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Zeudi Di Palma a Belve rivela l’uso dei regali delle fan

Zeudi Di Palma a Belve rivela l’uso dei regali delle fan

Zeudi Di Palma a Belve, cosa ha raccontato sui soldi dei fan

Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello, è stata ospite a Belve di Francesca Fagnani su Rai 2 il 7 aprile 2026.
Nel talk la tatuatrice di Scampia ha spiegato come ha gestito i circa 50 mila euro raccolti dalle fan, le Zeudiners, per compensare il montepremi non vinto al reality.
L’intervista, accolta con forti reazioni social, ha toccato fanbase, identità LGBTQ+, pricing dei tatuaggi e meet and greet, sollevando un dibattito su etica, percezione pubblica e responsabilità delle nuove celebrity digitali.

In sintesi:

  • Fan internazionali avrebbero raccolto circa 50 mila euro per Zeudi Di Palma.
  • I soldi, conferma Zeudi, sono stati usati per tasse, studi e formazione artistica.
  • La fanbase Zeudiners è accusata di toni aggressivi verso critici e giornalisti.
  • Discussione su costi di tatuaggi e meet and greet e ruolo delle nuove influencer.

Il fondo Zeudi, le fan internazionali e le polemiche sui social

A Belve, Zeudi Di Palma ha definito il “fondo Zeudi” come reale: una colletta globale, organizzata dalle fan, che avrebbe raggiunto la cifra simbolica di 50 mila euro, pari al premio del Grande Fratello perso in finale.
Zeudi ha raccontato di aver ricevuto regali e pacchi da “138 Paesi, dalle Filippine al Canada”, nonostante non parli inglese: un fenomeno di fandom transnazionale tipico delle nuove star nate nei reality e amplificate da TikTok e X.
Sulla propria community, le Zeudiners, ha riconosciuto l’esistenza di derive aggressive: *“Nei fandom c’è chi esagera, non ho il guinzaglio sulla mia fanbase”*, con un riferimento diretto alle critiche verso la giornalista Grazia Sambruna.
Ha poi rivendicato la propria immagine pubblica: *“Sono diventata simbolo di spontaneità, libertà e un po’ icona gay. Le persone non sono pronte ad accettare che io sia omosessuale in un corpo così femminile”*, collocandosi esplicitamente dentro il dibattito LGBTQ+ mainstream.

Nel confronto con Francesca Fagnani, Zeudi ha citato modelli e obiettivi: *“Vorrei essere la Ferragni perché è influente a modo suo e se ne frega del giudizio (…) Greta Tumberg si espone per la giustizia, quindi vorrei essere un po’ e un po’”*. Una dichiarazione che rivela l’ambizione di coniugare influenza digitale e impegno sociale, sebbene con formule approssimative che hanno alimentato l’ironia online.
Sui compensi per tatuaggi e meet and greet, ha difeso la libertà di mercato: *“L’arte non ha prezzo, qualsiasi tatuatore può decidere il suo prezzo”* e *“Il prezzo del meet and greet? Sono cose che succedono anche in discoteca, ne ho fatti solo due perché si erano create cose che non mi erano piaciute”*. Le sue parole riaccendono il confronto su come i personaggi nati nei reality monetizzano la popolarità fra fan giovanissimi, tra diritto al guadagno e rischio di sfruttamento emotivo.

Come Zeudi ha investito i 50 mila euro e cosa può accadere ora

Rispondendo alla domanda più delicata, Zeudi Di Palma ha spiegato l’utilizzo del denaro ricevuto: *“Il fondo Zeudi esiste (…) Alcuni li ho conservati per le tasse e alcuni per gli studi, mi piacerebbe intraprendere un corso di recitazione quando si calmeranno le acque”*.
Ha ammesso le critiche ricevute, soprattutto in Italia, legandole all’“invidia” per la rapidità della sua ascesa mediatica: *“Inizialmente non li volevo, poi mi hanno consigliato di accettarli perché avrei potuto investirli per migliorare me stessa”*.
Questa scelta solleva un tema centrale nell’economia della creator economy: la responsabilità nell’accettare donazioni significative da una fanbase molto coinvolta emotivamente. Se davvero il denaro verrà destinato a tasse, formazione e professionalizzazione – recitazione, arte, progetti strutturati – il “caso Zeudi” potrebbe trasformarsi da semplice polemica social a caso di studio su come i nuovi volti televisivi costruiscono carriere sostenibili dopo il reality, passando da notorietà effimera a progetto professionale misurabile.

FAQ

Chi è Zeudi Di Palma e perché è diventata famosa?

Zeudi Di Palma è una tatuatrice di Scampia, diventata popolare con il Grande Fratello 2024/2025, dove ha costruito una fanbase digitale molto attiva chiamata Zeudiners.

Il fondo Zeudi da 50 mila euro è stato confermato in tv?

Sì, Zeudi ha confermato a Belve l’esistenza del “fondo Zeudi”, spiegando che i soldi derivano da una colletta internazionale organizzata dalle sue fan.

Come ha dichiarato di avere speso i soldi raccolti dalle fan?

Zeudi ha affermato di aver destinato parte del denaro al pagamento delle tasse e parte a studi e formazione, in particolare un futuro corso di recitazione.

Perché i prezzi dei tatuaggi e dei meet and greet di Zeudi fanno discutere?

Fanno discutere perché alcuni utenti li ritengono troppo alti. Zeudi risponde che “l’arte non ha prezzo” e che ogni artista può stabilire liberamente le proprie tariffe.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Zeudi Di Palma?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica basata su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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