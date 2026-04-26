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Fabrizio Corona attacca i media e accusa Ranucci di fare solo gossip

Il fenomeno “Falsissimo” di Fabrizio Corona tra social, teatro e polemiche

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Chi? Fabrizio Corona, ex “re dei paparazzi” e oggi creator e showman. Che cosa? Il format “Falsissimo”, nato sui social e trasformato in spettacolo teatrale, capace di numeri record online e numerosi sold out nei teatri italiani. Dove? In tutta Italia, con tappa al Palatour in Puglia. Quando? Tour in corso, data pugliese fissata al 3 maggio 2026. Perché? Per capitalizzare l’enorme eco mediatica del format, che punta a smascherare personaggi e dinamiche del gossip italiano, sfidando i media tradizionali su notizie, tempi e linguaggi.

In sintesi:

  • “Falsissimo” di Fabrizio Corona domina sui social con visualizzazioni paragonabili alle tv nazionali.
  • Il format diventa spettacolo teatrale, con numerosi sold out e biglietti da circa 35 euro.
  • Corona rivendica scoop anticipati su caso D’Urso-Mediaset, chiusura “Chi” e scandalo calciatori-escort.
  • La tappa pugliese al Palatour del 3 maggio 2026 fatica però al tutto esaurito.

Dal boom social al palco: come Corona sfida l’ecosistema mediatico

La crescita di “Falsissimo” misura lo scarto tra media tradizionali e nuovi format digitali. I contenuti video di Fabrizio Corona, spesso incentrati su retroscena di gossip e televisione, raccolgono visualizzazioni “da far impallidire i colossi delle tv nazionali”, intercettando una platea che premia linguaggio diretto, timing aggressivo e narrazione personalistica.

Da contenuto social, il progetto evolve in tour teatrale: numerosi sold out lungo la Penisola, prezzo medio attorno ai 35 euro a biglietto, confermano la capacità di monetizzare la notorietà digitale. La data pugliese del 3 maggio 2026 al Palatour, però, fatica a raggiungere il tutto esaurito, segnale di un entusiasmo non omogeneo sul territorio.

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Durante la conversazione con Telebari, in una giornata satura di breaking news di cronaca rosa, Corona rivendica paternità e anticipo su dossier oggi di dominio pubblico: dalla presunta chiusura del settimanale “Chi”, allo scandalo calciatori‑escort, fino alla causa D’Urso‑Mediaset. *“Oggi tutti i giornali scrivono della causa D’Urso contro Mediaset, ma ne ho parlato prima io sei mesi fa registrando un milione di visualizzazioni. I giornali non sono capaci di dare delle notizie”*, afferma, rilanciando uno scontro aperto con l’editoria tradizionale.

L’ex “re dei paparazzi”, che ribadisce di non essersi mai realmente riconosciuto in quel ruolo tecnico, ripercorre anche i suoi passaggi in Puglia: *“Sono stato ad Avetrana, per quegli incapaci di Mediaset, ho fatto un’intervista esclusiva alla madre di Sarah Scazzi, ma non me la mandarono in onda per proteste da parte dei giornalisti”*. Un richiamo a un passato televisivo controverso che alimenta la narrazione di emarginazione e rivincita personale.

Lo show al Palatour e l’eredità di “Falsissimo” nel nuovo ecosistema

Sul palco del Palatour, lo spettacolo ricalcherà in gran parte l’impianto del “Falsissimo” di YouTube: monologhi serrati, costruzione di sé come unica fonte “autentica”, ripetuti *“quando lo dico io”* e *“l’ho inventato io”* che ricordano registri giucascaselliani e pippobaudiani. L’auto‑copione di Fabrizio Corona è calibrato per massimizzare impatto e polarizzazione.

Più che “rivoluzionare la storia dell’umanità”, lo show rappresenta un laboratorio estremo del nuovo rapporto tra pubblico, informazione e intrattenimento: un ibrido che sfrutta i vuoti lasciati da tv generalista e carta stampata per proporre una narrazione soggettiva, ma capace di orientare discussioni e agende social.

Per chi osserva l’evoluzione dei media italiani, la “messa” di Corona non è tanto un culto della personalità quanto un termometro: misura quanto il pubblico sia disposto ad affidarsi a figure non istituzionali per interpretare scandali, dietro le quinte e crisi del sistema televisivo. Il tutto, inevitabilmente, destinato a generare nuove polemiche e a costringere i media tradizionali a ripensare tempi, linguaggi e credibilità.

FAQ

Chi è Fabrizio Corona nel panorama mediatico italiano attuale?

Fabrizio Corona è oggi un creator e showman capace di trasformare il proprio passato mediatico in format digitali e teatrali ad alta visibilità.

Che cos’è il format Falsissimo e dove nasce?

“Falsissimo” nasce come format social di commento e rivelazioni sul gossip italiano, esploso su YouTube e altri canali digitali con milioni di visualizzazioni.

Quanto costa mediamente un biglietto per lo spettacolo teatrale?

Il prezzo medio dichiarato per lo spettacolo teatrale di Fabrizio Corona è di circa 35 euro a biglietto, con numerosi sold out registrati.

Dove e quando è prevista la data pugliese di Falsissimo?

La data pugliese dello spettacolo di Fabrizio Corona è programmata al Palatour il 3 maggio 2026, con vendite ancora sotto il tutto esaurito.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questo articolo?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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