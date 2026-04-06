Home / NEWS / Napoli stende il Milan e conquista il secondo posto in classifica con una vittoria di misura

Napoli batte Milan 1-0: Politano decide la corsa Champions

Il big match di Serie A tra Napoli e Milan, giocato allo stadio Diego Armando Maradona domenica 6 aprile 2026, si è concluso 1-0 per la squadra di Antonio Conte.

Il gol decisivo è arrivato al 79’ con il sinistro al volo di Matteo Politano, subentrato dalla panchina.

Con questa vittoria il Napoli sorpassa il Milan al secondo posto, portandosi a -7 dall’Inter capolista e consolidando la propria posizione in zona Champions, mentre la squadra di Massimiliano Allegri scivola terza e vede avvicinarsi la Juventus di Luciano Spalletti.

In sintesi:

Gol di Politano al 79’: Napoli batte Milan 1-0 al Maradona.

Napoli secondo in classifica, Milan terzo e Champions da blindare.

Milinkovic-Savic rischia, Maignan tiene a galla il Milan fino al finale.

Nkunku spreca, Olivera e Politano decisivi per la squadra di Conte.

La sfida è stata una vera partita a scacchi tattica tra Conte e Allegri, con ritmi alti ma pochi spazi.

Nel primo tempo il Milan sfiora il vantaggio con Pavlovic, su punizione di Adrien Rabiot, approfittando di un’uscita a vuoto di Milinkovic-Savic. Il Napoli reagisce con una conclusione a giro di Leonardo Spinazzola.

Dopo l’intervallo sale l’intensità: Giovane impegna severamente Mike Maignan, mentre il Milan spreca una grande occasione con Christopher Nkunku, lanciato in verticale da Youssouf Fofana.

Politano e Olivera cambiano la partita, Napoli ora crede nel secondo posto

L’episodio chiave arriva all’79’. Alisson Santos allarga per Mathias Olivera, che crossa morbido in area: Koni De Winter respinge male di testa, alle spalle di Bartesaghi sbuca Matteo Politano, che di sinistro al volo batte Maignan e firma l’1-0.

Per Politano, entrato da appena quattro minuti, è l’ennesima conferma del suo ruolo di uomo “spacca-partite” nel progetto tecnico di Conte. Olivera viene premiato dalla sua costanza con un’azione decisiva, dopo una gara di grande applicazione sia in fase difensiva che offensiva.

Nel Milan pesa la prova negativa di Nkunku: preferito a Christian Pulisic, fallisce la migliore chance rossonera e non incide mai realmente, nonostante un maggiore impegno nella ripresa.

In classifica il Napoli sale a -7 dall’Inter e a +2 sul Milan, mentre la Juventus resta a -6 dai rossoneri con ancora sette giornate da disputare, lasciando la corsa Champions aperta e delicatissima.

Dal punto di vista disciplinare, ammoniti e lo stesso Politano; l’arbitro Daniele Doveri gestisce un match intenso ma corretto, con 1 minuto di recupero nel primo tempo e 5 nel secondo.

Per Conte, il successo certifica la solidità difensiva e la profondità della rosa, capace di trovare dalla panchina la giocata decisiva.

Per Allegri, secondo ko esterno consecutivo e necessità di ritrovare certezze lontano da San Siro, anche alla luce del calendario e della pressione crescente della Juventus nella lotta al quarto posto.

Scenari futuri e impatto sulla lotta Champions in Serie A

Il successo del Napoli contro il Milan ridisegna gli equilibri della corsa Champions.

Gli azzurri, ora secondi, possono puntare con decisione al miglior piazzamento possibile dietro l’Inter, mentre il Milan è chiamato a reagire subito per non complicarsi il cammino europeo.

La Juventus, quinta e in risalita, monitora da vicino: i sei punti di distacco dal Milan con sette turni ancora da giocare tengono aperta ogni prospettiva.

La capacità del Napoli di vincere “di corto muso” in uno scontro diretto peserà nelle valutazioni psicologiche e statistiche del finale di stagione, specie negli scontri con le dirette rivali.

FAQ

Chi ha deciso Napoli-Milan e in quale minuto è arrivato il gol?

La partita è stata decisa da Matteo Politano, autore del gol dell’1-0 al 79’, con un sinistro al volo in area.

Come cambia la classifica di Serie A dopo Napoli-Milan 1-0?

Il Napoli sale al secondo posto a -7 dall’Inter e a +2 sul Milan, mentre la Juventus resta a -6 dai rossoneri.

Chi è stato indicato come migliore in campo nel match Napoli-Milan?

Il migliore in campo è stato valutato Matteo Politano, decisivo da subentrato con la rete che ha spezzato l’equilibrio al Maradona.

Perché la prova di Christopher Nkunku è stata giudicata insufficiente?

La prestazione di Christopher Nkunku è negativa perché spreca una grande occasione nel primo tempo e non riesce mai a impensierire seriamente la difesa del Napoli.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Napoli-Milan?

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente le informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborate dalla nostra Redazione.