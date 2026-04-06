Home / PRODOTTI / Xiaomi presenta videocamera 4K a doppia lente con intelligenza artificiale per sicurezza domestica avanzata

Telecamera smart Xiaomi 4K con AI, cosa offre e perché è importante

La nuova telecamera smart Xiaomi con intelligenza artificiale è stata presentata in Cina nelle scorse ore, con l’obiettivo di ridefinire la sorveglianza domestica ad alta risoluzione. Pensata per case, appartamenti e contesti di caregiving, integra doppia lente su gimbal motorizzato, visione notturna evoluta e funzioni di monitoraggio intelligente delle persone, in particolare anziani e soggetti fragili. Xiaomi punta così a rafforzare la propria posizione nel settore smart home dopo il recente lancio della sua nuova serratura smart, anticipando un possibile sbarco anche nei mercati internazionali.

In sintesi:

Nuova telecamera 4K Xiaomi con doppia lente e gimbal motorizzato per sorveglianza domestica avanzata.

con doppia lente e gimbal motorizzato per sorveglianza domestica avanzata. Funzioni di intelligenza artificiale dedicate al caregiving e al monitoraggio di persone fragili.

dedicate al caregiving e al monitoraggio di persone fragili. Visione notturna potenziata per immagini chiare anche in condizioni di buio totale.

Per ora disponibile solo in Cina, in attesa di indicazioni su Europa e Italia.

Come funziona la telecamera Xiaomi 4K con AI e doppia lente

La nuova telecamera 4K di Xiaomi nasce come dispositivo ibrido tra videosorveglianza tradizionale e assistente intelligente per la sicurezza domestica. La presenza della doppia lente su gimbal motorizzato permette di coprire una porzione molto ampia della stanza, riducendo i punti ciechi e mantenendo elevata la qualità dell’immagine anche durante i movimenti di tracking automatico.

Il gimbal garantisce rotazioni fluide, limitando scatti e vibrazioni tipici delle telecamere economiche. La registrazione in 4K offre un livello di dettaglio utile non solo per identificare volti e oggetti, ma anche per una migliore lettura delle scene in chiave di caregiving, ad esempio per verificare eventuali cadute o comportamenti anomali.

Il vero elemento differenziante resta comunque la componente di intelligenza artificiale. L’AI non si limita al semplice rilevamento di movimento, ma punta a riconoscere situazioni specifiche legate alla sicurezza delle persone: presenza prolungata a terra, accessi in orari inconsueti, stazionamenti sospetti vicino a porte e finestre. Questo orienta il prodotto verso famiglie con anziani, caregiver professionali e utenti che desiderano un controllo discreto ma continuo degli ambienti domestici.

La visione notturna è stata potenziata con sensori dedicati per rendere leggibili le immagini anche al buio completo, elemento cruciale in caso di emergenze notturne o tentativi di intrusione. In prospettiva, l’integrazione con l’ecosistema smart home Xiaomi può trasformare la telecamera nel nodo centrale di una rete di sicurezza connessa.

Prospettive per l’arrivo in Europa e impatto sullo smart home

Attualmente la telecamera smart 4K con AI di Xiaomi è disponibile solo sul mercato cinese, seguendo la consueta strategia del brand: lancio domestico, raccolta feedback, eventuale adattamento alle normative e successiva espansione globale. Per Italia ed Europa non ci sono ancora conferme ufficiali su tempi e prezzi.

L’eventuale arrivo nel Vecchio Continente aprirebbe però un segmento competitivo interessante: quello delle telecamere AI orientate al caregiving, oggi coperto solo in parte dai principali player della videosorveglianza. Per gli utenti finali significherebbe poter contare su un dispositivo unico per sicurezza, monitoraggio notturno e assistenza remota ai familiari anziani, mentre per il mercato smart home europeo potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso sistemi domestici realmente intelligenti e predittivi.

FAQ

Che cos’ha di diverso la nuova telecamera smart Xiaomi 4K?

La nuova telecamera Xiaomi integra doppia lente su gimbal motorizzato, registrazione 4K, visione notturna avanzata e funzioni di intelligenza artificiale espressamente pensate per caregiving e sicurezza domestica evoluta.

La telecamera Xiaomi con AI è adatta al monitoraggio degli anziani?

Sì, il dispositivo è progettato per il caregiving: l’AI può riconoscere situazioni anomale, come cadute o movimenti insoliti, inviando notifiche mirate ai familiari o ai caregiver.

La nuova telecamera smart Xiaomi è già disponibile in Italia?

Attualmente no, la telecamera è stata lanciata solo in Cina. Xiaomi valuterà successivamente l’espansione internazionale, inclusi i mercati europei e quello italiano.

La telecamera Xiaomi 4K funziona con l’ecosistema smart home esistente?

Con ogni probabilità sì: Xiaomi integra abitualmente le sue telecamere nella piattaforma smart home proprietaria, permettendo automazioni con sensori, serrature e altri dispositivi compatibili.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su questa telecamera?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.