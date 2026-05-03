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YouTube estende il Picture in Picture gratuito a tutti gli utenti, ma con importanti restrizioni

YouTube estende il Picture in Picture gratuito a tutti gli utenti, ma con importanti restrizioni

YouTube sblocca il Picture‑in‑Picture gratis su iPhone e Android

La piattaforma video YouTube sta estendendo in queste settimane la funzione Picture‑in‑Picture a tutti gli utenti, anche senza abbonamento YouTube Premium.
Il cambiamento riguarda sia iPhone sia dispositivi Android in numerosi mercati internazionali, Italia compresa.
L’obiettivo è rendere più flessibile la fruizione dei contenuti video mentre si utilizzano altre app sullo smartphone, pur mantenendo alcune limitazioni sui contenuti musicali per preservare il valore commerciale dell’offerta a pagamento.

In sintesi:

  • Il Picture‑in‑Picture di YouTube arriva gratuitamente su iPhone e Android anche senza Premium.
  • La funzione consente di continuare il video in una finestra flottante usando altre app.
  • I contenuti musicali resteranno in gran parte riservati agli abbonati YouTube Premium.
  • Il rollout è graduale: l’attivazione può richiedere giorni in base all’account.

Come funziona il nuovo Picture‑in‑Picture gratuito su YouTube

Il Picture‑in‑Picture permette di ridurre il video in una piccola finestra mobile, visibile sopra altre applicazioni.
Su iPhone, dove il PiP è supportato nativamente da iOS, gli utenti potranno rispondere a messaggi, navigare su Safari o controllare la posta continuando a seguire il video.
Su Android la funzione era già parzialmente disponibile in alcuni Paesi, ma l’estensione globale consolida un’esperienza d’uso uniforme.

La novità riguarda soprattutto chi utilizza YouTube in versione gratuita, finora escluso dal PiP in molti mercati extra USA.
Google ha scelto un’attivazione lato server, con rollout a ondate: l’opzione può comparire in momenti diversi anche tra utenti dello stesso Paese.
In assenza del PiP, molti ricorrevano a workaround via browser, spesso instabili e poco intuitivi; l’abilitazione nativa semplifica radicalmente l’uso quotidiano della piattaforma.

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Restano tuttavia vincoli sui video classificati come contenuti musicali, che continueranno a richiedere un abbonamento YouTube Premium o YouTube Music per la riproduzione in background o in finestra flottante.
È una scelta coerente con il modello di business di YouTube, che monetizza l’ascolto audio continuativo attraverso i piani a pagamento.
Per tutorial, gameplay, podcast video e interviste, invece, l’esperienza diventerà molto più fluida per milioni di utenti.

Impatto sugli utenti e possibili sviluppi futuri

L’apertura del Picture‑in‑Picture gratuito cambia il modo di consumare video lunghi su YouTube, rendendo più naturale affiancare contenuti informativi e attività quotidiane sullo smartphone.
Per creator e media significa maggiori probabilità che i video restino in riproduzione anche mentre l’utente passa ad altre app, con potenziali benefici sui tempi di visione.

Nel medio periodo, la distinzione tra contenuti musicali e non musicali diventerà cruciale: classificazioni errate potrebbero incidere sull’accesso al PiP e sull’esperienza dell’utente.
È plausibile che Google affini ulteriormente le impostazioni, magari offrendo opzioni più granulari agli abbonati Premium o nuove modalità di personalizzazione.
Per ora la priorità resta monitorare il rollout e le reazioni degli utenti, soprattutto su iPhone, dove il blocco storico del PiP era percepito come una forte limitazione rispetto alle possibilità offerte da iOS.

FAQ

Come attivare il Picture‑in‑Picture gratuito su YouTube?

È sufficiente aggiornare l’app YouTube all’ultima versione e avviare un video; uscendo alla Home, il player dovrebbe ridursi automaticamente in finestra flottante, se il PiP è stato abilitato sull’account.

Il Picture‑in‑Picture YouTube funziona con tutti gli iPhone?

Sì, funziona sugli iPhone che supportano il PiP di iOS, in genere dai modelli con versioni di iOS recenti. È necessario aver attivato il Picture‑in‑Picture nelle impostazioni di sistema.

Perché i video musicali restano esclusi dal Picture‑in‑Picture gratis?

Perché YouTube monetizza l’ascolto continuativo tramite YouTube Premium e YouTube Music. Concedere PiP gratuito sui contenuti musicali ridurrebbe il valore percepito degli abbonamenti a pagamento dedicati all’audio in background.

Cosa fare se il Picture‑in‑Picture non compare sul mio account?

Conviene aggiornare l’app, riavviare il dispositivo e attendere qualche giorno. Il rollout è progressivo via server; l’attivazione non è immediata per tutti gli account, nemmeno nello stesso Paese.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su YouTube?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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