di conduttori come Flavio Montrucchio e Anna Falchi sta nel neutralizzare rapidamente derive inopportune, evitando di amplificare messaggi potenzialmente offensivi o divisivi. In vista di ricorrenze come il 25 aprile, l’attenzione a linguaggio, simboli e riferimenti storici diventa ancora più centrale per Rai 2 e per tutte le reti generaliste, chiamate a conciliare leggerezza, memoria storica e responsabilità editoriale.

FAQ

Cosa è successo a I Fatti Vostri con il riferimento a Faccetta Nera?

Durante un gioco telefonico, una telespettatrice ha dichiarato che voleva chiamare la sua gatta nera “Faccetta Nera”, creando evidente imbarazzo in studio.

Come ha reagito Flavio Montrucchio alla frase sulla gatta Faccetta Nera?

Montrucchio ha mantenuto la calma, ha risposto con un diplomatico “meglio così” e ha rapidamente cambiato argomento, sostenuto dall’orchestra.

Perché il riferimento a Faccetta Nera è considerato problematico in TV?

Perché “Faccetta Nera” è un canto di propaganda fascista degli anni ’30, legato al colonialismo, inappropriato in programmi generalisti del servizio pubblico.

Ci sono stati altri episodi imbarazzanti a I Fatti Vostri?

Sì, tra i più noti la caduta di un albero di Natale in studio, lo svenimento in diretta di Anna Falchi e lo sfogo di Michele Guardì.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo televisivo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.