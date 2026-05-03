Home / SOCIAL MEDIA / Instagram colpisce gli aggregatori di contenuti e ridisegna la visibilità degli account sulla piattaforma

Instagram penalizza gli account aggregatori per premiare i creator originali

Instagram ha introdotto nuove regole che limitano la visibilità degli account aggregatori, ossia i profili che ripubblicano sistematicamente contenuti altrui, soprattutto foto e caroselli.



Le modifiche, operative a livello globale sulla piattaforma di Meta, incidono sulle raccomandazioni algoritmiche nel feed e nella sezione Discover.



L’obiettivo dichiarato è premiare i creator originali, riducendo la crescita organica dei profili che fanno semplice copia-incolla, senza reale trasformazione creativa.

In sintesi:

Gli account che ripubblicano contenuti altrui perderanno l’accesso alle raccomandazioni nel feed e Discover.

Le nuove regole si applicano ora anche a foto e caroselli, non solo ai Reel.

È considerato originale solo il contenuto che aggiunge valore o una prospettiva unica.

Il riuso creativo, come i meme trasformativi, resta ammesso e può continuare a crescere.

Come funziona il nuovo algoritmo tra contenuti originali e riuso creativo

Il cambiamento riguarda la distribuzione algoritmica: i post di account che ripubblicano regolarmente materiale non proprio non saranno più idonei alle raccomandazioni di Instagram.



Questi contenuti non verranno quindi spinti nelle aree di suggerimento dell’app, inclusi il feed raccomandato e la sezione Discover, riducendo drasticamente le possibilità di raggiungere nuovo pubblico.



Chi segue già un account aggregatore continuerà però a vedere normalmente i suoi post: non c’è censura, ma una ridefinizione della portata organica.

Per la piattaforma, un contenuto è “originale” quando è creato interamente da chi lo pubblica o riflette una prospettiva chiaramente unica.



Rientrano in questa categoria foto scattate dall’autore, video registrati in prima persona o contenuti progettati e sviluppati autonomamente.



Sono considerati originali anche i materiali di terzi modificati in modo sostanziale, quando l’intervento aggiunge significato, contesto o creatività tali da trasformare il contenuto di partenza.

La linea di demarcazione è tra riuso creativo e ripubblicazione pigra.



I meme restano ammessi e possono essere premiati, se il creator introduce umorismo, commento sociale, riferimenti culturali o una narrazione riconoscibile attraverso testo, editing o voice-over.



Secondo Instagram, i migliori creator di meme rendono “propri” i contenuti di terzi, inserendoli in un nuovo contesto, con una battuta o un’interpretazione che prima non esistevano.

Al contrario, interventi minimi come l’aggiunta di un watermark, la semplice variazione di velocità di un video o il caricamento dello screenshot di un post con il nome utente visibile non bastano a qualificare il contenuto come originale.



Queste pratiche sono classificate come riuso a basso sforzo e verranno penalizzate.



La protezione dei creator era già attiva sui Reel, ma ora viene estesa in modo esplicito anche ai post statici e ai caroselli, spostando il credito – e soprattutto la distribuzione – verso chi ha realmente creato il contenuto.

Impatto futuro su creator, aggregatori e strategie di crescita su Instagram

Le nuove regole costringono gli account basati sul semplice ripost a ripensare il proprio modello di crescita.



Senza raccomandazioni, i profili aggregatori dovranno puntare su collaborazione diretta con i creator, co-creazione o trasformazioni profonde dei contenuti altrui.



Per i creator nativi, il cambiamento apre spazi di visibilità finora occupati da pagine che capitalizzavano il loro lavoro senza reale valore aggiunto.

Nel medio periodo è probabile un aumento di contenuti ibridi, dove riuso e creatività si intrecciano per soddisfare i criteri di originalità di Instagram.



Chi saprà documentare il proprio processo creativo, mostrare prospettive uniche e costruire formati riconoscibili potrà beneficiare maggiormente della spinta algoritmica.



Per i brand e le community page, la sfida sarà distinguersi dall’aggregazione passiva, puntando su narrazioni proprietarie, format editoriali e commento qualificato ai trend.

FAQ

Cosa succede ora agli account che ripubblicano solo contenuti altrui?

Gli account che ripubblicano solo contenuti altrui non saranno più idonei alle raccomandazioni nel feed e in Discover, limitando fortemente la loro crescita organica verso nuovi utenti.

Come posso rendere originale un contenuto riutilizzato su Instagram?

È sufficiente trasformare sostanzialmente il contenuto: aggiungi testo, narrazione, editing creativo, contesto o commento che cambino significato, prospettiva o funzione rispetto alla versione originale.

I meme con immagini prese dal web verranno penalizzati da Instagram?

No, i meme non verranno penalizzati se introducono umorismo, critica, riferimenti culturali o una lettura personale riconoscibile, rendendo il risultato chiaramente diverso e autonomo rispetto al materiale di partenza.

Le pagine brand che usano contenuti di utenti rischiano minore visibilità?

Sì, se si limitano al semplice repost. Per mantenere visibilità devono ottenere autorizzazioni, aggiungere storytelling, contesto editoriale e trasformare realmente i contributi degli utenti in contenuti propri.

Quali sono le fonti della notizia sulle nuove regole Instagram?

La notizia è basata su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.