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Fidanzato accecato dalla gelosia aggredisce la partner con un coltello, la rapina e tenta di investirla

Fidanzato accecato dalla gelosia aggredisce la partner con un coltello, la rapina e tenta di investirla

Donna aggredita per una foto social: arrestato il compagno a Roma

A Casal Bruciato, periferia est di Roma, un appuntamento tra fidanzati è degenerato nella notte tra sabato e domenica in una violenta aggressione.
Un uomo di 45 anni, romano, ha picchiato la compagna, l’ha ferita con un coltello e ha tentato di investirla in auto dopo una lite scoppiata per una foto pubblicata sui social.
La donna, sanguinante e in stato di choc, ha chiamato il 112: la polizia è intervenuta, l’ha soccorsa e ha fermato poco dopo l’uomo, trovato con un coltello, un orologio da donna e alcuni gioielli sottratti alla vittima.

Il 45enne è stato arrestato per rapina e lesioni personali aggravate.
Il caso riaccende l’attenzione sulla violenza di genere legata al controllo ossessivo della vita digitale delle partner.

In sintesi:

  • Lite tra fidanzati a Casal Bruciato per una foto sui social.
  • Lui la picchia, la deruba, la ferisce con un coltello e tenta di investirla.
  • La donna chiama il 112, interviene la polizia e scatta l’arresto.
  • Contestati i reati di rapina e lesioni personali aggravate.

Dalla lite nel bar all’arresto per rapina e lesioni aggravate

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’incontro tra i due era avvenuto in un bar di Casal Bruciato.
L’uomo avrebbe subito rivolto alla compagna una serie di pesanti offese per una foto che lei aveva pubblicato sui social, considerata da lui inopportuna.
Per “chiarire” la questione, la coppia è salita in auto, dove la tensione è esplosa in violenza fisica.

Il 45enne avrebbe iniziato a colpire la donna e a strapparle dal polso e dalle dita un orologio, due anelli e due bracciali, tutti oggetti che in passato le aveva regalato.
Nella colluttazione, dopo essere stato morso a un dito, l’uomo avrebbe estratto un coltello, cercando di colpirla ripetutamente.
Nel tentativo di difendersi, la vittima ha riportato gravi ferite a una mano.

Scappata dall’auto, la donna sarebbe stata quasi investita: l’uomo avrebbe ingrannato la marcia puntando verso di lei.
Poi, convincendola a risalire a bordo, l’avrebbe nuovamente aggredita fino all’intervento della polizia, allertata dalla chiamata della vittima.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la donna in lacrime e ferita a un braccio; una seconda pattuglia ha rintracciato il 45enne poco dopo.
In tasca aveva il coltello, l’orologio e i gioielli sottratti, elementi ritenuti decisivi per configurare anche il reato di rapina.

Violenza di controllo digitale e intervento delle forze dell’ordine

L’episodio evidenzia come il controllo ossessivo sui social possa trasformarsi in violenza fisica e patrimoniale.
La foto “di troppo” diventa un pretesto per esercitare potere, umiliare e colpire la partner, fino al rischio concreto per la sua vita.

Il tempestivo ricorso al 112 da parte della donna e il rapido intervento della polizia hanno impedito conseguenze peggiori, confermando l’importanza di denunciare subito ogni escalation di minacce o aggressioni.
Il caso di Casal Bruciato si inserisce in un quadro nazionale in cui il controllo digitale, le gelosie social e lo stalking online sono sempre più spesso l’anticamera di reati gravi.

FAQ

Perché l’uomo è stato arrestato a Casal Bruciato?

L’uomo è stato arrestato perché avrebbe picchiato la compagna, derubandola dei gioielli e ferendola con un coltello, configurando rapina e lesioni aggravate.

Cosa ha scatenato la lite tra i due fidanzati?

La lite sarebbe nata da una foto pubblicata sui social dalla donna, giudicata inaccettabile dal compagno, che ha reagito con violenza crescente.

Come ha chiesto aiuto la vittima durante l’aggressione?

La vittima ha chiamato il 112, riferendo di essere stata rapinata e ferita dal compagno; la segnalazione ha consentito l’intervento immediato della polizia.

Quali reati sono contestati al 45enne romano?

Le autorità contestano rapina e lesioni personali aggravate, alla luce delle percosse, dell’uso del coltello e della sottrazione dei gioielli.

Qual è la fonte delle informazioni su questo episodio?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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