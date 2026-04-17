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Tiziano Ferro confessa dipendenze e panico, la svolta con la psicologa

Tiziano Ferro confessa dipendenze e panico, la svolta con la psicologa

Tiziano Ferro, nuovo singolo, album deluxe e tour: la rinascita personale

Tiziano Ferro torna al centro della scena musicale italiana con il singolo “Superstar”, in duetto con Giorgia, anticipazione di “Sono un grande (Deluxe)”, in uscita il 22 maggio. Il progetto contiene le tracce dell’album pubblicato lo scorso autunno, arricchite da 7 nuovi brani e 5 collaborazioni inedite.
Parallelamente, l’artista rientrerà in Italia per il tour negli stadi “Stadi 26”, 12 date nelle principali città con oltre 400mila biglietti già venduti.
In un colloquio con lo psichiatra Vittorio Lingiardi per il settimanale “Venerdì” di la Repubblica, Ferro racconta senza filtri il percorso psicologico che lo ha portato a curare disturbi alimentari, dipendenze, panico e difficoltà di accettazione di sé, fino al coming out e a una nuova visione della propria vita privata e del ruolo di padre.

In sintesi:

  • Nuovo singolo “Superstar” con Giorgia e album “Sono un grande (Deluxe)” in uscita il 22 maggio.
  • Tour “Stadi 26”: 12 concerti negli stadi italiani, già venduti oltre 400mila biglietti.
  • Percorso psicologico: disturbi alimentari, alcol, panico e accettazione di sé affrontati in terapia.
  • Nuova consapevolezza affettiva e genitoriale, tra coming out, famiglia e ruolo di padre.

Nuovo album, tour negli stadi e la svolta con la psicoterapia

Il 22 maggio Tiziano Ferro pubblica “Sono un grande (Deluxe)”, evoluzione del disco uscito lo scorso autunno, arricchito da 7 brani inediti e 5 nuove collaborazioni, tra cui il duetto con Giorgia in “Superstar”.
L’uscita discografica si intreccia con il ritorno live in Italia: il tour “Stadi 26” porterà l’artista in 12 stadi delle principali città italiane, con oltre 400mila biglietti già acquistati, segnale di una fidelizzazione di pubblico rara nel panorama nazionale.

Nell’intervista a Vittorio Lingiardi, Ferro ricostruisce l’incontro decisivo con la psicoterapia: il crollo in una camera d’albergo a Milano, l’sms a un conoscente “piuttosto famoso” per farsi dare il numero di una psicologa, la decisione improvvisa ma lucida di “correre” in analisi.
“Ho iniziato a sentirmi bene solo per il fatto di aver deciso di iniziare a volermi bene”, racconta, sintetizzando un passaggio chiave di consapevolezza personale che affianca la sua maturità artistica.

Dai disturbi e dal bullismo al coming out e alla paternità

Tiziano Ferro definisce il sé più giovane “un concentrato di sintomi”: disturbo alimentare, bullismo, addiction, attacchi di panico e difficoltà di accettazione.
Dopo un primo percorso in Italia, decide di affidarsi in America a una psicologa con approccio cognitivo-comportamentale: “Prima affrontiamo i comportamenti, poi parliamo di tuo padre, di tua madre e di tua nonna”, ricorda, sottolineando l’efficacia pragmatica di quel metodo su problemi alimentari e alcolici.

La terapia inizia a 28 anni e, dopo due anni, sfocia nel coming out. Decisiva la reazione del fratello diciottenne: “Ma perché è un problema?”. In quella frase Ferro legge il segno di un cambiamento culturale in corso, a fronte di una carriera in cui temeva le interviste per l’inevitabile domanda sulla vita privata e si sentiva “sbagliato”, persino di fronte a produttori che chiedevano: “Ma non hai una fidanzata per un servizio fotografico?”.
Oggi il palco resta “casa”, tra classici e nuovi brani, ma l’orizzonte affettivo è dominato dai figli. “Voglio essere il padre, non il loro migliore amico… Dire di no è un gesto d’amore”, afferma delineando una paternità responsabile.

FAQ

Quando esce l’album “Sono un grande (Deluxe)” di Tiziano Ferro?

L’album “Sono un grande (Deluxe)” di Tiziano Ferro esce il 22 maggio e contiene 7 inediti e 5 nuove collaborazioni.

Che cos’è il tour “Stadi 26” di Tiziano Ferro e quante date prevede?

Il tour “Stadi 26” è la nuova tournée negli stadi di Tiziano Ferro, con 12 date e oltre 400mila biglietti già venduti.

Quale ruolo ha avuto la psicoterapia nella vita di Tiziano Ferro?

La psicoterapia ha aiutato concretamente Tiziano Ferro a gestire disturbi alimentari, alcol, panico e accettazione di sé, favorendo anche il coming out.

Che tipo di approccio terapeutico ha funzionato per Tiziano Ferro?

Per Tiziano Ferro è risultato decisivo l’approccio cognitivo-comportamentale di una psicologa americana, focalizzato prima sui comportamenti e poi sulle dinamiche familiari profonde.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Tiziano Ferro?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica su contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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