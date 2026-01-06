XGIMI Titan Noir Max il proiettore di punta che rivoluziona l’home cinema con potenza e nitidezza straordinarie

Novità principali del Titan Noir Max

XGIMI presenta la serie TITAN Noir Max al CES 2026, evoluzione del suo proiettore di punta. L’aggiornamento introduce un sistema di diaframma dinamico che, secondo l’azienda, porta il contrasto nativo fino a 10.000:1, con neri più profondi e migliore controllo delle alte luci nelle scene scure. Parallelamente, è stata riprogettata l’architettura SST DMD per la gestione termica a livello di chip, con l’obiettivo di sostenere una maggiore luminosità in modo più costante e con minore stress termico nelle sessioni prolungate. La serie Noir Max nasce come raffinamento del TITAN lanciato a inizio 2025, spostando il focus dall’uso esclusivamente professionale a una fruibilità più ampia che includa sale cinema domestiche e media room. L’azienda descrive il nuovo modello come un flagship più accessibile senza sacrificare stabilità e precisione richieste dalle installazioni avanzate. Demo dal vivo sono previste in fiera, mentre i preordini sono attesi per l’inizio del 2026; il prezzo non è stato ancora comunicato.

Design e miglioramenti hardware

Il TITAN Noir Max mantiene un corpo massiccio e squadrato, con ottica frontale ben in vista e ampie feritoie di ventilazione per favorire il flusso d’aria. L’integrated stand offre regolazioni rapide dell’inclinazione, rendendo l’installazione più flessibile in sala dedicata pur restando pensato per postazioni fisse. L’elemento chiave è il diaframma dinamico, progettato per modulare la luce e consolidare il contrasto nativo 10.000:1, con gestione più rigorosa dei neri e delle alte luci in contenuti scuri. All’interno, la revisione dell’architettura SST DMD punta alla dissipazione termica a livello di chip: l’obiettivo è garantire un’emissione luminosa più stabile nel tempo riducendo lo stress termico durante le visioni prolungate. L’insieme di chassis robusto, ottica prominente e raffreddamento ottimizzato sposta il focus dalla pura installazione professionale a un uso più agevole in home theater avanzati, preservando precisione cromatica e affidabilità per set-up di fascia alta.

Disponibilità e tempistiche di lancio

XGIMI mostra la serie TITAN Noir Max al CES 2026 con demo dal vivo sullo showfloor. I preordini sono previsti per l’inizio del 2026, mentre i dettagli sul prezzo non sono ancora stati divulgati.

FAQ

Che cos’è il TITAN Noir Max? È l’aggiornamento del proiettore di punta di XGIMI , con diaframma dinamico e revisione termica del modulo SST DMD .

È l’aggiornamento del proiettore di punta di , con diaframma dinamico e revisione termica del modulo . Qual è il miglioramento principale del contrasto? Il sistema a diaframma dinamico punta a un contrasto nativo 10.000:1 per neri più profondi e luci controllate.

Il sistema a punta a un per neri più profondi e luci controllate. Come è cambiata la gestione termica? La nuova architettura SST DMD ottimizza la dissipazione del calore per una luminosità più stabile nelle sessioni lunghe.

La nuova architettura ottimizza la dissipazione del calore per una luminosità più stabile nelle sessioni lunghe. Il design è adatto al salotto? Il telaio è pratico e imponente, con stand integrato per regolazioni rapide; pensato più per installazioni fisse che per la portabilità.

Il telaio è pratico e imponente, con per regolazioni rapide; pensato più per installazioni fisse che per la portabilità. Quando arrivano i preordini? I preordini sono attesi all’inizio del 2026 .

I sono attesi all’inizio del . È noto il prezzo? No, XGIMI non ha ancora comunicato il prezzo del TITAN Noir Max.

XGIMI porta il TITAN Noir Max in anteprima al CES 2026, con sessioni hands-on sullo showfloor per mostrare il nuovo diaframma dinamico e la revisione SST DMD. L’azienda conferma l’apertura dei preordini all’inizio del 2026, senza indicazioni su listino o bundle. Tempistiche e canali di distribuzione verranno chiariti dopo la fiera; al momento non sono state comunicate finestre di consegna né mercati prioritari. L’orientamento resta duplice: installazioni professionali e home theater dedicati, con disponibilità commerciale programmata in base alla domanda raccolta durante il lancio. In assenza di un prezzo ufficiale, il posizionamento rimane quello di un flagship di fascia alta. Gli aggiornamenti su preordini, configurazioni e accessori saranno diffusi da XGIMI attraverso i canali ufficiali al termine del CES 2026.

FAQ