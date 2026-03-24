michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Gino Paoli muore improvvisamente, lo straziante annuncio di Antonella Clerici

Gino Paoli muore improvvisamente, lo straziante annuncio di Antonella Clerici

La morte di Gino Paoli, addio al cantautore che ha segnato l’Italia

Il cantautore genovese Gino Paoli è morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026, all’età di 91 anni, nella sua casa di Genova, circondato dai familiari.
La notizia è stata resa nota da una comunicazione ufficiale dei suoi cari e rilanciata dalle principali agenzie di stampa italiane.
La scomparsa di Paoli chiude una delle pagine più significative della canzone d’autore italiana, da Il cielo in una stanza a Sapore di sale, e arriva a un anno di distanza dalle sue dure riflessioni sul presente: “Vi lascio un mondo che non mi piace”.

L’annuncio ha avuto un’eco immediata anche in televisione: su Rai 1, durante È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha interrotto la diretta per comunicarlo al pubblico, sottolineando il valore artistico e umano del cantautore e ricordando il suo storico legame con Ornella Vanoni.

In sintesi:

  • Morto a 91 anni il cantautore genovese Gino Paoli, nella sua casa a Genova.
  • La famiglia: “Ci ha lasciato in serenità, circondato dall’affetto dei suoi cari”.
  • In diretta Rai 1 l’annuncio commosso di Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno.
  • Un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana, da Sapore di sale a La gatta.

L’addio a Gino Paoli e il peso di un repertorio senza tempo

La nota diffusa dalla famiglia è netta nella sua sobrietà: “Questa notte Gino Paoli ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”.
Il decesso è avvenuto nella residenza di Genova, dopo un breve ricovero in una clinica privata nei giorni precedenti, come riferito dai telegiornali nazionali.
Paoli lascia un catalogo di brani che costituisce un pilastro della canzone d’autore: da Senza fine a La gatta, da Una lunga storia d’amore a Il cielo in una stanza, fino a Sapore di sale e Che cosa c’è.

Nel 2025, all’agenzia Ansa, il cantautore aveva consegnato una delle sue dichiarazioni più amare sul presente: “Vedo delle cose tremende che accadono intorno a noi… tutto quello che vedo non mi piace. Non mi piace la violenza, la guerra, non mi piace la sopraffazione… Dato che ho già 90 anni, ne ho per poco, tra un po’ me ne vado e sfortunatamente ve lo lascio a voi questo mondo schifoso”.
Parole che oggi assumono il valore di un testamento etico e civile, oltre che artistico.

L’annuncio in diretta e l’eredità tra musica, tv e memoria collettiva

L’impatto della notizia è stato immediato anche sul sistema mediatico. Ansa e le principali agenzie hanno battuto il dispaccio mentre su Rai 1 era in onda È Sempre Mezzogiorno.
Antonella Clerici ha scelto di fermare la scaletta del programma per informare il pubblico: “È arrivata proprio adesso una brutta notizia che hanno battuto le agenzie di stampa. È venuto a mancare Gino Paoli”.

La conduttrice ha ricordato il cantautore anche attraverso il suo stesso lavoro televisivo: il titolo del talent Ti Lascio Una Canzone è un omaggio diretto a una delle canzoni simbolo di Paoli, che partecipò più volte alla trasmissione.
Nel suo intervento in diretta, Clerici ha evocato il lungo legame sentimentale e professionale tra Gino Paoli e Ornella Vanoni, scomparsa il 22 novembre 2025, definendolo “un grande amore e una grande intesa professionale”.
La chiusa del suo ricordo restituisce la misura dell’eredità del cantautore: “Tutti questi grandi vecchi – e lo dico con affetto – hanno dato tanto all’arte… era doveroso informarvi di questa perdita”.

La morte di Paoli apre ora a una stagione di riascolto, ristampe e speciali televisivi che ne ridefiniranno il ruolo nella storia culturale italiana.

FAQ

Quando e dove è morto Gino Paoli?

È morto nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2026, nella sua casa di Genova, come comunicato ufficialmente dalla famiglia.

Quanti anni aveva Gino Paoli al momento della morte?

È morto all’età di 91 anni, dopo oltre sei decenni di carriera nella canzone d’autore italiana e numerosi riconoscimenti.

Quali sono le canzoni più famose di Gino Paoli?

Lo sono sicuramente Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine, La gatta, Una lunga storia d’amore e Che cosa c’è.

Che legame c’era tra Gino Paoli e Ornella Vanoni?

Esisteva un forte legame sentimentale e artistico: hanno condiviso una relazione importante e numerose collaborazioni musicali, ricordate anche da Antonella Clerici in diretta Rai.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia su Gino Paoli?

La notizia deriva da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache