Come funziona il Tax-Free in Italia: guida per chi viene dal Ticino

Il rimborso IVA: un sistema pensato per incentivare il turismo… ma spesso complicato

Il Tax-Free è nato con un obiettivo chiaro: stimolare gli acquisti dei turisti stranieri e trasformare la spesa in un incentivo concreto per visitare città, negozi e destinazioni italiane.

Tuttavia, nel tempo, il meccanismo tradizionale si è rivelato tutt’altro che semplice: moduli cartacei, lunghe code in dogana, attese interminabili per ricevere il rimborso e commissioni poco trasparenti hanno reso il processo lento e spesso frustrante.

Per chi viene dal Ticino, bastano poche ore di shopping in Italia per capire che il rimborso IVA, così com’è oggi, può trasformare un’esperienza piacevole in una procedura macchinosa.

E questo va contro lo spirito originario del tax-free: rendere il turismo più conveniente e incentivare gli acquisti locali.

STAMP Real TaxFree: semplificare per valorizzare la spesa

È qui che entra in gioco STAMP Real TaxFree, la piattaforma che ha rivoluzionato il modo di fare shopping oltreconfine.

STAMP nasce con una missione precisa: semplificare, eliminando burocrazia e attese per restituire ai turisti svizzeri il piacere dell’acquisto immediato.

La sua forza è nella tecnologia: con STAMP, il rimborso IVA non è più una promessa futura, ma uno sconto immediato applicato direttamente in negozio.

Niente più attese, né moduli da consegnare o denaro da riscuotere dopo la dogana.

STAMP nasce proprio per risolvere questi problemi. La piattaforma digitale permette di ricevere lo sconto IVA immediatamente in negozio, senza aspettare il rimborso post-doganale. In questo modo:

Ecco come cambia l’esperienza:

Il turista risparmia tempo e fatica , concentrandosi solo su ciò che conta davvero: lo shopping e il divertimento.

, concentrandosi solo su ciò che conta davvero: lo shopping e il divertimento. Il commerciante vede un aumento immediato delle vendite , grazie alla maggiore liquidità dei clienti e a un’esperienza d’acquisto più fluida.

, grazie alla maggiore liquidità dei clienti e a un’esperienza d’acquisto più fluida. Il turismo locale beneficia di un circolo virtuoso: più spesa, più efficienza, più soddisfazione per tutti.

Perché i turisti ticinesi ameranno STAMP

Il vero vantaggio per chi attraversa il confine non è solo risparmiare sull’IVA, ma vivere un’esperienza di shopping senza stress.

Con STAMP, il turista non paga l’IVA al momento dell’acquisto, così il turista può concentrarsi su quello che conta davvero: esplorare, scoprire e divertirsi.

Ecco perché i turisti ticinesi lo ameranno:

Shopping senza interruzioni: niente più file, moduli o attese. Tutto è digitale, veloce e trasparente.

niente più file, moduli o attese. Tutto è digitale, veloce e trasparente. Più tempo per la città: senza dover gestire pratiche o riscossioni, restano solo ore da dedicare a ristoranti, musei e passeggiate nei centri storici.

senza dover gestire pratiche o riscossioni, restano solo ore da dedicare a ristoranti, musei e passeggiate nei centri storici. Risparmio immediato , più acquisti possibili: lo sconto IVA applicato subito permette di avere più budget da reinvestire in altri capi o prodotti.

, più acquisti possibili: lo sconto IVA applicato subito permette di avere più budget da reinvestire in altri capi o prodotti. Esperienza positiva e senza sorprese: tutto è chiaro e conforme alla legge, senza commissioni nascoste o passaggi complicati.

Per iniziare subito a usufruire del servizio, basta registrarsi gratuitamente su 👉

Registrazione turista – Paga senza IVA in Italia

e scoprire quanto è semplice fare shopping in Italia con STAMP Real TaxFree.

Come i commercianti italiani traggono beneficio da STAMP

STAMP non è solo un vantaggio per chi compra, ma anche per chi vende.

I negozianti vedono più vendite, meno burocrazia e maggiore controllo sulle operazioni, senza anticipare denaro o preoccuparsi dei rimborsi.

I benefici sono tangibili:

Clienti più soddisfatti e fedeli: chi risparmia subito è più propenso a tornare e a spendere di più.

chi risparmia subito è più propenso a tornare e a spendere di più. Gestione semplice e integrata: tutte le fatture e le procedure fiscali sono automatizzate su un’unica piattaforma digitale.

tutte le fatture e le procedure fiscali sono automatizzate su un’unica piattaforma digitale. Incassi immediati e sicuri: il commerciante riceve subito il pagamento netto, senza ritardi né complicazioni.

il commerciante riceve subito il pagamento netto, senza ritardi né complicazioni. Esperienza moderna e competitiva: offrire STAMP significa posizionarsi come negozio innovativo e internazionale, capace di attrarre la clientela più esigente.

Gli esercenti interessati possono aderire in pochi minuti compilando il modulo ufficiale 👉

Sign up form per merchant – Aumenta le tue vendite

per iniziare subito a offrire ai clienti il vantaggio del Real TaxFree immediato in negozio.

FAQ – Domande frequenti sul Tax-Free in Italia

1. Devo comunque passare dalla dogana?

Sì. Il passaggio fisico alla dogana resta obbligatorio per legge. Tuttavia, con STAMP, l’IVA è già stata scontata in negozio: non dovrai riscuotere nulla dopo la vidimazione risparmiando tempo.

2. Quanto devo spendere per accedere al Tax-Free?

La soglia minima di spesa è di 70,01 euro IVA inclusa in un singolo negozio, nello stesso giorno. Vale solo per beni fisicamente esportabili (non servizi).

3. In cosa STAMP è diverso dagli altri competitor?

Stamp rimborsa integralmente l’IVA Italiana senza applicare commissioni esose ed esagerate, ma solo una equa tariffa di servizio che non mette le mani nelle tasche dei consumatori

4. Dove trovo i negozi che aderiscono a STAMP Real TaxFree?

I punti vendita partner espongono il logo STAMP Real TaxFree e sono elencati sulla piattaforma ufficiale. In negozio, basta chiedere di utilizzare STAMP per attivare la procedura.