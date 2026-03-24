Home / SPETTACOLI & CINEMA / Adriana Volpe replica ad Alessandra Mussolini, scontro acceso sul vibratore

Lite mattutina al Grande Fratello Vip tra Mussolini e Volpe

Nella Casa del Grande Fratello Vip, una discussione mattutina tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini ha acceso il dibattito televisivo.

Lo scontro nasce in cucina, nella puntata del 24 marzo 2026, per la sveglia quotidiana che il programma imposta a Mussolini per consentirle di assumere farmaci a orario fisso.

Alcuni concorrenti avrebbero lamentato il disturbo della chiamata mattutina, e la tensione esplode quando la proposta di una sveglia “vibrante” viene trasformata, nel botta e risposta, in una battuta fraintesa sul “vibratore”, con accuse reciproche e richieste di rispetto dei bisogni di salute e del riposo in Casa.

In sintesi:

Scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe per la sveglia dei farmaci.

e per la sveglia dei farmaci. La proposta di una sveglia “vibrante” degenera nella frase sul “vibratore”.

Mussolini rivendica problemi di salute e diritto alla terapia.

rivendica problemi di salute e diritto alla terapia. Il coinquilino Giovanni Calvario conferma la battuta contestata.

Secondo il racconto dei protagonisti, la produzione sveglia ogni mattina Alessandra Mussolini perché assuma pillole per cuore e colesterolo.

Volpe, lamentando il fastidio collettivo della chiamata dall’altoparlante, suggerisce un’alternativa: *“una piccola sveglietta per te, che vibra”*, così da non disturbare il resto del gruppo.

La replica di Mussolini alza subito i toni: *“Io sono malata, tu sei sana, beata te! Vuoi che mi mettano un vibratore? Ok, vai e diglielo”*. Da qui la degenerazione del confronto, con riferimenti al “vibratore sotto al cuscino” e un clima sempre più teso in cucina.

Come una battuta sul vibratore accende il caso televisivo

Nel culmine della lite, Adriana Volpe, esasperata, lascia scappare la frase: *“No, il vibratore forse ce ne avrai bisogno, ma è un’altra storia”*.

La reazione di Alessandra Mussolini è immediata: *“Chi ne ha bisogno? Cosa hai detto? Di che cosa ho bisogno?”*, interpretando l’uscita come un attacco personale e irrispettoso.

Successivamente, Volpe prova a ridimensionare, sostenendo: *“Non ho mai parlato di vibratore, ma di vibrazione. Non mi mettere in bocca cose che non ho detto”*, cercando di spostare il focus sull’aspetto tecnico della sveglia.

In giardino, la conduttrice espone a Raul Dumitras, Giovanni Calvario, GionnyScandal e Raimondo Todaro la propria versione: *“Ho parlato di sveglia vibrante, lei ha tirato fuori il vibratore, che ha un doppio significato. Però non può essere così isterica”*.

Giovanni Calvario, però, la smentisce parzialmente riferendo di averla sentita dire: *“Quello ti servirebbe proprio”*.

I filmati mostrano come la parola “vibratore” venga effettivamente introdotta da Mussolini, ma anche come la controbattuta di Volpe contribuisca a trasformare un problema organizzativo (la gestione dei farmaci nel reality) in un caso di linguaggio allusivo e rispetto tra concorrenti.

Salute, rispetto e dinamiche di gioco nella Casa del GF Vip

La miccia della lite evidenzia un nodo delicato per i reality: conciliare esigenze mediche reali con le dinamiche televisive.

Il caso Mussolini–Volpe mette in primo piano il tema della gestione delle terapie in un ambiente controllato, dove ogni abitudine personale diventa elemento di narrazione.

La questione della sveglia mostra anche come il linguaggio allusivo, tipico dei reality, possa trasformarsi in terreno di conflitto, soprattutto quando tocca salute, età e vita privata. Sarà ora centrale capire se la produzione interverrà con una soluzione tecnica (sveglia individuale, orari rivisti) e se il confronto sarà ricomposto in diretta, influenzando umori del pubblico, clip virali sui social e, inevitabilmente, strategie di nomination e alleanze nella Casa.

FAQ

Perché è scoppiata la lite tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe?

La lite nasce dalla sveglia mattutina che il programma imposta per permettere a Mussolini di assumere i suoi farmaci, ritenuta troppo invasiva da alcuni coinquilini.

Cosa ha detto Adriana Volpe sul vibratore durante la discussione?

Volpe ha pronunciato la frase *“il vibratore forse ce ne avrai bisogno, ma è un’altra storia”*, poi ha minimizzato sostenendo di essersi riferita solo alla “vibrazione” della sveglia.

Alessandra Mussolini ha effettivamente problemi di salute nella Casa?

Sì, Mussolini ha dichiarato di dover assumere ogni mattina pillole “per il cuore e per il colesterolo”, motivando così la necessità della sveglia programmata.

Chi ha confermato la battuta incriminata di Adriana Volpe?

Giovanni Calvario, presente nei pressi della cucina, ha riferito di aver sentito Volpe aggiungere: *“quello ti servirebbe proprio”*, confermando l’allusione.

Da dove provengono le informazioni su questa lite al Grande Fratello Vip?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.