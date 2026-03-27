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Roberta Bruzzone, richiesta archiviazione sullo stalking scatena protesta durissima

Roberta Bruzzone, richiesta archiviazione sullo stalking scatena protesta durissima

Archiviazione vicina per Roberta Bruzzone sulle accuse di stalking

La criminologa Roberta Bruzzone ha annunciato che la Procura avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento per presunto stalking a suo carico, nato da un esposto della collega Elisabetta Sionis.
Il caso, esploso mediaticamente negli ultimi giorni, riguarda contrasti professionali e comunicativi tra le due esperte forensi, con epicentro tra Roma e Cagliari.

Ora la decisione passa al Gip, che dovrà confermare o meno la richiesta dei pm: la scelta è attesa a breve.
Dopo una settimana di quelli che definisce *“attacchi mediatici e minacce”*, Bruzzone si dice sollevata e valuta azioni legali contro i suoi accusatori, ritenendo il procedimento frutto di una strumentalizzazione.

In sintesi:

  • La Procura avrebbe chiesto l’archiviazione del fascicolo per stalking su Roberta Bruzzone.
  • Il Gip deciderà se chiudere definitivamente il caso nelle prossime settimane.
  • L’esposto è stato presentato dalla psicologa forense Elisabetta Sionis.
  • Bruzzone annuncia possibili azioni legali per minacce e attacchi mediatici subiti.

Le accuse, il ruolo del Gip e i possibili nuovi fronti legali

Le accuse contro Roberta Bruzzone nascono da un esposto di Elisabetta Sionis, psicologa forense e giudice onorario presso il tribunale per i minorenni di Cagliari.
Al centro, presunti comportamenti insistenti e invasivi, legati a comunicazioni private e prese di posizione pubbliche connesse anche al discusso caso Pitzalis.

La Procura, dopo le verifiche istruttorie, avrebbe ritenuto insussistenti gli estremi del reato, orientandosi verso l’archiviazione.
Spetterà ora al Gip valutare se accogliere la richiesta o disporre ulteriori approfondimenti: una scelta che segnerà il destino giudiziario della vicenda.

La criminologa ha sempre respinto con fermezza ogni addebito, parlando di iniziativa pretestuosa e di “processo mediatico” costruito sulla sua figura pubblica.
Parallelamente, Bruzzone sta valutando denunce per minacce, diffamazione e campagne d’odio online, con possibili nuovi procedimenti penali e civili contro soggetti che ritiene responsabili di una delegittimazione sistematica.

Impatto mediatico, reputazione professionale e scenari futuri del caso Bruzzone

La vicenda di Roberta Bruzzone evidenzia quanto, per figure esposte mediaticamente, il danno reputazionale possa precedere e superare l’esito dei procedimenti giudiziari.
Un’eventuale archiviazione non cancellerebbe le conseguenze di una settimana di forte esposizione negativa su media e social.

Se il Gip confermerà la richiesta della Procura, si aprirà un secondo tempo: quello delle azioni di tutela dell’immagine, delle responsabilità per le minacce e del rapporto tra informazione giudiziaria e presunzione di innocenza.
Il caso potrebbe diventare un precedente significativo su gestione dei conflitti tra professionisti forensi e limiti del confronto pubblico nei casi di cronaca nera ad alta sensibilità sociale.

FAQ

Cosa rischia oggi Roberta Bruzzone sul piano penale?

Al momento, con una richiesta di archiviazione formulata dalla Procura, Roberta Bruzzone rischia verosimilmente nulla, salvo diversa decisione del Gip.

Quando il Gip deciderà sull’archiviazione del caso Bruzzone?

È previsto che il Gip decida nelle prossime settimane, dopo aver esaminato la richiesta della Procura e gli atti d’indagine.

Chi è Elisabetta Sionis e che ruolo ha nel procedimento?

Elisabetta Sionis è psicologa forense e giudice onorario a Cagliari; è la firmataria dell’esposto da cui è nato il fascicolo.

Cosa può fare Bruzzone contro minacce e attacchi mediatici?

Bruzzone può presentare querele per minacce e diffamazione, chiedere rimozione di contenuti lesivi e agire civilmente per il risarcimento danni.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

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