Home / SPETTACOLI & CINEMA / Bianca Balti rivela il potere del piacere fisico nelle relazioni sentimentali

Bianca Balti, confessioni su amore, corpo, dipendenze e maternità

La top model Bianca Balti, 42 anni, racconta a Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante come sesso, denaro, dipendenze e maternità abbiano plasmato la sua vita.

Nel dialogo, registrato a Milano e diffuso online nei giorni scorsi, la modella collega la propria educazione sentimentale al piacere fisico, ripercorre la dipendenza da droghe iniziata in adolescenza, affronta la paura di morire per le figlie e spiega perché oggi protegge con rigore la propria indipendenza economica.

Le sue parole, spesso crude ma lucide, offrono uno spaccato raro sul dietro le quinte dell’industria della moda, sui rischi delle dipendenze e sul peso psicologico della maternità dopo un tumore all’utero.

Un racconto personale che intercetta temi pubblici sensibili: benessere mentale, empowerment femminile e gestione consapevole del denaro.

In sintesi:

Bianca Balti collega innamoramento e orgasmo, raccontando la confusione tra emozione e piacere fisico.

collega innamoramento e orgasmo, raccontando la confusione tra emozione e piacere fisico. Rivela anni di dipendenza da alcol e droghe, iniziata a 14 anni e affrontata in rehab.

Dopo il tumore all’utero valuta maternità surrogata o adozione per avere un figlio con Alessandro Cutrera .

. Sottolinea il valore dell’indipendenza economica femminile e la paura di morire lasciando sole le figlie.

Intimità, denaro e dipendenze: il racconto senza filtri di Bianca Balti

Nel podcast, Bianca Balti ammette quanto la dimensione fisica abbia condizionato i suoi legami affettivi: “Se mi dai un orgasmo io mi innamoro. Facevo l’amore con un uomo e mi innamoravo, confondevo il cuore con gli orgasmi”.

La modella, oggi serena accanto al compagno Alessandro Cutrera, racconta anche il rapporto complesso con il denaro: “Mi mette ancora molta ansia, non guardo i soldi ma sto imparando a gestirli… L’indipendenza economica è troppo importante per una donna. Anche adesso che ho una relazione sana, non accetto che mi si paghi al ristorante”.

La paura della morte è filtrata dalle esigenze delle figlie, di 18 e 10 anni: “La mia paura di morire è legata solo alle mie figlie, al pensarle tristi perché la mamma è morta”. L’organizzazione finanziaria, spiega, è diventata una forma di protezione concreta per il loro futuro.

Sul passato, la top model non edulcora nulla: “Sono stata dipendente da tutte le droghe: ho iniziato a 14 anni con l’alcol e poi non ho più potuto smettere”.

A 29 anni entra in rehab e deve reimparare tutto: “Non avevo mai fatto niente senza le droghe: come divertirsi, come vivere le situazioni sentimentali”. È da sobria che scopre un divertimento autentico: “Quando mia figlia Matilde aveva 15 anni andavo a ballare con lei, sono state le feste in cui mi sono divertita di più”.

Dopo il tumore all’utero, rimosso chirurgicamente, la possibilità di un figlio con Cutrera passa da ovociti conservati, maternità surrogata o adozione: tutte opzioni che valuta, consapevole dei risvolti etici, legali e psicologici.

Prospettive future tra maternità, salute mentale ed empowerment femminile

Le riflessioni di Bianca Balti superano il piano biografico e intercettano questioni sempre più centrali nel dibattito pubblico.

La sovrapposizione tra piacere e innamoramento apre un confronto sulla mancanza di educazione affettiva e sessuale, soprattutto in contesti ad alta pressione estetica come la moda.

La scelta di parlare apertamente di rehab, tumore e paura di morire per le figlie contribuisce a normalizzare il ricorso ai percorsi di cura, sottolineando l’importanza del supporto psicologico e della pianificazione patrimoniale per i genitori single o separati.

L’insistenza sull’indipendenza economica femminile, infine, conferma un trend: anche in relazioni percepite come “sane”, molte donne rivendicano il controllo delle proprie risorse come condizione di libertà emotiva e negoziale.

FAQ

Cosa ha detto Bianca Balti sul legame tra orgasmo e innamoramento?

Ha affermato esplicitamente di aver spesso confuso orgasmi e sentimenti, dicendo: “Se mi dai un orgasmo io mi innamoro”, collegando piacere fisico e coinvolgimento emotivo.

Quando Bianca Balti ha iniziato il percorso di riabilitazione dalle droghe?

Ha iniziato la riabilitazione a 29 anni, dopo anni di dipendenza da alcol e altre sostanze cominciata intorno ai 14 anni.

Perché Bianca Balti insiste sull’indipendenza economica femminile?

Sostiene che l’indipendenza economica sia fondamentale per non subire controllo, rifiutando persino che il partner le paghi il ristorante.

Quali opzioni valuta Bianca Balti per avere un figlio con il compagno?

Considera maternità surrogata e adozione, avendo conservato ovociti ma non avendo più l’utero dopo l’intervento oncologico.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su Bianca Balti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.