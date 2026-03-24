Home / SPETTACOLI & CINEMA / Gino Paoli muore improvvisamente, lo straziante annuncio di Antonella Clerici

La morte di Gino Paoli, addio al cantautore che ha segnato l’Italia

Il cantautore genovese Gino Paoli è morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026, all’età di 91 anni, nella sua casa di Genova, circondato dai familiari.

La notizia è stata resa nota da una comunicazione ufficiale dei suoi cari e rilanciata dalle principali agenzie di stampa italiane.

La scomparsa di Paoli chiude una delle pagine più significative della canzone d’autore italiana, da Il cielo in una stanza a Sapore di sale, e arriva a un anno di distanza dalle sue dure riflessioni sul presente: “Vi lascio un mondo che non mi piace”.

L’annuncio ha avuto un’eco immediata anche in televisione: su Rai 1, durante È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha interrotto la diretta per comunicarlo al pubblico, sottolineando il valore artistico e umano del cantautore e ricordando il suo storico legame con Ornella Vanoni.

In sintesi:

Morto a 91 anni il cantautore genovese Gino Paoli , nella sua casa a Genova.

, nella sua casa a Genova. La famiglia: “Ci ha lasciato in serenità, circondato dall’affetto dei suoi cari” .

. In diretta Rai 1 l’annuncio commosso di Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno .

a . Un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana, da Sapore di sale a La gatta.

L’addio a Gino Paoli e il peso di un repertorio senza tempo

La nota diffusa dalla famiglia è netta nella sua sobrietà: “Questa notte Gino Paoli ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”.

Il decesso è avvenuto nella residenza di Genova, dopo un breve ricovero in una clinica privata nei giorni precedenti, come riferito dai telegiornali nazionali.

Paoli lascia un catalogo di brani che costituisce un pilastro della canzone d’autore: da Senza fine a La gatta, da Una lunga storia d’amore a Il cielo in una stanza, fino a Sapore di sale e Che cosa c’è.

Nel 2025, all’agenzia Ansa, il cantautore aveva consegnato una delle sue dichiarazioni più amare sul presente: “Vedo delle cose tremende che accadono intorno a noi… tutto quello che vedo non mi piace. Non mi piace la violenza, la guerra, non mi piace la sopraffazione… Dato che ho già 90 anni, ne ho per poco, tra un po’ me ne vado e sfortunatamente ve lo lascio a voi questo mondo schifoso”.

Parole che oggi assumono il valore di un testamento etico e civile, oltre che artistico.

L’annuncio in diretta e l’eredità tra musica, tv e memoria collettiva

L’impatto della notizia è stato immediato anche sul sistema mediatico. Ansa e le principali agenzie hanno battuto il dispaccio mentre su Rai 1 era in onda È Sempre Mezzogiorno.

Antonella Clerici ha scelto di fermare la scaletta del programma per informare il pubblico: “È arrivata proprio adesso una brutta notizia che hanno battuto le agenzie di stampa. È venuto a mancare Gino Paoli”.

La conduttrice ha ricordato il cantautore anche attraverso il suo stesso lavoro televisivo: il titolo del talent Ti Lascio Una Canzone è un omaggio diretto a una delle canzoni simbolo di Paoli, che partecipò più volte alla trasmissione.

Nel suo intervento in diretta, Clerici ha evocato il lungo legame sentimentale e professionale tra Gino Paoli e Ornella Vanoni, scomparsa il 22 novembre 2025, definendolo “un grande amore e una grande intesa professionale”.

La chiusa del suo ricordo restituisce la misura dell’eredità del cantautore: “Tutti questi grandi vecchi – e lo dico con affetto – hanno dato tanto all’arte… era doveroso informarvi di questa perdita”.

La morte di Paoli apre ora a una stagione di riascolto, ristampe e speciali televisivi che ne ridefiniranno il ruolo nella storia culturale italiana.

FAQ

Quando e dove è morto Gino Paoli?

È morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026, nella sua casa di Genova, come comunicato ufficialmente dalla famiglia.

Quanti anni aveva Gino Paoli al momento della morte?

È morto all’età di 91 anni, dopo oltre sei decenni di carriera nella canzone d’autore italiana e numerosi riconoscimenti.

Quali sono le canzoni più famose di Gino Paoli?

Lo sono sicuramente Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine, La gatta, Una lunga storia d’amore e Che cosa c’è.

Che legame c’era tra Gino Paoli e Ornella Vanoni?

Esisteva un forte legame sentimentale e artistico: hanno condiviso una relazione importante e numerose collaborazioni musicali, ricordate anche da Antonella Clerici in diretta Rai.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia su Gino Paoli?

La notizia deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.